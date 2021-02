Mario Draghi, e le Voci sulla Massoneria. Una Riflessione di Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci ha mandato questa riflessione molto interessante sugli ultimi sviluppi politici del nostro Paese. Premetto, prima che la leggiate e che vi facciate venire strane idee, due cose. La prima: non sono e non sono mai stato affiliato alla Massoneria. La seconda: sono sicuro – per quanto si possa essere sicuri nella vita, ma ci giocherei qualcosa di importante – che nemmeno mons. Ics abbia mai indossato grembiuli, se non forse quando si cucina qualcosa. E aggiungo una conclusione, tratta da una fonte insospettabile: “Chi accusa altri di esser Massone, è molto probabile che lo sia lui…”. -( Adriano Lemmi –Diario segreto di un “gran Maestro “ dei primi ‘900). E ora buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,

mi riferisco alle innumerevoli citazioni riferite, o lasciate intendere, alle appartenenze di una persona come Mario Draghi ad ambienti riferibili a società segrete e così via.

Vorrei fare una riflessione di buon senso che prescinde da una realtà che non conosco e credo non sia neppure conoscibile, solo sospettabile.

Ma domandiamoci perché piace sospettarla.

Il sospetto è a volte corretto, è un giustificato criterio di prudenza, ma va usato con attenzione.

Soprattutto riferendosi alla persona in questione di cui si parla senza sapere molto, ma si sospetta troppo.

Se una persona dimostra di sapersi affermare con valore e esercitando talenti che vengono espressi in modo superiore, il suo prossimo non lo tollera.

Si tratta dell’eterna questione: “perché non io?”.

L’invidia e la gelosia hanno il sopravvento. “Successe anche a Gesù Cristo, scrive Marco 6,3-4. ‘Ma non è costui il carpentiere, figlio di Maria, fratello di Giacomo, Ioses, Giuda, e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? – E si scandalizzavano di Lui. Ma Gesù disse loro: <Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua>”.

Si sospetta, ma si dichiara continuamente come se si sapesse, che il nostro appartiene a società segrete. Queste società segrete sono segrete. Se funzionano è perché sanno esser segrete. Se non lo fossero sarebbero dei rotary o lions o piddue affaristiche. O al meglio sarebbero delle trilateral, dei bilderberg.

E pertanto non si può conoscere l’appartenenza dei suoi membri, che può esser inventata o falsificata nei documenti. Persino dei Papi son stati accusati di esser affiliati a logge.

– Avendo fini concepibili o attuabili in modo non “trasparente”, altrimenti come ho detto non sarebbero segrete, sono in grado di organizzare l’opposizione a se stesse, per controllarla. Ma sono in grado, anche, di organizzare la confusione necessaria ai propri fini. Ciò avviene facendo accusare di “appartenenza” chi è invece loro nemico. Oppure facendo esprimere solidarietà ed amicizia a qualcuno solo per danneggiarlo.

Un vizio, comprensibile essendo noi umani “contagiati” dal peccato originale, non è solo invidia e gelosia verso chi ha raggiunto traguardi altissimi cui magari noi aspiravamo, e non glielo perdoniamo, ma c’è anche un tema di orgoglio.

Non saper spiegare un avvenimento provoca un meccanismo di reazione curioso : inventare la spiegazione al fine di confermarci che siamo intelligenti. Suppongo che abbiate letto, o sappiate chi sia, Sherlock Holmes, il geniale ed insuperabile detective inglese, metà XIX secolo, inventato da Artur Conan Doyle. Bene, nelle (rarissime) occasioni in cui Sherlock non sapeva risolvere un caso, sempre individuava la responsabilità del prof. Moriarty, genio del male, antagonista occulto e segreto per eccellenza. Cui attribuiva tutte le nefandezze che non riusciva a spiegare.

Riferendomi alla indicazione di Draghi per formare un governo in un paese come l’Italia che non ha governo dal 2011, concludo con un vecchio saggio :

“Non piove mai quando andrebbe bene a tutti che piovesse e non eleggono mai il politico che ci dovrebbe avvantaggiare”.

Mons. ICS

§§§

