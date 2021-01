Eccles è Diventato un Cattolico Devoto. Come Biden. Fa Sacrifici Umani. Però…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, eh sì, oggi è il giorno di Eccles. Non è colpa mia, è colpa sua; dopo la strepitosa storia di Jupich Iscariot pubblicata questa mattina sono inciampato in un’altra creazione geniale, che sto per offrirvi nella mia traduzione. È una delicata ironica ricostruzione di Biden, che sta per rovesciare le misure pro-vita di Trump, fa di tutto per dire in giro che è un devoto (?!) cattolico. Abortista fino al nono mese (poi qualcuno sapiente mi spiegherà che differenza c’è con l’infanticidio), ma devoto cattolico. Per chi non lo sapesse, JImbo è padre James Martin, Poor Hoho è Rich Rao, e Mister Beans è l’ambasciatore della scuola di Bologna (Melloni) in USA, Fagioli. Buona lettura.

§§§

Come Eccles è diventato un cattolico devoto

Dopo aver visto gli eventi dall’altra parte dell’Atlantico, ho deciso che era il momento di sembrare più santo. Ovviamente, essere un cattolico devoto è tutta una questione di immagine pubblica, e non ha niente a che fare con quello che fai veramente. Ma alcune persone non se ne rendono conto, così mi sono procurato un addetto stampa.



(Jenny Psarkasm, la mia addetta stampa).

Il lavoro di Jenny è quello di dire ai vicini quanto sono devoto. Per esempio, a volte vado a messa; anzi, ho il mio banco riservato, completo di cuscini, una scorta di gin e altri aiuti per dormire. Inoltre, a volte vado a messa. In realtà non credo a nessuna di quelle cose cattoliche, ma – te l’ho detto? – A volte vado a messa.

È vero che mi piace fare sacrifici umani nel mio giardino, e alcuni dei vicini hanno obiettato a questo. Tuttavia, Jenny ricorda loro che sono un cattolico devoto, e questo appiana ogni difficoltà. A proposito, a volte vado a messa.

Lo zio Wilt dice che sono un bravo ragazzo che non penserebbe mai di posare fuori da una chiesa con una Bibbia, come quel malvagio signor Trump che era il proprietario di casa nostra. In effetti possiedo una Bibbia – fatta da una ditta chiamata Douay and Rheims – anche se non ho ancora avuto il tempo di aprirla!

(La Bibbia di Biden)

La mia Bibbia è avvolta nel politene, in modo che non mi bruci le mani.

Comunque, spero che questo vi rassicuri sul fatto che sono un cattolico devoto. Per altre testimonianze, chiedete a padre Jimbo, il nostro rappresentante locale LGBT; o al povero Hoho, un insegnante locale; o al professor Beans del College of Leguminous Catholicism, che ha persino scritto un libro su di me, “Eccles, the devout Catholic”!

A proposito, la mia memoria non è così buona. Vi ho detto che vado a – sapete – Cosa, a volte?

§§§

