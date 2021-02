Aborto: Solidarietà a Padre De Cristofaro. I Vescovi Parlino! Che Vescovi Sono?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, continuano le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Bruno De Cristofaro, il sacerdote sottoposto a un’indegna campagna di stampa per aver ricordato che dall’approvazione della legalizzazione dell’aborto oltre sei milioni di esseri umani sono stati soppressi nel nostro Paese, e ogni giorno decine di migliaia di esseri umani sono eliminati in grembo alla loro madre. Sarebbe opportuno, e decente, che in difesa di padre Bruno si levasse anche la voce del suo Vescovo, ma si tratta di mons. Mogavero, uno dei presuli più vicini al PD, e alla sinistra. Ciononostante non perdiamo la speranza che si senta in dovere di fare quello che dovrebbe fare un Pastore, e cioè ribadire l’insegnamento da sempre della Chiesa su questo tema. Non esistono mica solo i migranti…anche se da loro vengono soldi grazie all’accoglienza foraggiata dallo Stato. Ma se i vescovi non parlano quando si uccidono gli innocenti, quando dovrebbero parlare? E con quale credibilità? Per tutti ci sarà un giudizio, un giorno. Buona lettura.

§§§

Anche i vescovi rispondono in difesa di padre Bruno

L’immarcescibile ANPI della sezione di Marsala, il circolo ARCI Scirocco, tre associazioni femministe: ANDE (Associazione Nazionale Donne Elettrici), CIF (Centro Italiano Femminile), FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) e un paio di centri antiviolenza sulle donne: Casa di Venere e Metamorfosi hanno scritto un comunicato untuoso, intriso di menzogne diffamatorie e luoghi comuni per chiedere la testa di padre Bruno de Cristofaro, colpevole di aver parlato dell’olocausto dell’aborto nel Giorno della Memoria (https://itacanotizie.it/2021/02/02/aborto-e-mengele-sette-associazioni-scrivono-al-vescovo-faccia-sentire-la-sua-voce-autorevole/ ).

Stupisce e risulta semplicemente grottesco che questa accozzaglia di sigle, lontane in primis dalla realtà del dibattito da sempre in corso sull’effettiva valenza della legge 194 nei suoi stessi principi di tutela e sostegno alle donne che desiderano non abortire, ma soprattutto sideralmente aliene dalla dottrina sociale della Chiesa, che basandosi sul diritto naturale, poggia sul decalogo e quindi condanna fermamente ogni atto volto a sopprimere la vita umana innocente, oggi tirino per la giacchetta il vescovo di Mazara, come pecorelle smarrite che ripongono la loro fiducia nel pastore del gregge. E ciò addirittura censurando le stesse parole di Papa Francesco che ha equiparato l’aborto all’ingaggio di un sicario. Forse sono disperatamente alla ricerca di un appoggio morale per un consenso che tutto il loro ambito di riferimento nella provincia di Trapani ha perso per circa il 70% (https://www.tp24.it/2020/01/09/partiti-e-movimenti/chiuso-tesseramento-provincia-trapani-andato-tanto-bene/143913 ) ?

Siamo certi che mons. Mogavero non permetterà che la sua autorità venga associata a questi bassi giochetti politici e riferiamo quindi le parole del vescovo di Sanremo e Ventimiglia mons. Antonio Suetta nell’intervista pubblicata il 3 febbraio sulla Bussola Quotidiana (https://www.lanuovabq.it/it/il-vescovo-suetta-aborto-basta-tabu-abrogare-la-194 ) a proposito dell’attacco mediatico subito da don Bruno de Cristofaro:

“Il cattolico è sempre chiamato a dare testimonianza con la disponibilità di dare anche la vita, ma anche laddove non si raggiungano questi fenomeni di persecuzione fisica e cruenta, la persecuzione ideologica è una sorta di ostracismo assoluto nei confronti dei cristiani da parte dell’intellighenzia e dei media. Credo che la vicenda di padre De Cristofaro, a cui va la mia solidarietà, la mia comprensione e la mia condivisione, sia emblematica di questa situazione.”

Ha poi spiegato, aldilà di ogni menzogna e strumentalizzazione, il senso dell’aborto come olocausto e il significato della citazione di Mengele, preso a pretesto dai militanti abortisti e dalle belle menti del politicamente corretto per chiedere la testa del sacerdote di Marsala:

“[Aborto come l’olocausto.] È un paragone, non significa negare una tragedia, non significa dire che una tragedia è peggiore di un’altra, ma è un sottolineare come la diversità delle modalità o del contesto non possano essere mai un’attenuante rispetto all’aggressione della vita umana.

Il ragionamento di De Cristofaro era giusto, ha fatto riferimento alla barbarie di Mengele, il quale aveva tracciato una linea sul muro e usava quella linea come criterio di selezione. Non ha avallato in nessun modo, né ha attenuato la tragedia dell’Olocausto, che, ribadisco anche io in tutta la sua gravità e la sua vergogna. Ma la stessa cosa va detta anche oggi: l’aborto c’è e, pur nella diversità di contesto, ha lo stesso valore in gioco, la stessa responsabilità”.

