Benedetta De Vito. La Bruttezza di Troppa “Arte” Contemporanea.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Benedetta De Vito condivide con queste riflessioni sulla bruttezza, e in particolare sulla bruttezza di troppa “arte” contemporanea , e in particolare a un oggetto al nemico dell’umana natura. Buona lettura.

§§§

Per andar, camminando, dai Monti ai Prati di Castello, come faccio ogni mercoledì pomeriggio, devo passare per il centro. Scendendo dal Quirinale, percorro la via della Dataria, dove incontro, al massimo, un impettito gabbiano che, al contrario di me, se ne rimane ritto sulle zampe al centro della carreggiata, sfidando il nulla. Io poi mi immetto sulla via del Corso fino a raggiungere, girando a destra, piazza in Lucina, La scorsa settimana, sul mio tragitto solito, sono inciampata con gli occhi, guardando di qua e di là, nelle vetrine di un negozio che era, per come lo vedevo io, simbolo stesso di eleganza, classe, stile e chi più ne ha nel sacco, di aggettivi, più ne metta. Il cuore mi cade in terra, gli occhi supplici al cielo, il fiato mozzo nella strozza: nella prima vetrina c’è un enorme gattaccio viola di un materiale plastico che non saprei decifrare, nella seconda ci sono una lumaca e una luna gialla che somiglia a una gigantesca banana.

Non può essere, mi dico, e stropiccio gli occhi, sperando in un miraggio. Ma niente affatto, gli alieni sono sempre lì e sembrano anche darsi delle arie e farmi marameo, come il gabbiano di sopra. Il pensiero mio corre a certe chiese che paiono centri dell’Ama e alle mostre d’arte contemporanea dove se ne vedono di cotte, crude e anche biscottate, a certi programmi televisivi dove si celebra la cafoneria e il mal gusto, ai writer che non sono scrittori ma scarabocchiatori in libertà di muri e a tutto il mondo alla rovescia in cui siamo precipitati. Attraversando il ponte sul Tevere, che porta al Palazzaccio (che pur nel dispregiativo ha una sua grazia), ho pensato che anche la bruttezza alla quale ci stiamo abituando deve essere, in sé, uno strumento del demonio per avvilirci, reificarci e farci schiavi, privandoci della Bellezza che, al massimo grado, è Dio..

Tornata a casa, fatto il mio dovere ai Prati di Castello, ho avuto tempo, cucinando per i famigliari, di mettere un poco d’ordine nel cuore. E riavvolgendo il nastro, eccomi, pur essendo in cucina e tra i fornelli, davanti alla vetrina tal dei tali, della quale ho scritto pocanzi. Succede questo. Gli occhi trasportano l’immagine al cuore che la definisce brutta punto e basta, ma quell’immagine rimanda a un marchio che, sempre il cuore, ha catalogato come bello. Ed ecco nascere il combattimento tra la verità, il cuore nudo, e quello che gli uomini raccontano (il brutto dichiarato bello). Di solito, in questa piccola guerra interiore, nei più, vince il conformismo. Nel senso che il cuore capisce che, a dir la verità, resterebbe solo, invece, a recitar la parte e a dire una menzogna ci vuole poco e poi può contar sull’appoggio della massa. Così, parte il tradimento della verità che, dal piccolissimo, si fa, ad ogni sì conformista, più grande, fino a mangiarsi l’anima intera e ad anestetizzare il cuore oramai ubbriaco di brutture… In fondo, nell’ormai lontano 1951, uno psicologo polacco, Solomon Asch, con un esperimento che si può trovar raccontato su Wikipedia, dimostrò che il 76 per cento delle persone, di fronte a una plateale menzogna, preferisce adeguarsi ad essa per non essere bandita dal gruppo che abbraccia, conforta, regola e, in buona sostanza, conferma…

