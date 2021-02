Ricordi di un DC. Le “Teste Pensanti” di Sx Volevano L’Italia Commissariata

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, negli ultimi giorni il nostro spazio è stato fitto di commenti e prese di posizione, talvolta anche diametralmente opposti, sul nuovo governo che è stato appena approvato dalle Camere. Ieri ci ha scritto un amico, che ha vissuto dal di dentro la vicenda politica democristiana dal ’75 al ’92 quando ha abbandonato l’attività politica, svolta a livello di consigliere comunale vice capogruppo di opposizione in una regione rossa ed in un comune rosso. Il suo commento mi sembra interessante, e porterà certamente nuovi elementi di riflessione al dibattito in corso su Stilum. Rispettiamo il suo desiderio di restare anonimo, dettato dalla modestia. Buona lettura.

§§§

Per sommi capi e vissuta da dentro: confermo che negli anni dopo il ’75 dalla segreteria Zaccagnini , attraverso la restaurazione piccoliana col preambolo, fino al ’92 quando Martinazzoli sciolse il PPI, quasi tutta la classe dirigente democristiana della sinistra politica , le cosiddette “teste pensanti” in primis il professor Prodi, era per il vincolismo esterno cioè per “moralizzare” la politica italiana era necessario togliere il potere ai “dorotei clientelari” che impedivano le riforme e la modernizzazione del paese (la terza fase della politica italiana dopo centrismo e centrosinistra) e per questo occorreva unire le forze popolari pc e dc . Questo sottintendeva l’occorrenza di “sciogliersi” nell Europa in quanto gli italiani erano incapaci di autogovernarsi in quanto essi votavano per le “clientele.”

Occoŕreva il famoso “vincolo esterno ” e per questo Il metodo era togliere di mezzo l’ industria pubblica delle partecipazioni statali (IRI EFIM ) mettendola sui “mercati ” per togliere l acqua ai pesci del clientelismo. Se questo poteva avere un senso prima del crollo dell URSS,( io tuttora credo alla loro buona fede in quella fase storica) un grosso partito di centro che guardava a sinistra per evitar la spaccatura del paese, sempre alternativo a se stesso , dopo, con il rimanere di una sola superpotenza questa scelta del vincolismo esterno , della sudditanza culturale al protestantesimo nordico come eredità vaticansecondista , ha portato alla distruzione della forza industriale italiana. Attualmente la prospettiva di una sopravvivenza dell’

Italia come entità politica nonché culturale deriva dalla possibilità di sfruttare la sua centralità geografica mantenendo un’autonomia produttiva, lasciando perdere la globalizzazione finanziaria, in cui sarebbe comunque perdente.

Il progetto attuale renziano di ricreare una nuova DC tagliando le ali estreme degli schieramenti, toglierebbe agli italiani la possibilità di condizionare le scelte politiche dei governi mediante una sana alternanza al potere (tesi quella dell alternanza tra due schieramenti alternativi veri allora sostenuta dal quotidiano Repubblica).

Per quanto riguarda Cossiga esiste un Cossiga pre omicidio Moro ed uno post omicidio Moro con una fase post traumatica da stress molto evidente in cui però fu un ottimo presidente del Senato ed una fase di evidente rimbalzo umorale nel periodo della Presidenza della Repubblica in cui a parte la forma sopra le righe, e in cui denunciò comunque la degenerazione correntizia della magistratura e la perdita di autorevolezza della politica.

E comunque meglio Cossiga di Ciampi , Scalfaro,Napolitano e Mattarella di cui particolatmente odioso è stato l’ostracismo a Savona,così come la riserva di sue quote ministeriali nei Conte 1 e 2 e nel Draghi 1 che hanno esondato a mio modesto parere dai limiti costituzionali.

Mi viene da fare un sorriso amaro pensando al povero Giovanni Leone fatto dimettere per l ‘inesistente per lui scandalo Lockheed. I politici della sinistra dc che hanno gestito praticamente insieme agli ex comunisti tutta la fase post ’92 ,quella della fine della storia di Fukujiama, ed i loro più giovani successori (Casini ex forlaniano e poi battitore libero papabile, secondo lui, quirinalizio, Letta figlioccio politico di Andreatta e gran filo francese, Renzi grande scorridore politico, ma senza visione strategica prospettica e insieme agli altri navigatori della politica come Franceschin; tralascio Rutelli e Gentiloni che non fanno parte di quella storia) si erano talmente innamorati di un idea che anche quando si dovevano accorgere che era diventata dannosa per l’Italia essendo mutate le condizioni internazionali, hanno continuato a perseguirla creando a suo tempo ircocervi come la Margherita e il Pd e e come ultimo esempio l‘alleanza di Tabacci (ex marcoriano della sinistra di base) con l’abortista Bonino per finire con lo squallido episodio dei “responsabili” per il Conte ter.

Come nemesi storica il Pd fatto da ex democristiani di sn ed ex Pc dopo aver distrutto il Psi e Craxi loro grande antagonista, è confluito nel PSE (dove sarebbe stato più opportunamente il Psi ), disperdendo cosi il patrimonio ideale dei cattolici in politica (la dottrina sociale della Chiesa).

Ma poi è “cambiata” anche la politica (la pastorale come viene chiamata oggi ) e non solo quella, del Vaticano e della Cei, e questo è un altro doloroso capitolo.

§§§

Tag: dc, draghi, mattarella, pc, piccoli



