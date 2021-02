Pezzo Grosso Risponde al card. Müller. Sul Rischio del Capital-Socialismo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto le considerazioni del card. Müller sul capitalismo occidentale e la Cina, e ci ha inviato queste sue riflessioni, che puntano a indicare un problema ben più grave, nella crisi dell’Occidente, e cioè il rifiuto, o l’abbandono di Dio. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, premetto che ho grande stima per Sua Eminenza Reverendissima il card. Müller e condivido le sue preoccupazioni esposte in questa intervista. Vorrei solo esprimere alcune considerazioni integrative. Come diceva san Giovanni Paolo II, il capitalismo è segno di contraddizione: produce benessere, ma confonde l’uomo.

Ma di quale capitalismo stiamo parlando, soprattutto dopo le confusioni generate con l’Enciclica Fratelli Tutti ?

Il capitalismo nasce grazie al cristianesimo, ma dopo la riforma protestante, corrompe il suo spirito originale.

Il capitalismo protestante separando fede ed opere lascia prendere autonomia morale al capitalismo stesso. Non si dimentich iche è nella Germania protestante, grazie agli eccessi del capitalismo protestante, che nasce il marxismo.

Il capitalismo globale cui ci stiamo riferendo è quello protestante, perché il capitalismo americano e quello dominante in Europa sono frutto della eresia protestante.

Il sogno di un certo capitalismo corrotto dallo spirito del protestantesimo, è sempre stata una forma di socialismo o comunismo dittatoriale perché il capitalismo “corrotto” cerca il monopolio sul mercato per massimizzare i profitti, ed il monopolio sta di preferenza in uno stato dirigista comunista.

Il capitalismo di origine cristiana è centrato sulla dignità dell’uomo.

Dio ha creato l’uomo affinché operasse, da qui la sua vocazione al progresso tecnico e scientifico e questo mira a alleviare la fatica dell’uomo, se rispetta le leggi naturali. Ma al fine di assicurare all’uomo la sua libertà personale, il frutto del suo lavoro deve potersi trasformare in proprietà privata.

È evidente che quando l’uomo nega e contraddice le leggi naturali, per esempio la vita e le nascite, non solo faticherà ancor più con nuove ed inattese fatiche economiche e psicologiche, ma se prendesse decisioni politiche (per esempio rafforzando un regime statalista e totalitarista che gli dà illusione di risolvere i problemi)che negano la sua libertà personale e la proprietà privata, in piedi non ci starebbe certo, come la storia insegna.

Come insegna da anni il prof. Gotti Tedeschi, il potere economico cinese lo ha creato l’occidente delocalizzandovi le produzioni, il know how, la tecnologia e i capitali, per egoismo, per produrre a basso costo beni che dovevano esser consumati in occidente per sostenere la crescita del Pil crollata dopo la decisione di contraddire alla più importante legge naturale, quella riferita alla vita umana e alle nascite.

Oggi una alleanza commerciale tra occidente e Cina potrebbe esser immaginabile per evitare guai peggiori, guerre incluse.

Ma fatico a vedere una forma di “capitalismo –socialismo unificato”.

L’alleanza sarà piuttosto tra un capitalismo protestanteamericano fallito e un comunismo cinese pragmatico vittorioso.

I valori occidentali con il WEF arriveranno presto a un punto di rottura?

No, questo punto è già stato superato da tempo, noi siamo già schiavi, ma di un padrone ben più tremendo, siamo schiavi del peccato e delle sue conseguenze, ma non ce ne siamo accorti.

Così come Karl Rahner parlava di cristianesimo anonimo, dovremmo riconoscere che siamo schiavi anonimi. Non credo che saranno nuovi Gran Reset, big-tech, capital-socialismo e modello cinese a schiavizzarci ulteriormente.

Rifiutando Dio e la Rivelazione e seguendo Zarathustra come messia, siamo diventati schiavi.

Per liberarci da queste catene ci vuole la conversione che la Chiesa di oggi non sembra interessata a fornirci.

Pezzo Grosso.

§§§

