BMJ: Vaccino Efficace al 95%? Siamo Prudenti, Vediamo i Dati Grezzi…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra veramente interessante condividere con voi questo articolo apparso sul British Medical Journal – cioè un organo sulla cui serietà e competenza esistono pochi dubbi – relativo al vaccino Pfizer che si sta iniettando in Italia. Peter Doshi è l’editor associato della rivista. Buona lettura.

§§§

Peter Doshi: i vaccini “efficaci al 95%” di Pfizer e Moderna – siamo prudenti e prima vediamo i dati completi

Solo la piena trasparenza e il rigoroso controllo dei dati consentiranno un processo decisionale informato, sostiene Peter Doshi

Negli Stati Uniti, tutti gli occhi sono puntati su Pfizer e Moderna. I risultati di efficacia topline dai loro studi sperimentali sul vaccino covid-19 sono sbalorditivi a prima vista. Pfizer dice di aver registrato 170 casi di covid-19 (in 44.000 volontari), con una notevole suddivisione: 162 nel gruppo placebo contro 8 nel gruppo del vaccino. Nel frattempo Moderna dice che 95 dei 30.000 volontari della sua sperimentazione in corso hanno ottenuto il covid-19: 90 nel gruppo placebo contro i 5 che hanno ricevuto il vaccino, portando entrambe le aziende a sostenere un’efficacia del 95% circa.

Mettiamola in prospettiva. In primo luogo, viene segnalata una riduzione del rischio relativo, non una riduzione del rischio assoluto, che sembra essere inferiore all’1%. In secondo luogo, questi risultati si riferiscono all’endpoint primario della sperimentazione del covid-19 di qualsiasi gravità, e soprattutto non alla capacità del vaccino di salvare vite umane, né alla capacità di prevenire l’infezione, né all’efficacia in sottogruppi importanti (ad es. anziani fragili). Questi ultimi rimangono ancora sconosciuti. In terzo luogo, questi risultati riflettono un periodo di tempo relativamente breve dopo la vaccinazione, e non sappiamo nulla delle prestazioni del vaccino a 3, 6 o 12 mesi, quindi non possiamo confrontare questi numeri di efficacia con altri vaccini come i vaccini antinfluenzali (che sono giudicati in una stagione). In quarto luogo, i bambini, gli adolescenti e gli individui immunocompromessi sono stati in gran parte esclusi dagli studi, quindi non abbiamo ancora dati su queste importanti popolazioni.

In precedenza ho sostenuto che le sperimentazioni stanno studiando il punto finale sbagliato, e ho sostenuto un’urgente necessità di correggere la rotta e studiare punti finali più importanti come la prevenzione di malattie gravi e la trasmissione nelle persone ad alto rischio. Eppure, nonostante l’esistenza di meccanismi di regolamentazione per garantire l’accesso al vaccino mantenendo alta la barra di autorizzazione (che permetterebbe agli studi controllati con placebo di continuare abbastanza a lungo per rispondere alla domanda importante), è difficile evitare l’impressione che gli sponsor rivendichino la vittoria e concludano i loro studi (Pfizer ha già inviato ai partecipanti agli studi una lettera in cui si parla di “passaggio da placebo a vaccino”), e la FDA sarà ora sotto un’enorme pressione per autorizzare rapidamente i vaccini.

Ma mentre la conversazione si sposta sulla distribuzione dei vaccini, non perdiamo di vista le prove. L’esame indipendente dei dati di base della sperimentazione aumenterà la fiducia e la credibilità dei risultati. Ci potrebbero essere anche importanti limiti ai risultati della sperimentazione di cui dobbiamo essere consapevoli.

La cosa più importante è che abbiamo bisogno di rassicurazioni, basate sui dati, che gli studi non siano stati inavvertitamente disaccoppiati, e con questo intendo dire che gli sperimentatori o i volontari potrebbero fare ragionevoli congetture sul gruppo in cui si trovavano. L’accecamento è più importante quando si misurano gli endpoint soggettivi come il covid-19 sintomatico, e le differenze negli effetti collaterali post-iniezione tra il vaccino e il placebo potrebbero aver permesso di fare delle congetture guidate. I precedenti studi controllati con placebo sul vaccino antinfluenzale non sono stati in grado di mantenere completamente la cecità dello stato del vaccino, e il recente incidente della “mezza dose” nella sperimentazione del vaccino Oxford covid-19 è stato apparentemente notato solo a causa di effetti collaterali più blandi del previsto. (E questa è solo una delle tante preoccupazioni della sperimentazione di Oxford).

A differenza di un normale placebo salino, le prime fasi di sperimentazione hanno suggerito che gli eventi avversi sistemici e locali sono comuni in coloro che ricevono il vaccino. In uno studio Pfizer, ad esempio, più della metà dei partecipanti vaccinati ha sofferto di mal di testa, dolori muscolari e brividi, ma gli studi in fase iniziale erano piccoli, con ampi margini di errore intorno ai dati. Pochi dettagli dei grandi studi di fase 3 sono stati finora resi noti. Nel comunicato stampa di Moderna si afferma che il 9% ha sofferto di mialgia di grado 3 e il 10% di affaticamento di grado 3; la dichiarazione di Pfizer riporta il 3,8% di affaticamento di grado 3 e il 2% di cefalea di grado 3. Gli eventi avversi di grado 3 sono considerati gravi, definiti come prevenzione dell’attività quotidiana. Reazioni di lieve e moderata gravità sono destinate ad essere molto più comuni.

