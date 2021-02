The Catholic Thing: la Via Sinodale Scismatica della Chiesa in Germania.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo letto – e ci ha colpito molto – questo commento di padre Gerald Murray, su The Catholic Thing, relativo a quanto sta accadendo nella Chiesa cattolica tedesca. Che, giustamente, si intitola “La Via Sinodale Scismatica della Germania “. E per questo motivo ve lo offriamo, nella nostra traduzione, alla vostra lettura e commento. Buona lettura.

§§§

Un tentativo di qualcosa che può essere chiamato solo l’autodistruzione della Chiesa cattolica in Germania – e oltre – viene portato avanti dai vescovi del paese, in tandem con l’organizzazione nazionale ufficialmente riconosciuta del laicato cattolico, il Comitato centrale dei cattolici tedeschi. Il vaticanista Sandro Magister ha richiamato l’attenzione su questo scandalo in corso della cosiddetta Via Sinodale, citando le raccomandazioni, che sono meglio descritte come richieste non negoziabili, nel testo fondamentale recentemente pubblicato intitolato “Potere e separazione dei poteri nella Chiesa – Partecipazione comune e condivisione della missione”.

La via sinodale tedesca (Der Synodale Weg) mira a strappare il potere, l’autorità e il controllo al papa e ai vescovi e a darli ai laici radicali e al clero e ai religiosi simpatizzanti. Questo avverrà attraverso un proposto “forum sinodale anche nella Chiesa universale, un’assemblea della Chiesa universale, un nuovo concilio, in cui i credenti dentro e fuori il ministero ordinato deliberano e decidono insieme su questioni di teologia e cura pastorale così come sulla costituzione e struttura della Chiesa”.

In questa assemblea rivoluzionaria, i pastori non guiderebbero più il gregge, ma sarebbero solo un blocco di votanti in mezzo ai laici, presumibilmente più numerosi, che in ogni caso avrebbero scelto e autorizzato i loro vescovi, poiché “il governo deve sempre essere co-determinato da coloro che sono governati, così che una proposta importante è che anche i decisori ecclesiastici siano eletti e affrontino regolarmente elezioni in cui i poteri loro concessi possano essere confermati o delegati ad altri.”

Infatti “l’obiettivo è quello di garantire la corresponsabilità e la partecipazione di tutti i fedeli sia nei processi deliberativi che in quelli decisionali”. Per raggiungere questo obiettivo “è anche necessario riadattare la struttura costituzionale della Chiesa per rafforzare i diritti dei fedeli nel governo della Chiesa.”

Se si obietta che Cristo, il capo dei pastori, ha incaricato gli apostoli e i loro successori, questa, amici miei, è una notizia di ieri: “I fedeli li hanno spesso accettati come autorità le cui valutazioni e decisioni non potevano essere messe in discussione, come ‘pastori’ in virtù della legittimità divina a cui dovevano obbedire come ‘pecore’. Il tempo è passato sopra questi modelli: giustamente perché non erano ben fondati teologicamente”.

La natura gerarchica della Chiesa viene così liquidata come obsoleta e ingiustificata.

L’autorità di insegnamento papale ed episcopale è chiaramente rifiutata: “Nessuno ha la competenza di decidere da solo sul contenuto della fede e sui principi della morale; nessuno ha il diritto di interpretare gli insegnamenti della fede e della morale con l’intenzione di spingere gli altri ad azioni che servono solo il suo interesse o corrispondono alle sue idee, ma non alle convinzioni degli altri.”

Le “convinzioni” di ciascuno diventano ora la norma del credo e del comportamento cristiano? Assolutamente sì: “Una pluralità di stili di vita, tradizioni di pietà e posizioni teologiche all’interno della Chiesa non è una minaccia ma una risorsa che approfondisce l’unità vivente della Chiesa. Non giudicate per non essere giudicati”. (Mt 7,1)”

Questo arriva in un documento pieno di giudizi negativi sulle dottrine cattoliche “non ben fondate teologicamente”, e che strombazza “studi” che affermano che la Chiesa ha alienato le persone attraverso “(potere) strutture che sono percepite come regressive o non aggiornate. . . .specialmente nel campo della giustizia di genere, nella valutazione degli orientamenti sessuali queer e nell’affrontare il fallimento e i nuovi inizi (ad esempio il matrimonio dopo il divorzio)”.

La responsabilità della Chiesa per aver ignorato o negato gli insegnamenti del Vangelo è ora negata perché, incredibilmente, questo “contraddice il Vangelo”: “Il fatto che le persone nella Chiesa abbiano paura della punizione per un comportamento non ‘conforme al sistema’ contraddice il Vangelo. La denuncia è un male che deve essere combattuto risolutamente. La comunicazione dei credenti sia all’interno che all’esterno della Chiesa non deve essere monitorata o denigrata dai funzionari della Chiesa”.

Infatti “[una] gestione della complessità attenta e sensibile all’ambiguità può essere considerata come una firma fondamentale della contemporaneità intellettuale – e comprende anche la teologia di oggi. Anche per la teologia non esiste un’unica prospettiva centrale, un’unica verità del mondo religioso, morale e politico, e nessuna forma di pensiero che possa rivendicare un’autorità ultima. Anche nella Chiesa, punti di vista e modi di vita legittimi possono competere tra loro anche nelle convinzioni fondamentali. Sì, possono anche allo stesso tempo avere la pretesa teologicamente giustificata di verità, correttezza, comprensibilità e onestà, e tuttavia essere contraddittori l’uno con l’altro nelle loro affermazioni o nel loro linguaggio”.

Lo stesso atteggiamento “vivi e lascia vivere” non si applicherà però alle decisioni votate dall’assemblea del Cammino Sinodale: “ci aspettiamo che le raccomandazioni e le decisioni adottate da una maggioranza siano sostenute anche da coloro che hanno votato diversamente. Ci aspettiamo che l’attuazione delle decisioni sia esaminata da tutti in modo approfondito e trasparente. Ci aspettiamo che tutti contribuiscano a promuovere la capacità dell’assemblea sinodale di agire”.

Quindi, l’insegnamento costante e universale della Chiesa può e deve essere cambiato con un voto di maggioranza, permettendo, per esempio, l’ordinazione delle donne come diaconi, sacerdoti e vescovi. I partecipanti al Cammino Sinodale non devono “sostenere” e “promuovere” qualcosa che rifiutano nel Deposito della Fede, ma a coloro che hanno votato contro qualsiasi innovazione distruttiva viene detto di “sostenere” e “promuovere” ciò che in coscienza hanno rifiutato come offensivo per la Fede.

Questo mandato coercitivo di “mettersi in riga o altrimenti” è rivelatore di ciò che questo intero processo è: un tentativo calcolato di rovesciare il cattolicesimo in nome della conformità allo spirito della nostra epoca miscredente, uno spirito che è narcisisticamente intenzionato a prendere tutto il potere nella Chiesa per ridefinire la realtà e riscrivere la rivelazione, promuovendo una licenza autodistruttiva e sopprimendo tutti i ricordi della legge di Dio. Questa sovversione allo scoperto deve essere fermata ora, prima che faccia ulteriori danni alla Chiesa.

L’intervento romano è necessario – e presto.

§§§

