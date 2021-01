Lettera Aperta ai Sacerdoti: Tornate ad Indossare le Vostre Armi!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da un’amica fedele del nostro sito, che si firma Veronica Cireneo, riceviamo questa lettera aperta diretta ai sacerdoti, che per suo desiderio condividiamo con voi. Buona lettura.

§§§

SACERDOTI (Alfa) e BAMBINI (Omega) nel mirino del demonio .

Sulla terra, dopo Dio, nessuno è più grande del sacerdote che è l’Alfa: alter Cristhus nella vita quotidiana e Ipse Cristhus durante la Consacrazione Eucaristica.

Sulla terra, dopo Dio, nessuno è più piccolo dei bambini (Omega).

Questi estremi, testa e coda del Creatore e Redentore Sovrano dell’universo N. S. Gesù Cristo, ostinatamente odiato dal re del mondo, sono appunto nel mirino del demonio, dittatore unico dei nostri tempi, per momentanea permissione divina.

L’evidenza è facilmente ravvisabile per il tramite dell’osservazione: sacerdoti sedotti dallo spirito del mondo che vengono illusoriamente promossi da se stessi o dai superiori e sacerdoti sedotti da Cristo che vengono altrettanto ingannevolmente allontanati dalle parrocchie, e o altro.

Quante anime si perdono a causa dei sacerdoti che hanno dimenticato la loro sacralità, spesso vagamente usata per tornaconto personale, e per aver dimenticato, e schivato con abilità chirurgica, la disponibilità alla missione di versare il proprio sangue per la salvezza delle anime!

Non si fa fatica a credere che molto della fiacchezza spirituale dei sacerdoti, derivi dall’abbandono dell’abito, la talare, avendo perso memoria che essa rappresenta, e costituisce, uno scudo agli attacchi del maligno, e dimenticato che l’abito civile costituisce uno scudo alla Grazia Santificante, motivo per il quale con tanta abominevole indifferenza si prestano a distribuire il Corpo di Cristo, nel più oltraggioso dei modi.

Così mentre Egli scende dal Cielo a portare Se Stesso con la serie di tutti i Suoi più Sublimi e Indicibili doni, si trova per contraccambio accolto come un fastidioso miserabile, all’interno di celebrazioni totalmente incorrispondenti all’Entita’ del Celebrato.

E così, tranne che nel Vetus Ordo, dove il fuoco si vede sull’Altare, dove sospese si fanno le categorie dello spazio e del tempo, e dove tutto è confezionato ad arte per la solennità della cerimonia e per la Suprema Maestà del Celebrato, le messe moderne sembrano più che una Lode: un’elemosina!

Non è difficile immaginare ombre di diavoli danzanti, non proprio legioni, ma assembramenti sì, irridere intorno al sacerdote, anche in sacrestia, non appena si svesta dell’abito della Sacra Cerimonia, per restare in manica di jeans. E chissà, forse, cercando, si troverebbe pure il testimone oculare!

Tornate ad indossare le vostri armi sacerdoti:

Abito sul corpo, rosario al Cielo e ginocchia alla terra!

E carità, carità in abbondanza! Deus Caritas est! Fate a gara nell’edificarci e nell’edificarvi a vicenda!

O vi perderete a migliaia e con voi turbe di anime di cui sareste responsabili.

Nel tempo dell’inganno universale infatti, rischiano molto anche gli eletti!

Sappiamo però, che Gesù ha promesso, ed Egli è fedele, che negli ultimi tempi susciterà giganti di santità, come mai nella storia vi sono stati: siate docili e disponibili a questo progetto di santità! Ciascuno di voi lo sia!

Se voi non opponeste resistenza, Egli, che vi ha eletti, trasformerebbe i ciottoli, le ferite, le macerie e le tiepidezze del vostro cuore nel Suo Cuore di Carne: vivo, amante, intrepido, mite, potente e pulsante, con la stessa rapidità con cui trasforma il pane e vino, nel Suo Corpo e Sangue, ogni volta che glieLo domandate.

Coraggio! È tutta qui l’audacia che Vi è richiesta! Non siate sacerdoti a metà! Le nostre anime hanno bisogno del vostro esempio!

E i bambini?! Strappati, oppressi dalla fame e dalla sete( quando va bene) , abusati, rapiti, sfruttati, torturati, uccisi anche nel grembo della madre, a milioni.

Quante anime si perdono intorno allo scempio sui bambini!

Genitori, abusatori, (che spesso corrispondono nella figura) , medici, operatori di case farmaceutiche con i tessuti dei quali, costruiscono vaccini, quali marchio della bestia, che introduce occultamente, nella società sedicente supercivile, e in ogni suo componente lo desidererebbe imporre, la più barbara delle pratiche:il cannibalismo.

Nessun ambito più dei due sopra elencati, specialmente se sommati insieme, ottiene il massimo numero della perdizione delle anime, purtroppo.

Ci sono anime che nel nascondimento vivono la vocazione alla maternità sacerdotale e infantile e che molto indirizzano a vantaggio di queste due sublimi categorie, che sono la prova concreta dell’esistenza e dell’essenza stessa di Dio, alla volontà del Quale dovremmo essere docili come agnellini, nella stessa misura con la quale dovremmo ruggire quale Militia Christi, contro ogni forma di male e di menzogna, sempre usando, in entrambi i casi e in forma simbiotica, l’azione e la preghiera.

Ed ora la battaglia si fa ardua!

Chi può dire se verrà prima la santità dei sacerdoti a salvare i bambini, e così sia, o se sarà il sacrificio abominevole dei bambini che portano come l’Innocente, la più pesanti delle croci, a santificare loro e tutti noi?!

In ogni caso : Kirye Eleison Alfa e Omega!

E tutto il resto è vanità

Veronica Cireneo

§§§

