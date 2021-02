Mons. ICS: Che Cosa è Draghi? Lo Capiremo da Come Bergoglio lo Saluterà …

Carissimi Stilumcuriali, ieri sera mons. Ics ci ha inviato questa riflessione, dopo aver ascoltato il Presidente della Repubblica, e la sua determinazione a voler cancellare in maniera definitiva la democrazia dall’orizzonte di questo nostro sciagurato Paese, ridotto – mutatis mutandis – a una fase pre-risorgimentale. Quindi, se leggete “domani” in realtà vuol dire oggi. Buona lettura.

§§§

Perché il Colle ha deciso di puntare su un esecutivo tecnico e non sul voto .

Caro Tosatti, domani si formulerà il governo UE-Merkel. Quello che si sarebbe dovuto fare nel 2011 quando il Presidente Napolitano per ragioni “loggistiche” preferì dare incarico al cristiano-protestante nullaintendente Mario Monti. Che ci ha portato al collasso totale. Ma non volutamente, proprio – non intendente -, sia chiaro, nel senso che non ha capito mai nulla, né di economia né di politica.

Tanto che il suo mandato principale era quello di riuscire a convincere papa Benedetto XVI ad aprire ai protestanti.

Cosa che non fece.

Così lo cacciarono (Benedetto).

Ma lo fece sorprendentemente il suo successore. Conquistando il cuore e i consensi di tutto il mondo che voleva cancellare Cristo.

Di ben diversa stoffa è Mario Draghi. Di quale stoffa è fatto? non lo so con certezza, non lo conosco. Ma è certo una stoffa che piace a molti. Pertanto i casi sono due. O è la stoffa migliore ed adatta a queste circostanze, oppure è una stoffa nuova evangelica, che cucita sul panno vecchio lo strappa, non appena lavata. (Scrive Matteo 9.14-17 ) “Nessuno rattoppa un vestito vecchi con un pezzo di stoffa nuova, altrimenti la stoffa nuova strappa via anche la parte del tessuto vecchio e fa un danno peggiore di prima”.

Che cosa voglio dire? Che Draghi sarà la stoffa nuova che rovinerà, strappandola, la vecchia? Non ho dubbi, se verrà incaricato dall’ultimo rappresentante del regime DC di sinistra. Sarà bene o male per noi? Ma noi chi?

Per capire cosa farà e se sarà bene o male per noi, dobbiamo attendere le considerazioni che farà Papa Francesco, o chi per lui. Se gli farà auguri calorosi (da interpretare), come credo, meglio che chiediamo un passaporto ungherese o polacco. Se dovesse fare auguri di rito, attendiamo.

Se non dovesse fare alcun augurio, prepariamoci al prossimo Conclave.

Mons Ics.

§§§

