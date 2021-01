Ettore Gotti Tedeschi: la Desaparición de los Matrimonios Religiosos en Italia

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, el profesor Ettore Gotti Tedeschi ha escrito para La Verità, que agradecemos, esta reflexión extremadamente interesante sobre el derrumbe, en términos numéricos, de los matrimonios religiosos. Buena lectura.

§§§

La desaparición de los matrimonios religiosos

Un fenómeno que resulta perturbador, por decirlo de alguna manera, al menos tanto como el del colapso de la tasa de natalidad, es la casi desaparición de los matrimonios religiosos. El viernes pasado participé con el profesor Gian Carlo Blangiardo, presidente del ISTAT, en una conferencia-debate patrocinada por el Senado de la República y organizada por la senadora Tiziana Drago para Nueva Generación Italia. En esta conferencia <Crecimiento demográfico y desarrollo económico – (Efecto Covid en la tasa de natalidad)>, el profesor Blangiardo mostró algunos datos, todavía provisorios, sobre los matrimonios celebrados en Italia en el período observado: enero-julio de 2020. Estos datos merecen especial atención. Entre enero y julio de 2020 el número absoluto de matrimonios celebrados en Italia fue de 34.059, contra 101.461 para el mismo período en 2019 y 107.990 en 2018. Pero el fenómeno más sorprendente y preocupante es la desaparición de los matrimonios religiosos que, de nuevo entre enero y julio de 2020, fueron 4.141 contra 47.025 en 2019. En la práctica, en el período considerado en 2019, los matrimonios religiosos representaron casi la mitad (46,5%) del total de matrimonios, mientras que en 2020 sólo el 12%.

¿Efecto de las iglesias cerradas y los ayuntamientos abiertos? ¿El efecto de posponer el matrimonio religioso a tiempos mejores? ¿Efecto de desalentar el valor del sacramento del Matrimonio? Será interesante leer los comentarios de los “expertos” en un eventual debate sobre el tema, pero mientras tanto debemos reconocer la gravedad del fenómeno y sus consecuencias, no sólo en la formación de las familias, sino en el problema resultante de los nacimientos, que sólo veremos en 2021 y años posteriores. Pronto escucharemos el lamento por un posterior colapso en los nacimientos, leeremos comentarios eruditos sobre el invierno demográfico, escucharemos los gritos de los fabricantes de pañales para bebés y, sobre todo, leeremos la complacencia sobre los cada vez más necesarios desembarcos de migrantes destinados a llenar el vacío de población.

Pero mientras que por un lado escuchamos los susurros de quienes lamentan el colapso de la natalidad, por otro lado escuchamos los gritos de exultación por el mismo colapso de la natalidad, lo que permite salvaguardar mejor el planeta gracias a que hay menos bocas que alimentar que exigen la explotación del medio ambiente por parte de la codiciosa criatura humana. Aquí, esta contradicción entre los que lamentan los no nacidos y los que se regocijan por los no nacidos es preocupante. El hecho de que no haya nacimientos, independientemente de las evaluaciones morales, significa decrecimiento económico, pero también significa (para los ambientalistas maltusianos) la protección del medio ambiente. Una contradicción irracional, tan peligrosa como lo es para las soluciones que, en consecuencia, nunca serán adoptadas.

Respecto a esta “contradicción” vemos coexistir previsiones también fantasiosas, pero opuesta en la conclusión.

Por ejemplo, las catastróficas y alarmantes predicciones maltusianas-ambientalistas dicen que en 2100 seremos más de 10.000 millones, lo que es intolerable porque Greta sufriría demasiado. Estas predicciones chocan con aquéllas, mucho menos fantasiosas, que dicen que en 2100, 20 países (incluyendo Italia y Japón) verán su población reducida en un 50%, y eso será el fin de ellos, pero Greta no irá a su funeral. Se trata del mismo modelo de terrorismo demográfico utilizado por Malthus y, más recientemente, por Paul Erlich, el fundador del neomaltusianismo, de la Universidad de Stanford (el que escribió el famoso libro “La bomba demográfica” en 1968), que predijo cientos de millones de muertes por hambre en Asia-China antes del año 2000, gracias al crecimiento de la población.

Como está ocurriendo hoy en día por el Covid y las vacunas, nunca he sido testigo de una confrontación pública y adecuada entre partidarios de tesis opuestas sobre el tema natalidad-ambiente. Ni siquiera yo he conseguido nunca establecer una comparación con el gran profesor Giovanni Sartori sobre el tema de la natalidad, que parecía interesarle mucho, aunque con visiones opuestas a las mías. Nunca he podido asistir a un debate sobre el análisis de la evolución económica mundial, desencadenada por el colapso de los nacimientos en el mundo occidental desde los años 70, que nos ha dado estos últimos 50 años que han cambiado el mundo entero. ¿Quizás porque las causas eran de orden moral y jamás se debe discutir de moral?

Pero, una vez más, ¿cómo pueden nuestros gobernantes hacerse ilusiones de que saben crear y proponer a sus socios europeos un Plan de Recuperación creíble y factible, si no están claros esos “motores” del crecimiento económico que se basan en los matrimonios y los nacimientos en la situación actual? ¿Qué nuevas utopías debemos esperar?

Publicado originalmente en italiano el 20 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/20/ettore-gotti- tedeschi-la-scomparsa-dei- matrimoni-religiosi-in-italia/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino