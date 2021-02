Piero Laporta: Preghiera in Memoria di Mio Fratello Giuseppe.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Piero Laporta è stato colpito nelle settimane passate da un grave lutto, la scomparsa di suo fratello Giuseppe. Lo ricorda così, e chi vuole si unisca a lui nella preghiera.

§§§

PREGHIERA IN MEMORIA DI GIUSEPPE

Signore, Eterno Padre, Onnipotente e Misericordioso, perdonami, abbi pietà di me, devo parlarTi di Giuseppe, mio fratello, il più buono di noi quattro fratelli.

Piangesti per Lazzaro e lo restituisti ai suoi cari e a Te stesso. Pino è con Te da qualche settimana. A lungo non mi rassegnai che Tu fossi sordo alle preghiere e alle lacrime di tanti, moltissimi, di quanti a Pino vogliono bene. Comprendo, Tu lo sai, comprendo che Tu non ascoltassi me. Ho un debito smisurato con Te, un debito che non potrò mai onorare e devo dunque ringraziarTi e benedirTi e amarTi con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, con tutti i miei pensieri per quanto Tu mi dai e per quanto Tu mi togli.

Appena messo il punto alla frase precedente, Tu mi doni un pensiero consolante. Tu, chi altri? I Tuoi pensieri non sono i nostri, tanto meno i miei, certo, lascia non di meno ch’io mi chieda se Tu consenta il male e il dolore solo perché il bene e la gioia trionfino con Te, poiché la morte non è che un transito.

Sono certo che Pino è con Te, col babbo Pasquale e mamma Lina, qui accanto a me, pregandoTi, affinché non mi allontani più da Te, affinché io torni bambino nelle Tue mani, affinché io dia buon esempio ai miei figli, ai miei amici e agli ostili, come ancora a me danno tuttora, tanto più perché sono con Te, babbo, mamma, Pino e tanti altri che chiamasti a Te.

Ettore, un amico, quando gli dissi che cosa provavo, m’esortò a scrivere. Non posso, risposi, devo prima spurgare l’odio.

Odio? Sì odio. Non per Te, Signore, mai, Tu lo sai bene, Tu sia benedetto oggi e sempre. Neppure ebbi alcun risentimento per i medici e i paramedici dell’ospedale; anzi, sono loro grato; hanno fatto tutto il possibile, per Pino e per impedire che virus e altre malattie prevalessero. Sono loro molto grato, davvero.

Ti chiedo perdono, Signore. Ho odiato tanto il cappellano dell’ospedale quanto il vescovo che gli consente di disertare le corsie del Covid. Oggi prego anche per loro nel Santo Rosario della sera. Se tuttavia avessi potuto raggiungerli, quando ho saputo di Pino, forse non li avrei scannati, come fanno i pastori cogli inutili cani che fuggono davanti ai lupi, non di meno reputo quei due pastori tuttora in suffragio di due ceffoni, andata e ritorno, a mano piena, senza odio né rancore, due ceffoni maieutici, a ciascuno mentre continuo a pregare per i codardi che sfiniscono il gallo.

Mancavano venticinque minuti alla mezzanotte del 29 dicembre. Mandai un messaggio al cappellano: «Padre, mio fratello, Giuseppe Laporta, versa in gravissime condizioni in terapia intensiva, a causa del Covid. Le sarei molto grato se domani potesse dargli l’Unzione degli Infermi.»

Mi aspettavo rispondesse: «Perché attendere domani, vado subito.» Tu, non avresti voluto così, Signore Misericordioso? Così avrebbe fatto il santo fondatore di quell’ospedale.

Mi giunse un messaggio vocale. Non credevo alle mie orecchie. «Non si sente nulla» scrissi, sperando si ravvedesse. Lo sventurato rispose:

«Non possiamo entrare nei reparti Covid…

Purtroppo!

Le assicuro la mia preghiera». E aggiunse lo sticker delle mani giunte. 🙏

Mi addormentai, mio Signore, chiedendomi se un cappellano non dovesse attrezzarsi alla stregua di medici e paramedici per portare conforto agli ammalati, come quegli altri le medicine e le cure amorevoli.

Tu sai, Signore, Tu hai presso di Te quei cappellani che portavano il Santissimo ai morenti in prima linea, sotto mitraglia scrosciante. «Orcoddio, Padre, dame la Comunion». Tu carezzi quanti T’amano bestemmiando nella trincea della vita e nella vita in trincea; Tu hai cari quanti consolano la sofferenza in Tuo nome, in nomime Christi.

Il mattino successivo la situazione precipitò. Mandai un altro messaggio a quel cappellano:

«Per favore vada a benedirlo col Santissimo e assolverlo coi suoi sventurati compagni, pur mantenendosi al di qua della barriera. Padre Pio farebbe almeno così. La supplico».

«Ho pregato e prego per Giuseppe e per tutti…Vi benedico.»

Giuseppe, Tu lo sai o Signore, è ministro straordinario dell’Eucarestia, dividendosi fra il lavoro, la famiglia e il conforto agli ammalati, cui portò la Santa Eucaristia, nella trincea della vita. Tu sai, Signore, che Giuseppe non ha mai temuto la morte. Proprio quanto mi disse della morte, contribuì a reinstradarmi a Te. Oggi Giuseppe prega con me perché Tu liberi la Chiesa dai pastori in fuga davanti ai lupi, alla stregua di cani superflui, anzi dannosi.

Signore, il vero Pastore in nomine Christi fece cantare il gallo non più di tre volte; oggi canta da innumerevoli anni. Signore, il vero Pastore in nomine Christi tentò pure di disertare la cathedra e gli bastò un “quo vadis?” per tornare verso la sua croce. Oggi, Signore, ci fai sentire abbandonati, con rari e veri pastori, in balia dei lupi e di cani infedeli. Se tu, Signore, lo consenti, è certamente perché il bene e la gioia trionfino con Te.

Non Praevalebunt.

Quando? I Tuoi pensieri non sono i nostri; Tu non hai l’assillo del calendario.

Lascia, o Signore, ch’io Ti supplichi di venire presto in nostro aiuto. Siamo afflitti da pastori infedeli, senza Fede, eppure consapevoli d’aver mani grondanti sangue più dei tuoi aguzzini. Migliaia e migliaia, milioni, costoro mandano a Te senza l’Unzione degli Infermi. Questi moribondi sventurati Tu accogli come quel soldato bestemmiante a sollecitare la Comunione. Quanti di questi sventurati da virus potevano guarire grazie all’Unzione degli infermi?

Tu, che hai tanto sofferto per noi, ci dici per mezzo dell’apostolo Giacomo: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati».

L’Unzione degli Infermi salva “anche” l’anima; non di meno guarisce dalla malattia se Tu vuoi, l’ho imparato a mia volta. Fu proprio la forza dei Santi Sacramenti e fra questi, l’Unzione degli Infermi, a portare la Fede oltre i mari.

Questi pastori inutili non credono nei Tuoi Sacramenti e lasciano la Chiesa alla Tua misericordia. Tu sia benedetto, oggi e sempre.

Tu hai deciso di chiamare Giuseppe a Te. Tu sia benedetto, oggi e sempre.

Non sta a noi dire se l’Unzione degli Infermi avrebbe fatto sopravvivere Giuseppe.

Non è tuttavia diritto dei pastori apostati oltraggiare lo Spirito Santo, negando i Santi Sacramenti negli ospedali, nelle case, nei lager, nelle carceri, ovunque. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Signore, perdona loro perché sanno quello che fanno.

www.pierolaporta.it

§§§

