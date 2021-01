Katalin Novák: la Sinistra Vuole Distruggere Famiglia, Stato, Identità.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante rilanciare, nella nostra traduzione, l’intervista che il portale portoghese Dies Irae ha realizzato con il ministro ungherese Katalin Novák in tema di famiglia, Europa, demografia, valori cristiani e libertà. Buona lettura.

§§§

Signora Ministro, cominciamo col ringraziarla per averci concesso questa intervista molto importante e speriamo che questo nuovo anno possa essere pieno delle benedizioni di Dio e di Santo Stefano per l’Ungheria, per il governo ungherese e, naturalmente, per lei. Speriamo, presto, di poterla ricevere nel nostro Paese. Brevemente, qual è il suo bilancio del 2020, anno segnato da COVID-19, a livello nazionale e internazionale?

Abbiamo assistito a un anno come nessun altro. È la prima volta in più di un secolo che una pandemia ha messo in ginocchio il mondo. Ha costretto i chi decide, i leader politici ed economici, così come i cittadini a rivalutare le loro priorità e a pensare a ciò che conta davvero. Possiamo anche concludere che tra gli effetti negativi della globalizzazione non possiamo parlare solo del cambiamento climatico o della migrazione illegale, ma dobbiamo rivolgere la nostra attenzione anche ai rischi legati alla salute pubblica. Ogni crisi internazionale ha dimostrato che gli stati nazionali rimangono gli attori più capaci e potenti per difendere gli interessi dei loro cittadini. Questo era vero dopo la crisi economica del 2008, anche dopo la crisi migratoria del 2015 ed è vero anche ora. Indipendentemente dal potenziale delle organizzazioni internazionali nell’aiutare i paesi a coordinare e mitigare gli effetti delle crisi, esse non sono state in grado di prevedere, preparare e consigliare i governi nazionali. I governi nazionali sono stati in grado di prendere decisioni e rischi responsabili e hanno agito quando si è trattato di limitare i viaggi, salvare i settori, limitare la libera circolazione, acquisire attrezzature mediche e protettive urgenti mesi prima dell’UE o di altri. Infatti, devo tristemente notare che nel caso dell’Ungheria, le organizzazioni internazionali e gli oppositori politici hanno cercato di ostacolare i nostri sforzi di protezione etichettando la nostra legge d’emergenza approvata questa primavera come un regresso autoritario – hanno persino mentito sul Parlamento dicendo che non era in seduta, mentre lo era.

Lei è ministro delle famiglie, nel governo di Viktor Orbán, dall’ottobre 2020. Tuttavia, lei conosce la politica ungherese da molti anni. Inoltre, lei è sposata e ha tre figli. Cosa l’ha portata a difendere con tanta forza il nono emendamento alla Costituzione ungherese, approvato il 15 dicembre da un’ampia maggioranza parlamentare?

Proprio come ha detto lei, in primo luogo sono la moglie di mio marito e la madre dei nostri tre figli. Prima della mia nomina, sono stata per anni responsabile della politica familiare ungherese. Con la modifica della nostra legge fondamentale abbiamo registrato cose che sono ovvie per il popolo ungherese. C’è una tendenza allarmante in cui le verità di base che l’umanità riteneva ovvie e indiscutibili vengono ora contestate. L’ideologia politica sembra prevalere sulla scienza e sulla ragione. Questa tendenza non è ancora presente in Ungheria, la gente crede ancora che gli uomini sono uomini e le donne sono donne e non si può cambiare il proprio DNA o fingere che sia possibile. Abbiamo approvato una legislazione per chiudere le scappatoie legali e per determinare chi lo stato riconosce come uomo o donna, sulla base della biologia e della scienza e non dell’ideologia sociale e politica. A dicembre abbiamo aggiunto alla Costituzione che un padre è un uomo, una madre è una donna. Anche se questo è ovvio per noi, oggi è contestato. Vogliamo difendere i nostri bambini e lasciarli essere bambini senza usarli per nessuna base ideologica. Parte centrale del pensiero del governo ungherese, è che l’interesse e il benessere del bambino sono prioritari.

In tutto il mondo, in particolare in Europa, vediamo un rifiuto della cultura cristiana come garante dell’unità e della coesione degli Stati. Invece, l’Ungheria, attraverso il suo governo, sceglie di sottolineare e rafforzare questa importanza del cristianesimo come un valore essenziale per la conservazione dell’identità ungherese. Cosa muove il governo?

La statualità ungherese è profondamente intrecciata con il cristianesimo. Le tribù ungheresi arrivarono in Europa nell’VIII secolo e i leader ungheresi furono accettati dai leader europei quando ci convertimmo al cristianesimo e il Papa mandò una corona al nostro primo re. Nel corso dei secoli, il re Santo Stefano I d’Ungheria e altri re ungheresi sono stati canonizzati. L’Ungheria ha combattuto molte guerre per difendere il cristianesimo ungherese ed europeo. Siamo al confine tra il cristianesimo orientale e quello occidentale, siamo stati per secoli al confine tra il mondo cristiano e quello musulmano e siamo stati al confine della guerra fredda, purtroppo sul lato orientale dove l’impero sovietico ha cercato di sradicare il cristianesimo. La nostra storia è una storia di sopravvivenza degli ungheresi ma anche una storia di sopravvivenza del cristianesimo. Anche gli ungheresi che non credono in Dio capiscono e riconoscono la profonda connessione tra identità cristiana, identità ungherese e statualità ungherese.

Sempre seguendo la domanda precedente, ma affrontando il tema della Famiglia naturale, cioè composta da un uomo, una donna ed eventuali figli, quale le sembra la centralità che la Famiglia deve avere in una società? È perché?

Le famiglie sono le unità di base di qualsiasi società, la comunità più piccola e più vicina di tutte le comunità. Sono il tessuto della nostra società, se disfiamo questo tessuto, le nostre società nel loro insieme andranno in pezzi. È dove i bambini sperimentano e imparano l’amore, la solidarietà, ma anche la responsabilità e il valore della comunità. Non tutti i bambini hanno la fortuna di crescere in una famiglia felice, ma è interesse della società e quindi dovere dello Stato aiutare e difendere le famiglie. Una società in cui la gente non vuole avere figli, non crede che valga la pena riprodursi, è condannata a morte. Il fatto che il tasso di fertilità in tutti i paesi europei non raggiunga la fertilità di sostituzione la dice lunga sui nostri valori e sul nostro modello socio-economico. Per qualche ragione, i leader europei non vogliono riconoscere questa situazione. Ci preoccupiamo del cambiamento climatico e del futuro del nostro pianeta, ma non ci preoccupiamo del fatto che ci devono essere nuove generazioni a cui dare il nostro pianeta. Per questo vogliamo dare l’opportunità agli ungheresi di avere tutti i figli che vogliono.

Nel 2017, un partito portoghese di estrema sinistra, che attualmente sostiene il governo, ha sostenuto che i minorenni, a partire dai 16 anni, dovrebbero poter fare causa ai loro genitori se questi non concedono loro il permesso di cambiare sesso. Il governo, contro un parere tecnico ed etico, ha approvato la possibilità di cambiare sesso a partire dai 16 anni, anche con l’autorizzazione dei rappresentanti legali dei minori. Così, stiamo assistendo a una decostruzione dell’identità con cui ognuno nasce e a un completo rifiuto e banalizzazione del potere di influenza che la Famiglia, giustamente, può e deve esercitare sui propri figli, soprattutto quando sono minorenni. Quali commenti meritano misure come queste? C’è qualcuno che le propone anche in Ungheria?

