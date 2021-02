Vaccino: Sì o No? Fatti e Riflessioni come Aiuto per una Libera Scelta

In Germania le notizie riferiscono di numerosi nuovi casi di Coronavirus in persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino37. Questi casi sono scoppiati in case di riposo in cui fino a oggi non si erano verificati casi di Codiv-19; situazioni simili vengono rese note anche in altri paesi.38

Ci si chiede che reattogenicità si avrà in futuro (effetti collaterali indesiderati): normalmente essa si alza infatti dopo la seconda vaccinazione39.

4. I vaccini sul mercato sono eticamente accettabili?

(1.) “Vaccini altamente immorali”. Nel loro appello al presidente e al governo del loro paese un nutrito gruppo di professori e medici polacchi ha definito i vaccini genetici «altamente immorali»40 – già solo per l’approvazione avvenuta nonostante un periodo di sperimentazione abbreviato e gli effetti negativi non prevedibili sull’uomo.

(2.) L’uso di linee cellulari di bambini abortiti. Particolarmente problematico è il fatto che diversi vaccini per Coronavirus sono stati prodotti (es: da AstraZeneca, Johnson&Johnson) o sperimentati (da Pfizer/BioNTech, Moderna) usando linee cellulari di bambini abortiti41. Sconvolgenti sono le ricerche della dott.ssa Pamela Acker, biologa, autrice del libro Vaccination: A Catholic Perspective (Kolbe Center for the Study of Creation, 2020): i bambini utilizzati per lo sviluppo dei vaccini erano ancora vivi durante il prelievo del loro tessuto!42

* La voce del Vaticano. La nota della Congregazione per la Dottrina della Fede del 21 dicembre 202043, come anche il documento Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano44, rilasciato il 29 dicembre 2020 dalla Commissione Vaticana Covid-19 in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita, difendono i vaccini “clinicamente sicuri ed efficaci” contro il SARS-CoV-2 particolarmente in considerazione dei paesi poveri.

L’uso di vaccini derivanti da linee cellulari di embrioni è considerato ammissibile in caso di “grave pericolo”45, laddove non fossero localmente disponibili altri vaccini eticamente sicuri. Ma questo non vuole essere una legittimazione indiretta dell’aborto. I documenti vaticani mettono qui in evidenza la differenza tra partecipazione diretta e indiretta (“materiale”, passiva, distante) a una pratica immorale. E dunque chi produce il vaccino usando questo “materiale biologico” ha una responsabilità

