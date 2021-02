Romana Vulneratus Curia: Il Papa Va in Iraq. Ma Che Diamine ci Va a Fare?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia, RVC per amici e nemici, ci ha mandato questo suo commento a un articolo estremamente interessante pubblicato da The American Conservative, che vi offriamo nella nostra traduzione. Buona lettura, e buona riflessione…

§§§

Caro Tosatti, il 5 marzo Papa Bergoglio andrà in IRAQ.

Ma che ci va a fare?

Sarà un buco nell’acqua, con rischio di danneggiare le povere perseguitate minoranze cattoliche sopravvissute nel paese.

Porterà conforto ai sopravvissuti o andrà a predicare dialogo interreligioso?

Dopo la “caduta” di Saddam nel 2003 i cattolici in Iraq ormai sono poco più di centomila (120 o 130mila) il 65% su duecentomila cristiani.

Si legga l’articolo allegato di Fr. Benedict Kiely (Fondatore di Nasarean.Org, che aiuta i cristiani perseguitati) per intendere lo spirito e le prospettive di questo viaggio di cui non si capiscono i veri intenti, sintetizzati dal Vaticano con le solite tre parole retoriche: Speranza, Fratellanza, Convivenza. Boh!

Per intendere come questo viaggio lo vedono i leader sciiti che rappresentano la maggioranza e sono dominanti si leggano i Twitter del leader sciita Muqtada Al Sadr, che qualche giorno fa ha ironicamente twittato riferendosi alla visita di Bergoglio: “L’apertura verso altre religioni è cosa buona…”.

Ma si ricordi anche che nel 2018 ad Abu Dhabi Bergoglio visitò anche l’Ayatollah sciita Al-Sistani che doveva firmare il famoso documento sulla Fratellanza Umana, ma non sembra proprio che lo abbia mai fatto.

Coerentemente con il pensiero di Bergoglio, avanziamo una riflessione: questo viaggio costerà una “fortuna” che poteva esser devoluta ai poveri homeless del colonnato di Piazza San Pietro, no?.

Ma non solo: non si scandalizzerà la povera Greta Thumberg per l’ inquinamento aggiuntivo del volo aereo? No?

Esempio perfetto di Chiesa in uscita, che non vuole più evangelizzare, che non ha nulla da insegnare, ma solo da apprendere all’insegna di un dio unico.

RVC

***

Quando Papa Francesco scenderà dall’aereo a Baghdad il 5 marzo, diventerà il primo papa della storia a visitare quel paese a maggioranza musulmana. Ma l’Iraq ha una delle più antiche comunità cristiane del mondo. La tradizione antica sostiene che le fondamenta della chiesa cristiana in quella che allora era la Mesopotamia furono gettate dall’apostolo Tommaso e dai suoi discepoli Aggai e Mari. Almeno due vescovi della regione erano presenti al Concilio di Nicea nel 325 d.C. per promulgare il credo niceno, ancora recitato ogni domenica dalla maggior parte dei cristiani ortodossi.

Ma la comunità cristiana in Iraq che saluterà il papa è, secondo molti all’interno del paese, in pericolo di estinzione. Prima dell’invasione dell’Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel 2003, si stima che ci fossero più di 1,3 milioni di cristiani iracheni, principalmente cattolici caldei e siriaci, ortodossi orientali e protestanti. Ora, anche se le cifre differiscono, è probabile che ci siano meno di 200.000 cristiani, di tutte le confessioni, rimasti nel paese.

Non c’è dubbio che la visita è molto attesa e causa di molta speranza per una comunità così assediata. I cristiani iracheni, insieme a molte altre comunità cristiane perseguitate in Medio Oriente, specialmente in Siria, hanno sentito a lungo che la chiesa occidentale ha prestato scarsa attenzione alla quasi totale distruzione della chiesa nelle terre dove il cristianesimo è iniziato. Ho sentito molte volte, durante le mie visite in Iraq e in Siria, anche da figure ecclesiali di alto livello che, nel profondo, si sentono abbandonati, certamente dai media, ma anche, più inquietantemente, dai leader cristiani in Occidente. I cristiani iracheni non vedono l’ora di accogliere il vescovo di Roma, ma alcuni temono che anche questa visita non riuscirà a far conoscere la loro sofferenza.

L’emergere dello Stato Islamico, e la loro conquista di molte delle città cristiane della Piana di Ninive nel luglio e agosto del 2014 non è stata la causa dell’esodo di massa dei cristiani dall’Iraq. Quella è stata solo l’ultima e più mortale persecuzione, dopo anni di omicidi, rapimenti e pulizia etnica. La città di Mosul era già quasi inabitabile per i cristiani quando l’ISIS ne ha preso il controllo. Mosul, che Papa Francesco visiterà per un breve periodo, è la città biblica di Ninive predicata dal profeta Giona. Il suo vescovo cattolico caldeo, Paulos Faraj Rahho, è stato rapito e ucciso nel 2008. Un anno prima, uno dei suoi sacerdoti, Ragheed Ganni, e tre diaconi sono stati uccisi dagli islamisti fuori dalla loro chiesa. Molti in Iraq speravano che Papa Francesco li beatificasse durante la sua visita il mese prossimo, ma questo sembra improbabile.

Dall’ascesa del Califfato nel 2014 alla sua sconfitta nel 2017, più di 120.000 cristiani sono stati cacciati dalle loro case ancestrali nella Piana di Ninive, insieme a molte migliaia di yazidi e altre minoranze religiose. Molti di loro hanno trovato rifugio presso il governo regionale curdo nel Kurdistan iracheno. Ricordo vividamente, nella prima delle mie numerose visite nella regione, all’inizio del 2015, di aver visto i cristiani e gli yazidi vivere in edifici abbandonati, in container di spedizione e in capanne prefabbricate, con quasi tutto il cibo e il riparo forniti da organizzazioni della Chiesa cattolica e da ONG cristiane.

I cristiani iracheni con cui ho parlato, e che ho avuto modo di conoscere bene nel corso di molteplici visite negli ultimi sei anni, mi hanno detto che pregano che Papa Francesco faccia tre cose nella sua storica visita. Più di ogni altra cosa, vogliono che metta in evidenza ciò che è successo a loro, non solo la grave persecuzione sotto l’ISIS, ma la lunga storia di persecuzioni che hanno sopportato per secoli. Criticamente, sperano che la visita attiri l’attenzione del mondo sulla persecuzione in corso dei cristiani, non solo in Iraq e in Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Fare di questo il suo obiettivo centrale, e la copertura mediatica che otterrà, andrà in qualche modo a rimediare alla disattenzione che questa persecuzione ha ricevuto. Hanno bisogno che il successore di San Pietro li conforti e li rafforzi, non solo a parole, ma sfidando le autorità, dicendo la verità al potere, per dare ai cristiani e alle altre minoranze lo stesso status di cittadini – cosa che è loro negata dalla Costituzione irachena. Infine, perché la visita sia vista come un successo da coloro che contano davvero, il Papa ha bisogno di ascoltare coloro che parleranno con trasparenza e onestà, non sempre una caratteristica di coloro che sono al potere, sia nella società civile che nella chiesa.

Tuttavia, secondo le fonti con cui ho parlato, ci sono crescenti preoccupazioni circa la fattibilità della visita e il suo obiettivo centrale.

Le preoccupazioni si concentrano sulla narrazione che sta emergendo dal Vaticano e, va detto, dal Papa stesso, sul dialogo religioso e il “Documento di fraternità umana per la pace nel mondo e la convivenza”, firmato ad Abu Dhabi nel 2019. Papa Francesco farà una visita di cortesia al Gran Ayatollah al-Sistani a Najaf nel secondo giorno completo della sua visita. Il Vaticano aveva sperato che l’ayatollah, il leader spirituale della comunità sciita irachena, avrebbe firmato anche il documento del progetto “Fraternità umana” di Abu Dhabi, che suona come qualcosa prodotto da una commissione delle Nazioni Unite. Tuttavia, ora sembra che l’Ayatollah non firmerà nulla del genere.

Il discorso che il papa farà a Ur, il luogo di nascita di Abramo, lo stesso giorno della visita con l’Ayatollah, è un’occasione molto appropriata per parlare della necessità che le tre religioni abramitiche vivano in pace, ma anche il titolo e il logo della visita del papa, “Voi siete tutti fratelli”, porta molti cristiani iracheni a preoccuparsi che coloro che hanno sofferto così tanto a causa dell’estremismo islamico riceveranno una lezione sul vivere in pace con i loro vicini. Come mi ha detto un prete iracheno: “La mia casa è stata rubata dai vicini e la mia chiesa è diventata un centro di tortura dell’ISIS. Non ho bisogno che mi si dica di vivere in pace. Noi vivevamo in pace”. I cristiani iracheni hanno risposto con grande dolore quando, nel maggio 2016, nella sua visita all’isola greca di Lesbo, il Papa ha riportato a Roma tre famiglie di rifugiati musulmani, e non una famiglia cristiana. Allo stesso modo i suoi commenti dopo l’assassinio del sacerdote francese di 85 anni P. Jacques Hamel da parte degli islamisti in Normandia, Francia, nel luglio 2016, in cui ha detto che se “parlo di violenza islamica, devo parlare di violenza cristiana”, ha causato molta confusione e angoscia per le persone che erano state cacciate dalle loro case, avevano le loro donne rapite e violentate, e che si erano astenute dal rispondere con la violenza.

Il patriarca siriaco cattolico Ignace Younan ha detto nei giorni scorsi che avrebbe preferito che la visita fosse “rimandata”, perché l’Iraq è stato duramente colpito dal COVID-19, con casi in aumento nelle ultime settimane. Ha anche espresso una preoccupazione che ho sentito da altri sul campo: Le milizie sciite sotto la direzione iraniana, che sono il vero detentore del potere nella Piana di Ninive nonostante sia nominalmente sotto il controllo dell’esercito iracheno, useranno questa visita per i loro scopi. Tra le altre cose, le milizie sosterranno che stanno fornendo sicurezza e protezione ai cristiani che sono tornati a Ninive, quando in realtà sono impegnati in una politica di pulizia etnica demografica ed economica, cambiando città precedentemente cristiane in roccaforti a maggioranza sciita.

La situazione della sicurezza si è deteriorata nelle ultime settimane, con almeno quattordici razzi caduti il 15 febbraio intorno all’aeroporto internazionale di Erbil, dove il papa arriverà il 7 marzo. L’attacco ha ucciso un appaltatore e ferito diversi altri, e i razzi sono caduti in altre zone residenziali. È opinione diffusa che questo attacco sia stato diretto dall’Iran per mettere alla prova la nuova amministrazione Biden.

Papa Francesco ha l’opportunità, e gli enormi auguri di tutti i cristiani iracheni, di rendere questa visita un punto di svolta per i cristiani di tutto il Medio Oriente, riconoscendo la loro persecuzione e dando loro un segno di speranza per il loro futuro. Ma questo potrebbe essere perso in un viaggio con un focus in stile ONU, completo di frasi ben intenzionate sul dialogo e la fratellanza, ma con poco riferimento all’esperienza sul campo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: abu dhabi, iraq, papa, sciiti



Categoria: Generale, Romana Vulneratus Curia