C’è un detto in Ungheria per qualcuno che è completamente perso: Non sa nemmeno se è un ragazzo o è una ragazza. Ne risulta anche che per un bambino, uno dei principali punti di sicurezza è il suo sesso. Non ci sono proposte simili in Ungheria come in Portogallo, ma questa tendenza è esattamente il motivo per cui abbiamo approvato certe leggi in Ungheria. Lo sviluppo mentale e fisico dei bambini è una cosa molto fragile. Gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili alle influenze – tutti i genitori possono esserne testimoni. Abbiamo leggi che rendono i genitori responsabili delle azioni e dello sviluppo dei bambini per una ragione. I bambini hanno una responsabilità limitata per le loro azioni per un motivo. Non possono bere alcolici, guidare una macchina o votare alle elezioni sotto una certa età per una ragione. Lo stato e la società hanno l’obbligo di difenderli e anche di proteggere il loro interesse. Prendiamo ad esempio le norme sull’istruzione obbligatoria. Non ho seguito questo dibattito in Portogallo, ma probabilmente la società portoghese è passata attraverso gli stessi dibattiti e argomenti. Se questo è ciò che la maggioranza ha sostenuto, dobbiamo rispettarlo. Se l’opinione della maggioranza cambia, sarà possibile cambiare questo regolamento. Credo che questo sia una buona lotta e una lotta che vale la pena combattere, ma ogni società deve assumersi le proprie responsabilità per il proprio futuro e per quello dei propri figli.

Alla luce dell’attuale quadro politico europeo, i continui attacchi all’Ungheria, un po’ come alla Polonia, possono essere visti come una conferma che sono sulla strada giusta?

Se siamo attaccati dalla sinistra deve significare che non stiamo perseguendo ideologie di sinistra ma valori conservatori. Questo è ciò per cui siamo stati eletti. Alcuni anni fa un comunista portoghese ha guidato questo sforzo nel Parlamento europeo contro l’Ungheria. Da allora siamo stati rieletti due volte. Queste sono questioni che ogni popolo deve decidere da solo. L’Ungheria è stata testimone di quattro decenni di imposizione del modello comunista e socialista. Le persone che hanno vissuto in un paese socialista non capiscono mai perché il socialismo può essere ancora un sogno romantico per molti in Europa occidentale. In Ungheria i governi socialisti hanno distrutto il paese con conseguenze durature nel 1919, 1989 e 2009. Sentiamo l’effetto e soffriamo le conseguenze di tutti e tre fino ad oggi.

In Portogallo, abbiamo seguito con grande interesse tutta l’azione del governo Orbán, soprattutto nelle questioni che riguardano la libertà religiosa, la famiglia e l’immigrazione. L’invasione musulmana dell’Europa, con le sue migliaia di immigrati clandestini, è uno dei fattori che, secondo lei, hanno portato all’adozione di politiche familiari e matrimoniali assolutamente antinaturali? Quale risposta ha dato l’Ungheria di fronte a tale scenario? E, in particolare, il suo Ministero?

La sinistra non crede nel ruolo della nazione e degli stati nazionali né nell’identità. Vogliono sostituire i valori e l’identità tradizionali con una nuova identità, spogliata del patrimonio. Abbiamo visto diversi tentativi in questo senso nella storia.