Come è successo, da anni oramai, con l’arte contemporanea che più è scandalosa, brutta e becera e più viene applaudita dal “gruppo” reso gregge. Mentre gli esperti si affrettano a spiegare i percome dell’orrore, usando tute le arti del loro latinorum. Ricordate il film di Alberto Sordi sulle “vacanze intelligenti”? I due poveri coniugi, col banco di verdure, romanacci, anzianotti, messi a dieta dai figli, figli dei fiori, vengono spediti alla Biennale di Venezia dove la dolce metà dell’Albertone nazionale, grassa e florida, seduta su una sedia e stracca, viene scambiata per un’”opera d’arte”… Meno male che c’era Sordi, allora, a permetterci di ridere della follia! Ma ieri e oggi, Sordi o non Sordi, l’arte Contemporanea ha continuato nella sua corsa, propinandoci brutture che pungono il cuore e l’anima, tra gli applausi dei più. Chi, sgomento, vorrebbe urlar la verità, tace, vile, per non prendersi una sassata ed essere bollato come ciuco. Così, a Firenze, in piazza della Signoria, nel 2017 troneggiava una enorme popò (ma il “capolavoro” doveva mostrar le crete…) di un gigante maleducato. Davanti alla Borsa di Milano un medio alzato ci mostra platealmente dove si mette il dito a chi dorme, in Piazza San Pietro abbiamo visto, lo scorso Natale, il Presepe dell’inversione, con mostri cornuti e persino alien…

Nella piazza di Vergato, un paese del bolognese, una fontana, orrenda, costata 150 mila euro, fa galoppar il demonio con un angiolino a cavacecio. Io, all’epoca, scrissi a un giornale locale, ed ecco la risposta che ne ebbi: “Come giornalista sarà sicuramente informata sul significato dell’opera e sui simboli che la compongono, sulle vicende dell’artista e sull’associazione Vergato Arte e Cultura che ne ha curato la realizzazione con il contributo dell’Amministrazione comunale corrispondente al 30% e il resto raccolto dalla popolazione. La nostra mission è raccogliere notizie e riportarle ai lettori il giudizio aspetta ad altri (leggi…a chi è in grado di darli). Mi auguro Lei possa vedere il film sulla realizzazione dell’opera fatta da artisti nelle botteghe rimaste con lo stesso metodo di lavoro dai tempi di Leonardo da Vinci, vero “miracolo” di tecnica italiana… Satana, il diavolo etc….etc…sono ben lungi da questo territorio luogo che ha dato i natali a un papa e di provata fede cristiana. Poi abbiamo in zona anche un prete esorcista se mai potesse servire… Usiamo le preghiere per chi soffre dell’arroganza, chi vede ma non fa niente, chi soffre ed è solo, chi va in parrocchia a chiedere aiuto e conforto per l’indigenza, per chi si reca agli sportelli dei Servizi Sociali molto attivi a Vergato, per le suore Minime dell’Addolorata che crescono i nostri bambini senza perdere tempo con le statue in stazione ferroviaria. Dice una lettrice; Chi vede il diavolo dappertutto vuol dire che lo ha dentro al cuore!” Sarà, potete tirarmi dei sassi, girarci intorno, e forse sarò io che sbaglio, certo, ma la fontana resta orrida. Punto e a capo.

Da piccolissima, verso i tre o quattro anni, lo ricordo anche oggi perché mia madre durava fatica a spegner la mia loquela, dicevo e ripetevo a tiritera: “Ma non è così!”. E rimanevo sola, mi chiamavano “strana”, ed ero diversa. Il cuore mio si ribellava, era più forte della pressione esterna e non si piegava agli altri, anche se tutt’intorno, schiacciata, facevo fatica anche a respirare. E infatti mi veniva l’asma. Ma acqua passata, perché quell’anelito di verità mi ha portato negli anni all’abbraccio con il Signore e a seguirlo a petto in fuori, soldatina e arciera nell’esercito di San Michele Arcangelo. Ora neppure polemizzo, il cuore è nella pace, davanti all’orrore sorride, affidando il giudizio al Cielo. Così all’artista multimilionario (come mi ha spiegato una persona a me cara, dal Brasile), che ha messo in vetrina gatto, luna e chiocciolina, auguro tutto il bene. A chi mi legge, e ha avuto la pazienza di arrivare fino a qui, auguro invece che il Signore mandi fortezza e discernimento per distinguer bene il grano dalla pula.

§§§

