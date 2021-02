Pechino Stringe la Morsa sulla Fede. Vaticano Ignorato dalle Nuove Regole.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, diversi media anglosassoni parlano delle nuove regole che stanno per entrare in vigore nella Cina comunista in tema di religioni. Ci sembra interessante offrirvi una nostra traduzione di alcuni brani tratti da The Pillar, un sito americano molto informato, e che cerca di presentare una visione equilibrata del problema. Resta comunque il fatto che l’accordo – segreto! – firmato e ri-confermato dalla Santa Sede con Pechino sembra, per quello che se ne sa, consegnare la Chiesa cattolica nel Regno di Mezzo a un regime dittatoriale che viola ogni tipo di diritto umano su scala macroscopica. Buona lettura.

§§§

I nuovi regolamenti cinesi, che entrano in vigore il 1 maggio, rafforzano il controllo comunista sulla pratica religiosa nel paese e raddoppiano la politica di “Sinicizzazione” della religione in Cina. Ma le regole non escludono la Santa Sede dal processo di nomina dei vescovi, e alti ecclesiastici in Cina dicono che non si aspettano di vedere cadere l’accordo Vaticano-Cina.

Per quanto riguarda i vescovi cattolici, le regole prevedono che la Chiesa controllata dallo Stato e la conferenza episcopale cinese eleggano i futuri vescovi per guidare le diocesi cinesi – senza alcuna menzione del ruolo del Vaticano nel processo.

Ma mentre alcuni osservatori cinesi hanno interpretato le nuove regole come una negazione de facto dell’autorità della Santa Sede, alti ecclesiastici cattolici in Cina hanno detto a The Pillar che le nuove regole non erano principalmente rivolte ai cattolici e non invalideranno l’accordo Vaticano-Cina.

Le disposizioni delle nuove norme statali sui vescovi cattolici affermano che “i vescovi cattolici sono approvati e consacrati dalla Conferenza episcopale cattolica cinese”.

Il testo non fa alcun riferimento alla Santa Sede, e include la disposizione esplicita che ai chierici è vietato “essere dominati da forze straniere, accettare la nomina di posizioni di insegnamento da parte di gruppi o istituzioni religiose straniere senza autorizzazione, e altri atti che violano il principio di indipendenza e auto-amministrazione della religione”.

Alcuni cattolici in Cina hanno lamentato la persecuzione diffusa dei credenti religiosi nel paese, ma hanno detto a The Pillar che sarebbe un errore dedurre troppo dal testo, e che le norme sono “non buone, ma non realmente rivolte ai cattolici”.

“Facciamo un vero errore se pensiamo che questo riguardi solo noi”, ha detto a The Pillar un alto ecclesiastico in Cina. “In generale, [i cattolici] non sono visti come un problema nazionale dal governo, con l’eccezione di particolari località e individui”.

Infatti, alti funzionari del partito comunista hanno riconosciuto ai leader cattolici che i nuovi regolamenti non “interferiscono” con l’accordo Vaticano-Cina sulla nomina dei vescovi, e che “la conferenza episcopale non procederà a una consacrazione senza un mandato papale”, hanno detto le fonti a The Pillar.

Alla domanda sul perché le disposizioni dell’accordo non siano state riconosciute nel testo del nuovo regolamento, l’ecclesiastico più anziano in Cina ha detto a The Pillar che “ciò implicherebbe un riconoscimento pubblico di un potere straniero in Cina”, cosa che, ha detto, è semplicemente fuori questione per la legge interna cinese.

L’ecclesiastico, che ha parlato a condizione di anonimato a causa della situazione in Cina, ha spiegato che i nuovi regolamenti sono più dettagliati di quelli che hanno sostituito, ma sono principalmente rivolti ad altri gruppi.

Le disposizioni sulla gestione finanziaria, ha detto l’ecclesiastico, non erano rivolte ai cattolici, ma alle accuse di “frodi massicce all’interno di alcuni templi buddisti – corruzione, mancata tenuta dei conti, estorsione di denaro ai fedeli, costruzione senza permesso”.

Anche le disposizioni riguardanti la “dominazione da parte di forze straniere” non erano rivolte principalmente ai cattolici, ma alle chiese domestiche protestanti sotterranee, ha detto il religioso.

Queste chiese domestiche, ha detto il religioso, hanno spesso leader che sono “addestrati e finanziati dagli Stati Uniti, o addestrati e finanziati di seconda mano, e deliberatamente antagonisti del partito comunista – richiedendo la rinuncia all’appartenenza al partito e pubblicizzando tali conversioni”.

Tuttavia, a prescindere dall’intento primario dei regolamenti, le nuove regole vietano a qualsiasi leader religioso di esercitare il ministero a meno che non sia registrato presso il governo, e impongono altre restrizioni alla pratica religiosa in Cina.

“Il grado di rispetto della libertà di religione nella sfera pubblica è un chiaro indicatore della salute di qualsiasi società”, ha detto il cardinale Pietro Parolin durante un simposio sulla libertà di religione nell’ottobre dello scorso anno, “ed è anche una cartina di tornasole per il livello di rispetto che esiste anche per tutti gli altri diritti umani fondamentali”.

