Pezzo Grosso, il Discorso di Draghi: ci Sono Due Messaggi Nuovi e Singolari…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha ascoltato il neo Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso programmatico al Senato della Repubblica. E ne ha tratto qualche riflessione tutt’altro che scontata, e che riguarda anche la Chiesa…buona lettura!

§§§

Caro Tosatti, le anticipo alcune prime considerazioni azzardate e a caldo, su alcuni punti interessanti del pensiero di Draghi, tratte dal suo discorso di ieri l’altro al Senato:

Prescindiamo da considerazioni scontatissime, quali l’annuncio di una forma di un necessario neostatalismo neokeynesiano, l’ irreversibilità euro, la transizione green e digitale, l’Europa che si deve fare subito, il sovranismo finito, morto e sotterrato, perché “non c’è sovranità nella solitudine” e si deve pertanto cedere sovranità per acquistare sovranità condivisa.

Mettiamo da parte anche le promesse su sanità, scuola, vaccini, lotta alle mafie nel sud, aiuto al turismo… Bene, tutto ciò era scontato.

Meno scontate son state alcune considerazioni, quali quella la strategia politica di Biden che va benissimo, ma noi cercheremo anche accordi con Putin.

O anche quella riferita alla immigrazione che va ripensata e non va più, almeno per ora, usata come strumento di ricatto.

Anche ignorare gli LGBT e Greta, non me lo aspettavo.

Ma andiamo ai due messaggi che mi hanno colpito maggiormente, che trovo nuovi ed originali e che voglio scrivere su Stilum Curiae, essendo certo che verranno ripresi da altri intellettuali cattolici in altri siti cattolici (senza naturalmente citare mai Stilum Curiae visto che i suoi commentatori sono prevalentemente coperti da anonimato e pertanto si è liberi di ispirarsi a loro…).

Questi due messaggi, peraltro ben sinergici fra loro sono così sintetizzabili:

Primo – Prepariamoci ad una riforma costituzionale nella quale l’Italia si dichiari Stato Laico.

Secondo – Prepariamoci a veder modificata la Dottrina Sociale della Chiesa.

Insomma fra le righe appare, per ora velatamente, l’altra parte della medaglia coniata per il salvataggio del paese.

Le “righe” cui mi riferisco sono:

– La prima riga riguarda il riferimento allo spirito Repubblicano del Governo Draghi. Repubblicano, detto così, significa non solo non monarchico, ma soprattutto non clericale. Draghi ha annunciato, per chi sa intendere, che è bene preparare lo Stato Laico, probabilmente nella Costituzione, come la Francia.

– Ma la seconda riga lascia immaginare che questa prospettiva sia persino già stata condivisa con Papa Bergoglio. Draghi cita (!) una frase di Bergoglio per spiegare, legittimare e persino benedire la necessaria “transizione energetica ambientalista green” per salvarci. Dice Bergoglio: “Siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore”.

E pertanto Bergoglio e Draghi devono ora occuparsi del restauro.

In pratica ha annunciato un compromesso storico tra laici e cattolici, una specie di patto Gentiloni del 1913 tra liberali giolittiani e cattolici.

Ma da parte della chiesa la Dottrina Sociale dovrà necessariamente diventare green, e basta.

La via di salvezza sarà quella del pianeta.

Caro Tosatti, ho esagerato nel processo alle intenzioni di entrambi: Bergoglio e Draghi?

Suo PG

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: ambiente, bergoglio, draghi



Categoria: Pezzo Grosso