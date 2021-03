Lo Strano Caso dell’Eredità di Giuseppe Razzinghi. Una Favola.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un nostro affezionato lettore ci manda una piccola, insolita favola. I riferimenti sono abbastanza espliciti per chi sia un poco addentro a certe questioni e riassumono un panorama di posizioni in merito a vicende facilmente intuibili. A Voi cogliere il significato, la dinamica e soprattutto la “morale” della vicenda.

§§§

Lo strano caso dell’eredità di Giuseppe Razzinghi

C’era una volta un buon padre di famiglia di nome Giuseppe Razzinghi che era un grande sapiente e un fine letterato. Divenuto anziano e ammalatosi, scrisse un testamento per dividere equamente tra i suoi cinque figli il proprio ricco patrimonio.

Quando il vecchio Giuseppe stava ormai per morire, il suo quartogenito, di nome Giorgio, particolarmente avido e iniquo, trafugò il testamento, lo stracciò e ne riscrisse un altro completamente a proprio favore falsificando la firma del padre. Poi, versò delle gocce di cianuro nel suo bicchiere d’acqua sul comodino e attese.

Giuseppe morì poco dopo e, quando il notaio lesse il testamento, gli altri fratelli, Raimondo, Carlo, Nicola e Mino, detto Minuto, rimasero attoniti e costernati, mentre Giorgio gongolava soddisfatto incamerando il patrimonio di famiglia.

Tuttavia, i fratelli diseredati non riuscivano a mettersi d’accordo sul da farsi.

Raimondo, il primogenito, un dotto letterato come il padre, non si capacitava, era pieno di dubbi e telefonava continuamente a Giorgio per chiedergli spiegazioni sulla questione, ma il fratello non gli rispondeva nemmeno.

Il secondogenito, Carlo , colto anche lui, ma più reattivo, cominciò a criticare il padre defunto, accusandolo di essere stato un genitore ingiusto che aveva voluto rovinare i propri figli per divertimento. Il suo risentimento si appuntava anche sul nonno e sul bisnonno: per Carlo nessuno degli antenati, fino almeno al trisavolo, avrebbe potuto dirsi degno di chiamarsi Razzinghi.

Il terzo figlio, di nome Nicola, di carattere più mistico e religioso, era disperato, ma restò in silenzio, invitando i fratelli a pregare Dio affinché Giorgio si ravvedesse, o addirittura (meno piamente) che morisse, in modo che tutto il patrimonio potesse tornare nuovamente in famiglia.

Il quinto figlio, Mino, detto Minuto, era appena un ragazzetto, ma raccolse in paese alcune dicerie interessanti: all’osteria, un tale Daniele Goffredi, molto pettegolo, si era fatto sfuggire di bocca come, vari anni prima, avesse aiutato Giorgio e elaborare un piano per falsificare il testamento paterno a proprio favore.

Minuto, incuriosito, andò a controllare la carta del testamento e notò dei grossolani errori di grammatica nel testo, impensabili per un letterato come il padre. Probabilmente, anche le formule del lascito non erano corrette. Il giovanetto fu colpito anche da uno strano odore di mandorle amare emanato dal bicchiere in cui beveva il padre: forse il vecchio Giuseppe era stato costretto a lasciare anzitempo questo mondo.

Così, Minuto, che amava molto il genitore e non concepiva come egli avesse potuto diseredarlo, cominciò a esplicitare i propri dubbi ai fratelli Raimondo, Carlo e Nicola, invitandoli a chiamare un avvocato: bisognava assolutamente impugnare il testamento, chiedere una perizia grafologica e un’altra scientifica sull’acqua del bicchiere. Forse non sarebbe stato necessario arrivare in fondo alla questione: Giorgio, una volta sotto accusa, temendo la galera, sarebbe fuggito lasciando case e proprietà.

Il caso si sarebbe potuto quindi sciogliere come neve al sole e ogni cosa sarebbe tornata facilmente a posto, in una famiglia purificata da presenze insidiose.

Ma Raimondo, Carlo e Nicola, presi dalle loro idee, non davano retta a Minuto perché egli, il più piccolo dei fratelli, era solo un ragazzo e sicuramente la questione dell’eredità doveva essere ben più complessa, non certo risolvibile con un paio di perizie.

Da parte sua Minuto, aveva un carattere non facile: visto che i fratelli non lo ascoltavano, si arrabbiava, diventava rosso e più si sgolava per spiegare le proprie ragioni, meno i fratelli gli davano retta.

E così, mentre il ragazzo strillava inutilmente, Raimondo continuava a telefonare a Giorgio, Carlo continuava a recriminare contro il padre morto e Nicola si sprofondava ancor più nella preghiera e nel misticismo.

Siccome Minuto era troppo giovane per rivolgersi da solo alle Autorità, rodendosi il fegato, tagliò i ponti coi fratelli maggiori. Andava a sfogarsi in piazza, accusando pubblicamente Giorgio di essere un falsario e sperando nell’aiuto dei compaesani. Ma era dura risvegliare le coscienze del popolo, e a pochi interessava la faccenda dell’eredità Razzinghi.

Nel frattempo, Giorgio sogghignava alle spalle dei fratelli, dilapidando al gioco tutte le sostanze di famiglia.

Così passarono gli anni: il fratello falsario non rispose mai ai dubbi di Raimondo, né gli antenati maledetti da Carlo, silenti nelle loro tombe, poterono aiutarlo, né Dio fece mai il lavoro al posto di Umberto. Minuto rimase da solo a urlare nel deserto, impotente.

L’unica “vittoria” per i diseredati fu che Giorgio alla fine, ridotto sul lastrico dalla sua vita dissoluta, si sparò.

Ma il patrimonio era ormai andato disperso e la famiglia Razzinghi divisa e distrutta per sempre.

§§§

Tag: ratzinger, razzinghi, testamento