Alcuni leader cattolici cinesi dicono che le loro congregazioni affrontano una persecuzione continua – e persino intensificata – negli ultimi anni, nonostante l’accordo Vaticano-Cina del 2018 che aveva lo scopo di fornire riconoscimento e protezione ai membri della Chiesa clandestina.

Nonostante l’accordo, le autorità comuniste, in particolare i funzionari regionali, hanno continuato a arrestare i cattolici clandestini e a demolire le chiese.

Molti sacerdoti clandestini, e alcuni vescovi, hanno rifiutato di registrarsi presso la Associazione Patriottica, citando la richiesta di riconoscere l’autorità del Partito comunista sulla Chiesa e i suoi insegnamenti.

La Segreteria di Stato vaticana ha emesso una guida non firmata nel 2019, affermando che “la Santa Sede comprende e rispetta la scelta di coloro che, in coscienza, decidono di non potersi registrare nelle condizioni attuali”. I vescovi e i sacerdoti che si rifiutano di registrarsi sono stati oggetto di molestie sistematiche, arresti e detenzioni.

Parlando a The Pillar, un ecclesiastico che attualmente vive a Hong Kong ma conosce la situazione in terraferma ha definito le nuove regole “un tradimento” dei cattolici fedeli e degli altri credenti religiosi.

“Le nuove regole hanno lo stesso linguaggio sulla sicurezza dello Stato e sulle potenze straniere che abbiamo a Hong Kong a causa della legge sulla sicurezza nazionale”, ha detto, parlando a condizione di anonimato, citando le preoccupazioni per la possibilità di arresto.

“L’accordo Vaticano-Cina è un accordo di diplomatici e istituzioni, non ha un’anima e non si preoccupa delle anime”. Il cardinale Parolin [il segretario di Stato vaticano] è felice di vedere i fedeli fare sacrifici per la tranquillità della diplomazia, ma non vedrà mai l’interno di una prigione cinese o guarderà mai negli occhi di qualcuno che ha sofferto per il suo accordo”, ha detto l’ecclesiastico.

Parlando in ottobre, poco prima che l’accordo Vaticano-Cina fosse rinnovato, il cardinale Parolin ha detto che l’accordo aveva lo scopo di “aiutare le Chiese locali a godere di condizioni di maggiore libertà, autonomia e organizzazione, in modo che possano dedicarsi alla missione di annunciare il Vangelo e contribuire allo sviluppo integrale della persona e della società”.

Al momento del rinnovo dell’accordo, a Parolin fu chiesto della persecuzione dei cristiani in Cina e rispose: “Ma quali persecuzioni?”.

Parolin disse che le disposizioni dell’accordo avrebbero permesso alla Chiesa di “diventare uno strumento di evangelizzazione” in Cina, una visione non condivisa da alti cattolici locali.

Nel settembre 2020, il cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, ha detto in un’intervista che l’accordo del Vaticano con la Cina, e il rifiuto di parlare contro l’imprigionamento di più di un milione di uiguri nei campi di concentramento sulla terraferma stavano danneggiando l’autorità morale della Chiesa in Cina.

“Il clamoroso silenzio [del Vaticano] danneggerà il lavoro di evangelizzazione”, ha detto Zen. “Domani, quando la gente si riunirà per progettare la nuova Cina, la Chiesa cattolica potrebbe non essere la benvenuta”.

E mentre i nuovi regolamenti lasciano intatte le disposizioni dell’accordo tra Vaticano e Cina, rimangono domande sull’efficacia dell’accordo stesso.

Gli osservatori cinesi hanno notato che mentre l’accordo del 2018 mirava a fornire una nomina regolare dei candidati episcopali, c’è stato un effettivo stallo nella nomina dei vescovi alle decine di sedi vacanti in Cina.

Al momento del rinnovo dell’accordo a ottobre, solo due vescovi erano stati nominati secondo il nuovo processo.

Da allora, a novembre, l’Ap ha annunciato la consacrazione di un terzo vescovo, Thomas Chen Tianhao, per la diocesi di Qingdao. La consacrazione è stata annunciata dalla Chiesa di Stato il 23 novembre, con fotografie dell’evento, ma la nomina non è stata annunciata dal Vaticano, e il nome di Chen non era elencato nel regolare bollettino delle nomine della Santa Sede.

Anche se il direttore della stampa vaticana ha rilasciato una dichiarazione il giorno seguente, riconoscendo Chen come “il terzo vescovo nominato e ordinato nel quadro normativo dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulla nomina dei vescovi”, rimangono domande sul fatto che la Santa Sede abbia avuto un preavviso dell’evento, o se sia stata fatta accettare la consacrazione come un fatto compiuto.

Un ecclesiastico anziano in Cina ha detto a The Pillar che lui, e altri cattolici del continente, si aspettano che l’accordo regga, e che è improbabile che la Cina vada avanti con le nomine senza l’approvazione romana. La credibilità dei vescovi cinesi presso i fedeli locali, ha detto, è la chiave per mantenere il legame con Roma.

“I vescovi cinesi sono, nel complesso, disperati nel mantenere la loro comunione con la Santa Sede”, ha detto, “perché i fedeli – che sono molto più sospettosi dei vescovi dell’Assocazione patrottica – non avranno niente a che fare con loro se fanno qualcosa che li mette fuori dalla comunione”.

§§§

Tag: accordo segreto, cina, nuove regole, persecuzione



Categoria: Generale