Il rifiuto dei valori della famiglia e la promozione dell’immigrazione vanno di pari passo. Se la famiglia, la procreazione e il patrimonio comune non hanno valore, allora gli immigrati illegali non rappresentano alcun rischio e l’immigrazione di massa è solo una questione di numeri richiesti sul mercato del lavoro. Le famiglie sane non sono più necessarie perché la riproduzione non ha importanza e l’immigrazione può risolvere la demografia. È una visione molto materialista e noi non la condividiamo. Se le famiglie e la riproduzione non sono più collegate, allora la famiglia, il matrimonio e la sessualità possono essere qualsiasi cosa si voglia e sono solo una questione di moda e ideologia. In Ungheria, crediamo che la nostra cultura e il nostro patrimonio siano degni di essere protetti e trasmessi alle generazioni future, quindi ci concentriamo sulla costruzione di una società dove il matrimonio è definito come un’unione tra un uomo e una donna, dove le famiglie sono definite dal matrimonio o dal rapporto genitori-figli, e la società valorizza i bambini e premia la procreazione. È per questo che dal 2010 stiamo costruendo un paese favorevole alla famiglia. L’obiettivo è quello di permettere alle giovani coppie di realizzare i loro obiettivi familiari da un lato, e dall’altro, di rafforzare le famiglie che stanno già crescendo i bambini. Abbiamo costruito il sistema di sussidi familiari più esteso del mondo occidentale. Il budget centrale destinato al sostegno delle famiglie è due volte e mezzo superiore a quello del 2010 e ammonta al 5% del PIL totale. Abbiamo un sistema fiscale favorevole alla famiglia, il che significa che più figli hai, meno tasse sul reddito personale devi pagare. Le madri con almeno quattro figli sono esentate dal pagamento dell’imposta sul reddito personale per il resto della loro vita. Stiamo costruendo nuovi asili nido per facilitare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, aiutiamo le famiglie con sussidi per la casa e garantiamo la libertà di scelta delle donne. In Ungheria, le madri o i padri possono scegliere di rimanere a casa e ricevere un sussidio fino a quando il bambino raggiunge i 3 anni di età. Riceveranno il sussidio anche se torneranno sul mercato del lavoro. Grazie a una nuova legge, le donne guadagneranno presto più del loro reddito netto dopo il parto. La buona notizia è che i risultati sono incoraggianti: il tasso di fertilità è aumentato di più del 20%, il numero di matrimoni è al massimo da 40 anni, il numero di divorzi è al minimo da 6 decenni.

Sentiamo comunemente, dai leader europei, che l’Ungheria, adottando misure come quelle già menzionate, non rispetta lo “stato di diritto”. Che risposta merita un’Europa che, a poco a poco, è diventato ostaggio delle lobby che difendono le concezioni più abiette dello Stato, del diritto, della famiglia e della libertà?

L’Europa si sta lentamente risvegliando all’idea che la loro visione della demografia, delle famiglie e dell’immigrazione è sbagliata. Nel 2019, per la prima volta è stato nominato un commissario europeo per la demografia. La crisi dell’immigrazione del 2015 ha evidenziato le tensioni sociali e il costo sociale dell’immigrazione. Gli attacchi terroristici e i giovani che partono per la Siria per combattere per l’ISIS hanno dimostrato i fallimenti dell’integrazione. Le politiche a livello europeo cambieranno se gli elettori chiederanno un cambiamento a livello nazionale. Nel frattempo, difenderemo i nostri valori e i nostri interessi. Siamo stati scelti dagli ungheresi per farlo per un terzo mandato consecutivo al governo.

Infine, vorremmo chiederle di lasciare un messaggio ai portoghesi, soprattutto a quelli che, attraverso diversi mezzi, lottano per la difesa della Famiglia naturale, per l’inviolabilità della Vita dal concepimento alla morte naturale, per la conservazione dell’identità nazionale e per l’approfondimento di sane relazioni tra i diversi Stati, senza che questo interferisca nella vita interna di ogni Paese, cosa che l’attuale Unione Europea, purtroppo, non sa, anzi, non vuole fare.

Il mio messaggio è che dovete difendere la verità e questa è una battaglia che vale la pena di combattere. Nessun altro lo farà per voi. Abbiamo combattuto questa battaglia per 10 anni. È stato molto duro ma anche gratificante. Siamo pronti a condividere le nostre esperienze su ciò che funziona e ciò che non funziona. Ma alla fine della giornata ogni persona e ogni paese è il padrone del proprio destino. I nostri figli plasmeranno il futuro. La domanda è di chi saranno i nostri figli.

§§§

