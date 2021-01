Eccles se Convirtió en un Católico Devoto. Como Biden. Hace Sacrificios Humanos. Pero…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, sí, hoy es el día de Eccles. No es mi culpa, es su culpa; después de la estrepitosa historia de Jupich Iscariot publicada esta mañana, me topé con otra creación genial, que estoy por ofrecerles en mi traducción. Es una delicada e irónica reconstrucción de Biden, que está por voltear las medidas provida de Trump, hace de todo para decir que es un católico devoto (?!). Abortista hasta el noveno mes (despúes algún sabihondo me explicará qué diferencia hay con el infanticidio), pero católico devoto. Para quienes no lo supieran, Jimbo es el padre James Martin, Poor Hoho es Rich Rao, y Mister Beans es el embajador de la escuela de Boloña (Melloni) en Estados Unidos, Faggioli. Buena lectura.

§§§

Cómo Eccles se convirtió en el católico devoto

Después de haber visto los eventos de la otra parte del Atlántico, decidí que era el momento de parecer más santo. Obviamente, ser un católico devoto es totalmente una cuestión de imagen pública, y no tiene nada que ver con lo que haces realmente. Pero algunas personas no se dan cuenta, por eso me he procurado una jefa de prensa.



(Jenny Psarkasm, mi jefa de prensa).

El trabajo de Jenny es decirles a los vecinos lo devoto que soy. Por ejemplo, a veces voy a Misa; de hecho, tengo mi propio banco reservado, con almohadas, una provisión de ginebra y otras ayudas para dormir. Además, a veces voy a Misa. En realidad, no creo en ninguna de esas cosas católicas, pero… ¿lo he mencionado? – A veces voy a Misa.

Es cierto que me gusta hacer sacrificios humanos en mi jardín, y algunos vecinos se han opuesto a ello. Sin embargo, Jenny les recuerda que soy un católico devoto, y eso aplana cualquier dificultad. Por cierto, a veces voy a Misa.

El tío Wilt dice que soy un buen tipo al que nunca se le ocurriría posar en la puerta de una iglesia con una Biblia, como ese malvado señor Trump que era dueño de nuestra casa. De hecho, tengo una Biblia, editada por una empresa llamada Douay and Rheims, ¡aunque todavía no he tenido tiempo de abrirla!

(La Biblia de Biden)

A proposito, la mia memoria non è così buona. Vi ho detto che vado a – sapete – Cosa, a volte?

Mi Biblia está envuelta en polietileno para que no me queme las manos. De todos modos, espero que esto te tranquilice por el hecho que soy un católico devoto. Si quieren más testimonios, pregunten al padre Jimbo, nuestro representante local de LGBT; o al pobre Hoho, un profesor local; o al profesor Beans, del Colegio del Catolicismo Legítimo, que incluso escribió un libro sobre mí: “Eccles, el católico devoto”.

Por cierto, mi memoria no es muy buena. ¿Mencioné que voy a – ya sabes – a veces… a qué?

Publicado en italiano el 22 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/22/eccles-e-diventato- un-cattolico-devoto-come- biden-fa-sacrifici-umani-pero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, biden, eccles



Categoria: Generale