Aufhausen. Istituto del Sangue di Cristo. Vaccino: sì o no?

o sperimentati (da Pfizer/BioNTech, Moderna) usando linee cellulari di bambini abortiti.41 Sconvolgenti sono le ricerche della dott.ssa Pamela Acker, biologa, autrice del libro Vaccination: A Catholic Perspective (Kolbe Center for the Study of Creation, 2020): i bambini utilizzati per lo sviluppo dei vaccini erano ancora vivi durante il prelievo del loro tessuto!42

• La voce del Vaticano. La nota della Congregazione per la Dottrina della Fede del 21 dicembre 2020,43 come anche il documento Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano,44 rilasciato il 29 dicembre 2020 dalla Commissione Vaticana Covid-19 in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita, difendono i vaccini “clinicamente sicuri ed efficaci” contro il SARS-CoV-2 particolarmente in considerazione dei paesi poveri.

L’uso di vaccini derivanti da linee cellulari di embrioni è considerato ammissibile in caso di “grave pericolo”,45 laddove non fossero localmente disponibili altri vaccini eticamente sicuri. Ma questo non vuole essere una legittimazione indiretta dell’aborto. I documenti vaticani mettono qui in evidenza la differenza tra partecipazione diretta e indiretta (“materiale”, passiva, distante) a una pratica immorale. E dunque chi produce il vaccino usando questo “materiale biologico” ha una responsabilità maggiore di quella dei destinatari dei vaccini e dei farmaci. Naturalmente i cattolici sono tenuti a manifestare il loro dissenso verso l’aborto e a richiedere che siano prodotti, autorizzati e resi disponibili vaccini moralmente accettabili.

La vaccinazione dovrebbe restare una libera scelta; tuttavia, nel gennaio 2021, alcuni eticisti vaticani hanno dichiarato la vaccinazione come imperativo etico:46 esse vengono messe in relazione con l’amore al prossimo, così come con “il dovere di servire il bene comune”. Il rifiuto dell’immunizzazione potrebbe rappresentare un rischio per gli altri, specialmente per i più fragili.47