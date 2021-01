Covid: Epidemia in Alcune Regioni, non Pandemia. Uno Studio del prof. Fantini

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, volentieri pubblichiamo questo dettagliato e corposo studio del prof. Roberto Fantini, a cui va la nostra gratitudine. Un’analisi della mortalità nei primi sei mesi del 2020, ovviamente legata al Covid. Uno studio veramente prezioso, da cui si possono dedurre, secondo il prof. Fantini, queste conclusioni: 1) Non c’è stata alcuna pandemia in Italia ma un’epidemia che ha riguardato solo un ristretto numero di regioni italiane quasi tutte del Nord. 2) L’epidemia ha avuto effetti significativi sulla mortalità complessiva solo nel bimestre MARZO – APRILE 2020. 3) C’è stato un aumento drammatico di mortalità nelle provincie diBergamo (soprattutto) , Brescia, Cremona, Piacenza che andrebbe indagatoa fondo perché del tutto inspiegabil. Per circa il 40% queste morti aggiuntive non sono ufficialmente attribuite al Covid.

ANALISI STATISTICA DELLA MORTALITA’ ITALIANA 1° SEMESTRE 2020

Autore prof. Roberto Fantini

roberto.fantini3@gmail.com

Introduzione

In questo lavoro ho analizzato i dati sulla mortalità̀ italiana nel periodo 1 Gennaio 2020 – 30 Giugno 2020 per valutare l’impatto che l’epidemia di Sars Cov2 può aver avuto su questo oggettivo dato statistico sia dal punto di vista quantitativo che della distribuzione geografica e temporale. La valutazione è stata realizzata mettendo a confronto i dati del 2020 con quelli dell’anno 2018 partendo dal generale (tutta Italia) al particolare (Regioni e Provincie). L’analisi verrà estesa al 31 Dicembre 2020 quando si avranno a disposizione i dati completi.

Un’ipotesi implicita nei dati disponibili è che non ci sia distinzione fra decessi avvenuti in presenza di Sars-Cov2 verificato con test rt PCR o causati da Sars-Cov2.

Il campione di dati utilizzati

Ho utilizzato esclusivamente dati ufficiali fonte ISTAT http://demo.istat.it/, http://dati.istat.it/# e Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/

Il periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 è stato scelto in base al fatto che, a oggi 10 Novembre 2020, non sono disponibili dati ISTAT completi sulla mortalità̀ italiana successivi a Giugno 2020.

Si è scelto di prendere l’anno 2018 come confronto con quello attuale per tre motivi: 1) non è consecutivo al 2020 e quindi non può essere stato influenzato da una coda non nota dell’epidemia Sars Cov2; 2) è il più̀ recente con questa caratteristica e quindi la popolazione italiana è cambiata meno rispetto ad anni precedenti; 3) ha dati di mortalità̀ semestrale e annuale del tutto in linea con le medie degli ultimi 5 anni (vedi Tab. 1 e 2).

Nel confronto con i dati del 2018 bisognerebbe tenere conto del fatto che il 2020 è bisestile. Questa approssimazione si ripercuote con circa 1700 decessi in più nel 2020 che in % corrisponde a un eccesso di circa lo 0,5%.

Aumento della mortalità̀ di 42273 unità da 331706 (2018) a 373979 (2020) pari a +12,7% corrispondenti a 3,8 deviazioni standard (Grafico 0, Grafico 1 e Tab. 2). Rispetto alla media degli ultimi 5 anni la mortalità̀ è aumentata del 12,1%. Nessun aumento di mortalità̀ nella fascia di età 0-60 anni. Leggere variazioni % nelle fasce di età 60-70 e 80-90 anni; aumento fra 70-79 anni +8,5%; diminuzione fra 90-110 -13,2 % (Grafico 4). L’eccesso di mortalità̀ (42273) è correlato per l’80% (33736) al Sars-Cov2, per il restante 20% (8537) le cause sono ignote (Grafico 3).

Distribuzione geografica

La mortalità̀ italiana nel 1° semestre 2020 confrontata con quella di analogo periodo del 2018 ha avuto un andamento molto eterogeneo sul territorio nazionale (Grafici 5 e 6).

Diminuzione (-1,3% < 1 deviazione standard) statisticamente non significativa nell’Italia insulare (Grafico 5z, Tab. 3 e 4);

Aumento (+2% < 1 deviazione standard) statisticamente non significativo nell’Italia Centrale e Meridionale (Grafico 3z e 4z, Tab. 3 e 4);

Aumento (+14% > 6 deviazioni standard) statisticamente certo nell’Italia Nord Orientale (Grafico 2z, Tab. 3 e 4);

Aumento molto elevato (+33% > 30 deviazioni standard) statisticamente certo nell’Italia Nord Occidentale; (Grafico 1z, Tab. 3 e 4)

REGIONI

Su base semestrale:

 Diminuzione di mortalità̀ compresa fra -1% a -3% in: CAMPANIA, LAZIO, SICILIA e MOLISE (vedi grafici regionali);

 Aumentodimortalitàcompresafrail+2%eil+5%:FRIULIVENEZIAGIULIA, TOSCANA, UMBRIA, ABRUZZO, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SARDEGNA (vedi grafici regionali);

 Aumentodimortalitàcompresofral’+8%eil+20%:MARCHE,EMILIAROMAGNA, LIGURIA, PIEMONTE, VENETO, VALLE D’AOSTA (vedi grafici regionali);

 Aumento di mortalità̀ elevato (+24%):TRENTINOALTOADIGE(Grafico4r);

 Aumento di mortalità̀ elevatissimo (+49%):LOMBARDIA(Grafico3r); PROVINCE

Su base semestrale:

In quasi tutte le province del Centro, del Sud e delle Isole si sono avute variazioni

negative o positive trascurabili e compatibili con normali fluttuazioni statistiche.

I maggiori incrementi si sono avuti a:

Bergamo: +135%; Cremona: +108%; Brescia: +86%; Piacenza: + 64%

Su base mensile:

Bergamo: +585% una vera “bomba atomica” solo il 51% riconducibili al Sars-Cov2

(Grafico 1t)

Cremona: +380%

Brescia: +312% solo il 60% riconducibili al Sars-Cov2 (Grafico 2t);

Piacenza: +310%

Distribuzione temporale

L’aumento (eventuale) di mortalità̀ in una data provincia o regione, si è concentrato solo ed esclusivamente nei mesi di Marzo e Aprile (Grafico 1, Grafici 1r-20r, Grafici 1p- 35p). In tutti gli altri mesi i dati di mortalità̀ del 2020 sono sovrapponibili a quelli del 2018 entro normali fluttuazioni statistiche.

