Eccles. Jupich Iscariot Condanna la Dichiarazione degli Altri Undici.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sapete da tempo ho una predilezione per un sito che si chiama Eccles, su Twitter, che è un sito umoristico su fatti di Chiesa. Qui sotto trovate la traduzione di quello che Eccles scriveva ieri sul cardinale Cupich e la sua protesta per la lettera dei vescovi USA in cui si chiedeva a Joe (Sleepy) Biden di non estendere le maglie dell’aborto legale, e la volontà di affrontare il tema con lui. A margine, possiamo solo osservare che la presidentessa di Planned Parenthood, il più grande abortificio internazionale ha fatto dichiarazioni esultanti per il futuro. Planned Parenthood è uno dei finanziatori di Biden. Ma ora sorridiamo con Eccles…

§§§

Jupich Iscariota condanna la dichiarazione degli altri 11 discepoli

Jerusalem Times, Venerdì Santo, 33 d.C.

Il cardinale Jupich Iscariota, vincitore della Coppa del Mondo dei Cattivi Apostoli, ha condannato oggi una dichiarazione degli altri undici discepoli, che era stata rilasciata da un indirizzo segreto (“La stanza superiore”) per commentare la crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo. Jupich ha descritto la dichiarazione come sconsiderata e ha ritenuto che il suo attacco critico al governatore Joe Pilaten fosse inappropriato. Anche i commenti sfavorevoli sulle abitudini del cammello domestico di Joe, A, sono stati considerati offensivi.



(Il cardinale Iscariota mette su la sua faccia “arrabbiata”).

La dichiarazione dei discepoli era stata una semplice affermazione della dottrina cristiana, ma questo è considerato pericoloso nel clima politico di oggi, e probabilmente metterà molte persone nei guai con le autorità.

(Anche il governatore Joe Pilaten non si è divertito).

Joe Pilaten stesso è generalmente considerato un buffone innocuo con l’ossessione di lavarsi le mani, anche se la dichiarazione dei Discepoli è molto critica nei confronti della sua passione per il togliere la vita agli innocenti (completando un compito che il suo mentore Barack Heroda non è riuscito a finire molti anni fa).

Naturalmente Jupich, data la scelta tra affermare la dottrina cristiana e compiacere le autorità di governo negli Stati Uniti di Giudea, lascerà cadere ogni volta i suoi principi religiosi. Infatti, ci sono già rapporti che lo vedono coinvolto in uno scandalo noto come TrentaMoneteDiArgentoGate . Tuttavia, poiché è un potente cardinale, le sue parole saranno sempre ascoltate, per quanto grossolane possano essere.

§§§

