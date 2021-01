Stilum Ha ricevuto una Lettera per il Maestro Porfiri. Odora di Zolfo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ricevo ogni giorno molti messaggi, compresi alcuni da quelli che penso siano colleghi formalmente cristianissimi che preferiscono però sbavare sotto pseudonimo e farmi parte delle loro frustrazioni sessuali; ma una lettera direttamente dal campo nemico non l’avevo mai ricevuta…c’è sempre una prima volta. Buona lettura…

§§§

Al Maestro Porfiri, via Stilum Curiae. Da parte del Fondatore della Gnosi : “l’angelo caduto e cacciato”

M° Porfiri. Ho letto sulla mia personale Rassegna Stampa infernale di questo dibattito di stasera.

Molto bene grazie.

D’ora in avanti a promuovere, far conoscere (anche criticandola) la mia dottrina, oltre al vostro papa, qualche cardinale, vescovo e tanti teologi,, devo annoverare anche lei.

Bene, bene,…hah! hah! hah!…Grazie.

Vedo che lei M° Porfiri ha un blog che ha intitolato “Ritorno ad Itaca”.

Sa quanto impegno io misi personalmente per tentare (e far peccare ininterrottamente) Ulisse dopo la fine della guerra di Troia e non farlo tornare a Itaca che dieci anni dopo?

Ma se lei ha ben letto l’Odissea (che dettai io personalmente a Omero) Ulisse restò poco ad Itaca, perché aveva bisogno e nostalgia di me, delle mie tentazioni, di sfidare le tentazioni della Gnosi (che lo fecero perire tentando di superare le colonne d’Ercole).

Vede M° Porfiri, le suggerisco di aprire un altro sito e chiamarlo – Faust di Goethe – (anche il Faust l’ho dettato io personalmente)…

Io non potrò che rallegrarmene; a questo punto controllerei sulla vostra terra anche un blog oltre a moltissime TV, tutti i principali quotidiani laidi (pardon, volevo dire laici), ed anche cattolici, quale l’Avvenire (dove scrivo abitualmente con pseudonimo).

Stasera caro M° Porfiri vi ascolterò e, mi raccomando, parlate male di me, malissimo. Attribuitemi ogni nefandezza, ogni tradimento, ogni iniquità.

Così non potrete altro che aumentare il numero dei miei adoratori e simpatizzanti. Ormai il vostro papa ha trasformato il bene in male e il male in bene. Ha riconosciuto l’utilità di miei figliastri come Lutero, ha esaltato alcuni miei schiavi sulla terra come figure onorevoli.

Ha messo in Chiesa persino la statuetta che rappresenta una mia figliastra destinata ai popoli pagani (pachamama).

Lei M° Porfiri può esser certo che tra poco detto papa proporrà di riconoscermi come vero Signore di questo mondo.

Io che fui escluso, scartato, e perseguitato, ora vado accolto misericordiosamente senza volermi convertire (ci mancherebbe, sarò io a farlo…).

Io fui costretto, tempo addietro, da un collega mio di allora, tal Michael, (e pure con una certa violenza insopportabile e non ad armi pari, perché Michael aveva una spada..) a rifugiarmi nella vostra terra, dove mi incorporai.

Avrà notato con quanta cura il vostro papa si occupa del mio involucro protettivo, che chiama madre terra, vero? a stasera caro M° Porfiri, e grazie per tutto il male che mi attribuirà.

Magari anche Renzi verrà poi a cercarmi….hah! hah! hah!…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: gnosi, lettera, porfiri, satana



Categoria: Generale