Iustitia in Veritate assieme alle innumerevoli realtà associative che hanno condiviso il proprio appello ribadisce quindi il sostegno a padre Bruno De Cristofaro ed è pronta ad agire in sua difesa.

Iustitia in Veritate – Corso Venezia 40 – 20121 Milano (MI)

Email: asdilesi.covid19@gmail.com

Sito: http://www.iustitiainveritate.org

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asdilesi/

COMUNICATO

Solidarietà a padre Bruno de Cristofaro

In piena sintonia di intenti con Iustitia in Veritate che da subito ha lanciato l’allarme ed è intervenuta in difesa e sostegno di padre Bruno de Cristofaro, anche l’Associazione Ora et Labora in difesa della Vita, facendosi anche portavoce di diverse realtà pro life e simpatizzanti tali, esprime la propria stima e solidarietà per padre Bruno de Cristofaro, parroco nella diocesi di Mazara, per il vergognoso linciaggio mediatico, che sta subendo in questi giorni da parte dei principali media.

La “gravissima” colpa che viene imputata al sacerdote siciliano è di aver approfittato della Giornata della Memoria, lo scorso 27 gennaio, per ricordare, in un breve video, insieme al genocidio degli Ebrei, compiuto oltre settant’anni fa, i continui olocausti che in tutto il mondo vengono commessi ai danni della vita innocente mediante l’aborto volontario.

“Ricordare è segno di civiltà per evitare di compiere gli stessi errori. Ricordare è importante per capire come sia stato possibile compiere simili atrocità”- afferma il padre.

E’ questo il senso e il significato per cui sono state istituite simili commemorazioni.

Come già ebbe modo di ricordare San Giovanni Paolo II in Memoria e Identità, l’ultimo dei suoi scritti, quasi un testamento spirituale, c’è una comune matrice ideologica tra gli stermini compiuti dai totalitarismi del Novecento ai danni di uomini giudicati indegni di vivere e la soppressione di vite fragili e innocenti, come avviene oggi con l’aborto e l’eutanasia.

Nel video contestato, il sacerdote si chiede che differenza vi sia tra un uomo, come il dottor Mengele, che poneva un criterio arbitrario per scegliere tra la vita e la morte, semplicemente segnando sul muro una linea alta circa un metro e mezzo per destinare alle camere a gas i bambini la cui altezza fosse inferiore a tale limite e una legge che offre piena facoltà di uccidere i nostri figli nel grembo materno fino all’età gestazionale di tre mesi.

Piuttosto che interrogarsi ed eventualmente fornire una risposta, i principali maître à penser hanno preferito riversare su don Bruno un mare di fango, giungendo persino ad invocare sanzioni disciplinari.

Evidentemente mostrano di ignorare completamente la posizione della Chiesa Cattolica su queste tematiche – che è di chiara, ferma e assoluta condanna dell’aborto volontario – come ribadito da numerosi pontefici, incluso l’attuale.

Ancora una volta si constata l’impossibilità nel nostro paese di mettere in discussione la legge 194/78, arbitrariamente giudicata intoccabile, pena la gogna mediatica.

Al giovane sacerdote di Marsala il merito di averci ricordato il valore assoluto della Vita umana sin dal concepimento: rinnegarlo comporta il tradimento della nostra identità di uomini.

Vivere in verità e pienezza la propria umanità è l’unica via di autentica realizzazione e la più preziosa eredità per le generazioni future.

Grazie, padre Bruno!

Ora et Labora in Difesa della Vita

www.oraetlaboraindifesadellavita.org

https://www.facebook.com/giorgio.celsi

celsi.giorgio@gmail.com – 346 70 35 866

Aderiscono al comunicato:

Militia Christi Sito online Cultura Cattolica Famiglie Numerose Cattoliche Il Nuovo Arengario Comitato Beato Miguel A. Pro sacerdote e martire L’Italia per gli Italiani Voce dei bambini non nati – Opera “Padre Gabriele” Ischia per la Vita Exsurge Christianitas Movimento con Cristo per la Vita di Ancona Himmel Associazione Congregazione Templari di San Bernardo ProVita e Famiglia Gruppo Rosario per l’Italia Tele Maria La Voce Cattolica Associazione Difesa dei Valori di Arezzo Comitato Sì alla Famiglia di Modena Caritas in Veritate Bergamo Centro di Aiuto alla Vita di Empoli Popolo della Famiglia Associazione Donne Più d’Europa Movimento per la Vita Val Cavallina Centro di Aiuto alla Vita di Ragusa

L’elenco aggiornato delle adesioni è consultabile al link: http://www.oraetlaboraindifesadellavita.org/solidarieta-a-padre-bruno-de-cristofaro/

Per comunicare eventuali adesioni inviate un messaggio al numero: 346 70 35 866

§§§

