Del Pozzo, il Governo Draghi, le Elezioni Negate: Primum Vivere, deinde…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Luca Del Pozzo, che ben conoscete, ci ha mandato questa riflessione sulle recenti vicende politiche, e sui primi passi dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo ringraziamo, e le offriamo alla vostra lettura.

§§§

Premessa. Chi scrive non appartiene nè alla schiera dei laudatores che incensano Draghi quasi da farne un santino nè a quella di chi lo critica a prescindere. Di Draghi si sanno due cose: il curriculum, che parla da solo, e – per quanto riguarda l’esperienza di governo – il discorso pronunciato l’altro ieri in Senato (e ieri alla Camera), che a tutti gli effetti rappresenta il suo manifesto programmatico.

C’è chi quel discorso non l’ha apprezzato, e più in generale chi nei confronti di Draghi nutre sospetti e riserve in quanto espressione dei banchieri, dei poteri forti, dei circoli finanziari, delle elitès oligarchiche, dell’Europa dei burocrati e dei grembiulini e chi più ne ha più ne metta.

Il sottoscritto, pur comprendendo e condividendo, in parte, perplessità e dubbi circa l’”operazione Draghi”, per così dire, nel suo complesso, ritiene che l’ex Governatore di Bankitalia rappresenti di gran lunga il male minore, se proprio non possiamo definirlo bene, per l’Italia in questo preciso momento storico e alle condizioni date. Intanto, cominciamo col mettere qualche puntino sulle “i”.

Primo: in politica, ma il discorso vale in generale, vale il principio “primum vivere, deinde philosophari” (e lo dice uno che ha fatto studi di filosofia). Tradotto: un conto è il migliore dei mondi possibili, altro conto è il migliore dei mondi fattibili. E tra il primo e il secondo io scelgo nettamente il secondo.

Secondo: per quanto sopra la politica non può che configurarsi come ragionevole compromesso. Che non è una parolaccia nè una bestemmia, ma corrisponde all’essenza stessa della politica. A meno, ovvio, di immaginare situazioni che con la democrazia e le sue regole hanno poco o nulla a che fare.

Ciò detto, a me il discorso di Draghi al Senato nel suo complesso è piaciuto molto, anzi moltissimo; lo reputo un discorso di assoluto rilievo e spessore, non retorico, sostanziato da numeri e dati, ben misurato ed improntato ad un sano realismo; e sì, anche empatico, terreno forse non familiare al neo Presidente del Consiglio, ma che proprio per questo va apprezzato maggiormente (“non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia”).

Dall’emergenza sanitaria – con al centro il piano vaccinazione e la scuola rispetto alla quale, ha sottolineato Draghi, “è necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale” – alla sfida ambientale e climatica; dalle politiche attive del lavoro alla parità di genere; dal Mezzogiorno agli investimenti pubblici al NextGeneration EU e le annesse riforme (in primis fisco e PA), ciò che emerge è una visione organica con un orizzonte di azione ben delineato.

Certo, in alcuni passaggi – in particolare quello dove sembra sposare la tesi secondo cui la pandemia sarebbe conseguenza delle malefatte dell’uomo contro la natura – non mi ci ritrovo; ma, ripeto, complessivamente mi è parso un intervento di grande levatura, per altro in linea con la statura di altri discorsi di Draghi del recente passato.

Nè mi sento di condividere le critiche avanzate qui da Paolo Deotto. A partire da quella contro l”irreversibilità” dell’euro e contro l’idea stessa di un’Europa più integrata. Sia chiaro: sono io il primo a dire che questa Europa non ci piace, che va cambiata e anche profondamente.

Ma, primo: un conto è sollevare critiche, domande e dubbi, altro conto è buttare il bambino con l’acqua sporca (e in ogni caso l’Italia non può certo permettersi il lusso di andare da nessuna parte da sola, posto che non siamo nè l’Inghilterra nè tanto meno gli Usa); secondo, e cosa più importante: se si vuole avere la benchè minima chance di riformare l’Europa, è strategicamente e tatticamente molto più utile provare a fare qualcosa dal di dentro piuttosto che mettendosi fuori.

E se per stare dentro devi fare buon viso a cattivo gioco ingoiando qualche rospo perchè i padroni del vapore così hanno deciso, fai buon viso a cattivo gioco e butti giù tutti i rospi che servono. E una volta che ti sei seduto fai il tuo gioco, promuovendo alleanze, cercando di volta in volta la sponda giusta a seconda dell’obiettivo e dell’interesse del momento. Così funziona il giocattolo in politica. O non funziona. Questo, mutatis mutandis, è lo stesso motivo per cui, pur appartendo il sottoscritto alla stessa area culturale e politica, tanto per essere chiari, ho criticato la scelta di FdI di non sostenere il governo Draghi (qui chi vorrà potrà leggere le motivazioni). Prevengo l’obiezione: ma un’alternativa a Draghi c’era, si poteva benissimo andare al voto, è Mattarella che non ha voluto.

Vero. Si poteva andare tranquillamente al voto. Solo che al voto gli italiani non ci sono andati perchè la sicura vittoria del centrodestra, in particolare del tandem Salvini-Meloni, nei circoli che contano è stata giudicata una prospettiva irricevibile.

Ok, ora che ce lo siamo detti? Cambia/va qualcosa? No, quindi tanto valeva entrare e fare la propria parte. Non sappiamo, è ancora prematuro ogni giudizio sull’operato, se il governo Draghi farà bene o male, meglio o peggio di chi l’ha preceduto (oddio, peggio la vedo dura…); di certo questo è ciò che passa il convento.

E tra un governo guidato da uno che all’occorrenza in Europa sa perfettamente come farsi rispettare, dove nei ministeri che contano ha messo tutta gente di fiducia assolutamente qualificata e competente, e un governo di scappati di casa come quello dell’”avvocato del popolo” cosiddetto, beh preferisco mille volte Mario Draghi. Primum vivere.

Luca Del Pozzo

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: del pozzo, draghi, mattarella



Categoria: Generale