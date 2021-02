Mons. Ics: se la Chiesa Oggi Impedisce di Costruire Vie di Santità

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS ci ha inviato una serie di riflessioni che troviamo giuste, ma di cui non condividiamo un certo tono di rassegnazione agli eventi. Vedete voi che cosa ne pensate. Buona lettura.

§§§

Mons. ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, ho letto le riflessioni di Aldo Maria Valli (allegate in calce) sulle esternazioni di papa Francesco, e le correzioni di mons. Carlo Maria Viganò, sul fatto che dobbiamo sentirci tutti fratelli.

Vi risparmio tentativi di spiegazione che Bergoglio propone la pace universale prescindendo dalla vittoria della guerra al peccato, e la declami come un poema, sapendo che sarà apprezzata la dichiarazione, purché vuota di contenuti operativi.

E’ evidente che la bontà e le virtù non si impongono per legge. Ma neppure Bergoglio ci crede; a lui basta dirlo, il suo magistero di continuità è con se stesso.

Come sono cambiate con Bergoglio le Parabole di Cristo.

Non ce n’è una che stia in piedi, dal Figliol Prodigo al Seminatore; il suo magistero le ha stravolte cancellando il significato esegetico della tradizione.

Mai come oggi, nella Chiesa, chi vuole esser apostolo sa di lavorare solo per la gloria di Dio, avversato dalla Chiesa stessa e dal papa e vescovi.

Mai come oggi è stato impedito di costruire strade di santità.

Impedite dalla Chiesa stessa.

I nuovi santi sono coloro che si compiacciano dei loro vizi, che son divenute virtù.

Virtù conseguenti alla “conoscenza”; biblica, naturalmente.

Mai come oggi una qualsiasi istituzione ecclesiale ha paura di indicare cammini di santità.

Deve continuamente riferirsi a ciò che ha detto Bergoglio. Se non lo fa rischia la soppressione.

Non c’è omelia, non c’è scritto, non c’è intervista di un uomo di Chiesa che non riferisca continuamente questa frase: “..come dice papa Francesco…”.

Questa frase vien riferita ininterrottamente per paura delle spiate e ritorsioni curiali ma senza curarsi del fatto che crea confusione in chi la ascolta, perché conferma credibilità non solo a ciò che ha detto il papa in quell’occasione, ma naturalmente implicitamente anche a qualsiasi altra cosa che ha detto e insegnato.

La mente semplice di chi ascolta non distingue più verità o menzogna, se “lo dice papa Francesco….”.

osa è oggi il coraggio necessario per un santo? Sopravvivere o testimoniare ?

Anche per la Chiesa son cambiate le regole del gioco.

E’ pertanto inutile esprime Dubia, fare Correctio, indignarsi, scrivere lettere aperte, ecc.

Se la Chiesa oggi si opponesse ancora alla morale dominante, verrebbe resa impotente immediatamente grazie a scandali economici, sessuali, ecc.

Esattamente come succederebbe a un Paese che si opponesse al globalismo proponendo la difesa del sovranismo. Questo paese verrebbe reso impotente con lo spread e le borse.

Questo è il momento di santi, di martiri, di carismatici, di savonarola, ?… non lo so.

Non sappiamo più cosa fare.

Questa è la verità.

§§§

