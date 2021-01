Successo e Declino Usa: Polibio ne Aveva già Intravisto le Cause.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il dott. Maurizio Ragazzi ci offre questa riflessione sullo stato delle cose negli Stati Uniti, e il suo stretto legame con la perdita della fede, e con la distruzione operata dai democratici del sistema di bilanciamento fra i vari poteri. Buona lettura.

§§§

Successo E Declino Usa: Polibio Ne Aveva Già Intravisto Le Cause

(Dr. Maurizio Ragazzi – Washington)

La trattazione della storia della letteratura greca di Raffaele Cantarella ha accompagnato gli studi liceali della mia generazione. Le pagine stringate[1] che Cantarella dedica a come Polibio avesse affrontato la questione dell’affermazione e poi del declino delle grandi potenze non è solo una sintesi convincente del pensiero del grande storico greco di ventidue secoli fa, ma anche uno spunto ideale per valutare il significato del tristissimo insediamento di un’amministrazione Democratica a Washington il 20 gennaio.

Polibio vede la causa dell’affermazione prodigiosa di Roma nel mondo antico innanzitutto nella sua costituzione, “mirabilmente equilibrata” fra monarchia (consoli), aristocrazia (senato) e democrazia (plebe). Ebbene, anche in America, gli osservatori più perspicaci (compresi i visitatori stranieri come Tocqueville)[2] hanno sempre attribuito gran merito, non solo alla coordinazione fra livello federale e statale, ma anche a quell’equilibro di potere legislativo, esecutivo e giudiziario, oggi noto dovunque con l’espressione anglosassone di checks and balances. Ma è proprio questo mirabile equilibrio che i Democratici hanno preso di mira, trasformando il sistema elettorale (vera spina dorsale di ogni assetto costituzionale) in una barzelletta, contestando da tempo il sistema di elezione del presidente attraverso i collegi elettorali (punto focale, assieme al numero dei senatori, della parità fra grandi e piccoli stati dell’Unione), e facendo circolare proposte sull’incremento del numero dei giudici alla Corte Suprema, che così diventerebbe un organo del tutto politicizzato, frustrando il concetto stesso di equilibrio dei poteri.

L’altra componente, vero segreto del successo di Roma, è per Polibio la sua organizzazione militare, sia in quanto a tecnica e sia, soprattutto, in quanto “alle grandi virtu’ dell’onore e del sacrificio e della devozione alla patria”. Anche qui c’è un’analogia con l’orgoglio e l’affetto che gli americani hanno storicamente avuto per le loro forze armate. Ma, anche qui, c’è un totale scollamento con quanto i Democratici sono andati seminando da anni. Basti solo pensare (a) al tour di scuse internazionali intrapreso da Obama all’inizio della sua presidenza (che, nella sua assurdità, conferma come sia buona norma chiedere scusa per i propri peccati invece che per quelli degli altri), (b) alla pervicacia dei Democratici nel perseguire politiche favorevoli al transessualismo nell’esercito, come se da queste dipendessero i successi militari, e (c) alla guerra dichiarata dagli stessi Democratici e dai loro sostenitori a tutto quanto sia patriottico, come dimostrano la distruzione di statue da parte di teppisti invasati e la cancellazione della propria cultura, che porta i progressisti a riscrivere la storia americana attraverso la lente deformante di un “razzismo sistemico” inventato di sana pianta, del quale oggi non c’è prova, per non parlare dei vaneggiamenti in merito ad un non meglio identificato “suprematismo bianco” che, a sentir loro, sarebbe il principale problema degli Stati Uniti.

Polibio metteva in guardia che le stesse eccellenze cui Roma doveva i suoi successi non l’esimevano dal destino di tutte le cose umane: “Che tutto ciò che esiste debba soggiacere a rovina e a mutamento, è cosa che non abbisogna di parole; e la stessa necessità di natura è sufficiente a confermare tale verita’. E due sono i modi, secondo i quali avviene la naturale corruzione di ogni organismo politico: quello che viene dall’esterno e quello che è ingenerato”. A questa legge non è alla fine sfuggita Roma, e prima o poi non le sfugiranno neanche gli Stati Uniti. È già arrivato il tempo del declino irreversibile?

Da decenni, è in atto quella crisi di fede in Dio e di ricerca della verità, che ha condotto alla degenerazione morale americana (e dell’intero occidente), dal divorzio all’aborto all’edonismo contraccettivo all’omosessualismo. La brillantissima presidenza Trump ha segnato il sussulto della parte migliore dell’America contro la prospettiva di arrendersi al declino (make America great again). L’amministrazione che adesso s’insedia darà invece il colpo di grazia ai già martoriati Stati Uniti? Sarà Biden (seppur improbabile in un ruolo di tale nobiltà tragica) il novello Scipione che piange sulla rovina degli USA, distrutti primariamente, a differenza di Cartagine, dallo stesso Biden e dai suoi compari piuttosto che da nemici esterni? O, nonostante i Democratici, gli americani riusciranno ancora a sollevarsi (pacificamente, s’intende!), confidando nell’aiuto della Madre di Dio? La risposta che sapranno dare a questa domanda basilare segnerà in gran parte il futuro di tutto l’occidente.

[1] La letteratura greca dell’eta ellenistica e imperiale (nuova edizione, 1968), pp. 153-156.

[2] Tocqueville tratta espressamente della costituzione federale nella Prima Parte, Capitolo 8, della sua celebre opera La democrazia in America del 1835 (undicesima edizione italiana a cura di Giorgio Candeloro, 2017), giudicata, con un po’ d’enfasi, “ad un tempo il miglior libro mai scritto sulla democrazia ed il miglior libro mai scritto sull’America” (a pagina xvii dell’introduzione di Mansfield e Winthrop alla traduzione inglese del libro di Tocqueville, pubblicata a Chicago nel 2000).

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: declino, polibio, ragazzi, usa



Categoria: Generale