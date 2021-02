Faria: Coprifuoco o non Coprifuoco, si Celebri la Veglia Pasquale come Dio Vuole.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’Abate Faria – che buon per lui ha meno frequenza di contatti con la realtà civile ed ecclesiale di questo sventurato Paese, è rimasto sbalordito dalle recenti genuflessioni della gerarchia ecclesiastica italiana nei confronti del Potere politico. Leggiamo perché…

Caro Tosatti,

com’era ampiamente prevedibile stanno già facendo discutere gli orientamenti diramati dalla Cei nei giorni scorsi in merito alle celebrazioni della Settimana santa.

Per quanto riguarda in particolare la Veglia pasquale, che com’è noto è il fulcro di tutto l’anno liturgico, le indicazioni sono che “potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco”.

Il che vorrebbe dire, per non andare oltre le 21.30 dovendo consentire alla gente di tornare a casa, iniziare la Veglia nel tardo pomeriggio o in ogni caso quando ancora vi sarebbe parecchia luce anche considerando l’ora legale (a meno, ovvio, di iniziare più tardi accorciando però la liturgia, che però verrebbe snaturata). E una roba così dovremmo chiamarla “veglia”, quando le stesse norme liturgiche dicono che deve svolgersi di notte, o cominciando dopo l’inizio della notte o terminando alle prime luci dell’alba?

Anche quest’anno la Chiesa italiana abdicherà al sacrosanto diritto di autoregolarsi, delegando allo Stato l’ultima parola così, senza battere ciglio?

Se i fedeli possono stare in chiesa, distanziati e sanificati e mascherati ecc., fino alle 22.00, dopo tale ora il virus è più letale? Tanto più poi durante una liturgia in cui si celebra la vittoria di Cristo sulla morte?

Suvvia, siamo seri. Bene rispettare le norme e le prescrizioni. Ma, up to a point. E fermo restando che oltre ai doveri verso Cesare ci sono anche, e primariamente nella fattispecie, i doveri verso Dio.

Ergo, coprifuoco o non coprifuoco si celebri la Veglia pasquale come Dio comanda.

A Cesare andrà bene lo stesso.

Abate Faria