Un modo in cui i dati grezzi dello studio potrebbero facilitare un giudizio informato sul fatto che un potenziale smascheramento possa aver influito sui risultati è l’analisi della frequenza con cui le persone con sintomi di covid-19 sono state indirizzate per il test di conferma della SARS-CoV-2. Senza un rinvio per il test, un caso sospetto di covid-19 non potrebbe diventare un caso confermato di covid-19, e quindi è un passo cruciale per essere considerato come un evento primario: covid-19 confermato in laboratorio, sintomatico. Poiché alcune delle reazioni avverse al vaccino sono di per sé anche sintomi del covid-19 (ad esempio febbre, dolori muscolari), ci si potrebbe aspettare che una percentuale molto più grande di persone che ricevono il vaccino sia stata tamponata e testata per la SARS-CoV-2 rispetto a quelle che ricevono il placebo.

§§§

Ciò presuppone che tutte le persone con sintomi siano state sottoposte a test, come ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, i protocolli di sperimentazione per gli studi di Moderna e Pfizer contengono un linguaggio esplicito che istruisce gli sperimentatori a utilizzare il loro giudizio clinico per decidere se sottoporre le persone al test. Moderna la mette in questo modo:

“È importante notare che alcuni dei sintomi di COVID-19 si sovrappongono alle AR sistemiche sollecitate che ci si aspetta dopo la vaccinazione con mRNA-1273 (per esempio, mialgia, mal di testa, febbre e brividi). Durante i primi 7 giorni dopo la vaccinazione, quando queste ARs sollecitate sono comuni, gli investigatori dovrebbero usare il loro giudizio clinico per decidere se un tampone NP deve essere raccolto”.

Questo equivale a chiedere agli investigatori di fare supposizioni su quale gruppo d’intervento si trovassero i pazienti. Ma quando la malattia e gli effetti collaterali del vaccino si sovrappongono, come può un clinico giudicare la causa senza un test? E perché gli è stato chiesto, comunque?

È importante notare che le istruzioni si riferiscono solo ai primi sette giorni successivi alla vaccinazione, lasciando poco chiaro il ruolo che il giudizio del clinico potrebbe svolgere nei giorni chiave successivi, quando i casi di covid-19 potrebbero iniziare a contare verso l’endpoint primario. (Per Pfizer, 7 giorni dopo la 2a dose. Per Moderna, 14 giorni).

In un vero e proprio trial, tutti i casi di covid-19 avrebbero dovuto essere registrati, indipendentemente dal braccio del trial in cui il caso si è verificato. (In termini epidemiologici, non ci dovrebbero essere distorsioni di accertamento o errori di misurazione differenziale). E’ persino diventato buon senso nell’era Covid: “prova, prova, prova”. Ma se i riferimenti per il test non sono stati forniti a tutti gli individui con sintomi di covid-19, per esempio perché si è ipotizzato che i sintomi fossero dovuti agli effetti collaterali delle casse del vaccino, potrebbero non essere conteggiati.

Anche i dati sui farmaci che riducono il dolore e la febbre meritano di essere esaminati. I sintomi derivanti da un’infezione da SARS-CoV-2 (ad es. febbre o dolori corporei) possono essere soppressi dai farmaci che riducono il dolore e la febbre. Se le persone nel braccio del vaccino avessero assunto tali farmaci in modo profilattico, più spesso o per un periodo di tempo più lungo rispetto a quelle nel braccio del placebo, ciò avrebbe potuto portare a una maggiore soppressione dei sintomi della covid-19 a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 nel braccio del vaccino, traducendosi in una minore probabilità di essere sospettati di covid-19, una minore probabilità di effettuare i test e quindi una minore probabilità di raggiungere l’endpoint primario. Ma in un tale scenario, l’effetto è stato guidato dai farmaci, non dal vaccino.

Né Moderna né Pfizer hanno rilasciato campioni di materiale scritto fornito ai pazienti, quindi non è chiaro quali siano state le eventuali istruzioni fornite ai pazienti in merito all’uso dei farmaci per il trattamento degli effetti collaterali a seguito della vaccinazione, ma il modulo di consenso informato per la sperimentazione con il vaccino di Johnson e Johnson fornisce tale raccomandazione:

“In seguito alla somministrazione di Ad26.COV2.S, febbre, dolori muscolari e mal di testa sembrano essere più comuni negli adulti più giovani e possono essere gravi. Per questo motivo, vi raccomandiamo di prendere un riduttore della febbre o un antidolorifico se i sintomi compaiono dopo aver ricevuto la vaccinazione, o su raccomandazione del vostro medico”.

L’annuncio “95% efficace” potrebbe essere molto più complesso di quanto non sembri. Solo la piena trasparenza e il rigoroso controllo dei dati consentiranno di prendere decisioni informate. I dati devono essere resi pubblici.

§§§

