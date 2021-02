Paolo Deotto: Draghi ha Parlato Chiaro. Siamo Sistemati. Ma Salvini…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico Paolo Deotto ieri sera ci ha inviato questo commento scritto dopo aver ascoltato il discorso programmatico del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Condividiamo le sue osservazioni. Buona lettura, e buona discussione.

Draghi ha parlato chiaro. Siamo sistemati

E Salvini continua a essere sicuro di avere fatto la scelta giusta?

Non si può certo esprimere un giudizio sul governo Draghi, appena nato. Magari farà cose meravigliose per il bene dell’Italia… Ma il discorso programmatico dà comunque delle indicazioni ben precise che, francamente, giustificano più di una perplessità.

Mi limito a due passaggi del discorso, che potrete leggere nel suo testo completo cliccando qui.

“Questo governo nasce nel solco dell’appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa”

Più chiari di così, si muore. “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione Europea sempre più integrata”, eccetera.

“Di irreversibile c’è solo la morte”, ha detto non più tardi di due giorni fa Salvini, che però ha dato il pieno appoggio suo e della Lega al governo…

Dunque, cari concittadini, il nuovo Presidente del Consiglio (e per favore, smettiamo di parlare di “premier”. In Italia non esiste il Primo Ministro, ma il Presidente del Consiglio dei ministri) ci ha detto con chiarezza: dall’Europa e dall’Euro non si sfugge. Questo governo nasce nel “solco dell’appartenenza” alla UE.

La quale UE dovrebbe difendere irrinunciabili principi e valori. Sarebbe interessante capire quali siano, in una Unione che non è mai stata unione di popoli e di nazioni, ma unione di banche, di banche private.

Sarebbe bello e istruttivo che qualcuno finalmente ci spiegasse, non con svolazzi retorici, in che modo la UE e la moneta unica abbiano giovato all’Italia e agli italiani.

Finora le uniche cose che possiamo sperimentare quotidianamente sono la perdita di valore d’acquisto della moneta, di circa il 30%, nel passaggio dalla lira all’euro. La perdita di sovranità monetaria, che ci ha ridotti a vassalli delle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui prima ovviamente la BCE, per regolare la liquidità circolante. La necessità di chiedere autorizzazioni agli organismi centrali europei per ogni scelta di politica monetaria. E così via.

Insomma, siamo più poveri ma in compenso abbiamo perso buona parte della nostra sovranità, avendo perso la moneta nazionale.

E la prospettiva, Draghi dixit, è “…un’Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa”.

Sarebbe interessante capire cosa sia mai una “sovranità condivisa” che, detta così, è semplicemente una contraddizione in termini e, comunque, una presa in giro perché – e questo lo avevano capito bene gli inglesi – senza emissione della propria moneta, non c’è più sovranità.

Quanto alla difesa di irrinunciabili principi e valori, qui rischiamo di cadere nel comico: la Ue finora si è stracciata le vesti contro quei Paesi, quali Polonia e Ungheria, che pare non garantiscano appieno i “diritti” degli invertiti/e o il “diritto” all’aborto e altre simili piacevolezze.

E perché non parlare del diritto che dovrebbero avere i popoli di difendere la loro identità e tradizione? E perché noi dobbiamo continuare a essere la pattumiera d’Europa, in cui sbarca chi vuole, dove, come e quando vuole, continuando una invasione che distruggerà la nostra identità, nell’indifferenza della UE, che poco o nulla ha fatto per aiutare l’Italia e per frenare l’invasione?

E questi sarebbero “irrinunciabili principi e valori”?

Ma Draghi ha parlato chiaro. Chi aderisce a questo governo, aderisce alla religione dell’Europa: la UE è bella, buona e santa, non importa se finora ti ha impoverito e umiliato. La UE non si discute e l’Euro è irreversibile. Dunque, è perfetto, praticamente divino.

Perché? Non viene spiegato, e del resto i grandi sacerdoti sono i gelosi custodi delle verità che il popolaccio non può discutere, ma solo accettare. Con devota umiltà.

Tutto chiaro, quindi: “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione Europea sempre più integrata…”.

Ed è già stabilito un confine oltre il quale non si può andare: la sacra UE e il divino Euro. Irrinunciabili. Irreversibili. Eterni. Amen.

Lasciamo perdere i discorsi “climatici”, non foss’altro perché è un po’ grottesco, non sapendo se e come arriveremo a dopodomani, parlare di obiettivi da raggiungere nel 2050.

Andiamo al finale del discorso. C’è una frase che trovo francamente inquietante: “Oggi, l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l’amore per l’Italia.”

L’unità di chi e con chi? E perché è un dovere? Ma se vogliamo conservare un minimo di democrazia e libertà, ovvero di dignità di cittadini (e non di sudditi), non dobbiamo garantirci proprio una dialettica tra governo e opposizione? O il governo parte con la convinzione che il Parlamento sia solo un passaggio burocratico, noioso ma inevitabile, per salvare le forme? E chi non è in “unità” con questo governo, non ama l’Italia?

No, grazie. Questa unità che è un “dovere”, mi convince proprio poco. Puzza molto di dittatura.

E per chiudere, permettetemi di dire una parola a un personaggio politico che ho mille volte sostenuto e che mi ha deluso profondamente: “Caro Salvini, ma sei davvero sicuro di avere fatto la scelta giusta? Finché sei in tempo, sfuggi dalla tela del ragno. Se aspetti troppo, sarai invischiato del tutto e il ragno non avrà difficoltà a ucciderti…”.

E Dio salvi l’Italia.

