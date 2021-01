Bacco: il Covid è Curabile. Sui Vaccini ci Sono Più Speranze che Certezze…

Miei diletti Stilumcuriali, l’argomento dei vaccini contro il Covid è all’ordine del giorno. Da totale ignorante avevo qualche curiosità da soddisfare, e per questo ho pensato di rivolgermi a una persona che avevo visto intervistata da Beatrice Silenzi per La Fabbrica della Comunicazione, il dott. Pasquale Mario Bacco. Medico Legale, e con un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Medicina Interna e Chirurgia Generale presso l’Università Federico II di Napoli, iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, Pasquale Mario Bacco ha iniziato nel 1994 una collaborazione con l’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università Sacro Cuore, primo di una lunga serie di incarichi che hanno poi scandito tutta la sua carriera professionale, unitamente all’esercizio della professione medica. Docente, relatore in vari convegni, autore di pubblicazioni, tra i maggiori esperti di sorveglianza sanitaria, di prevenzione e protezione in ambito aziendale, Pasquale Mario Bacco ricopre dal 2012 la direzione scientifica della sezione medicina del lavoro presso l’Istituto Universitario Nicolaus. Inoltre è portavoce di un gruppo di medici che hanno compiuto una ricerca su circa quattordicimila persone in relazione al Coronavirus e che collabora con la Meleam Spa, una società statunitense che ha una sede anche in Puglia, a Bitonto, e che si occupa di medicina e di sicurezza sul lavoro. Buona lettura. Leggete che cosa risponde, e affidiamoci alla Provvidenza...

§§§

È possibile creare un vaccino senza isolare il virus?

Tecnicamente tutto è possibile. Però per avere un vaccino efficace, si ha bisogno di conoscere bene la struttura del virus, anche per valutarne eventuali mutazioni e “modi di agire”. Altrimenti si tratta solo di vaccini che si basano sulla cross reattività, cioè la speranza che ci sia una “somiglianza” tra quello che si inietta e la struttura del virus. Sembra paradossale, ma è proprio cosi.

Il virus del Covid 19 è stato isolato?

Il virus non è stato isolato. E’ stato semplicemente effettuato il sequenziamento di parte dell’RNA.

Allora, che cosa ci vogliono iniettare?

A seconda del vaccino, perché non sono tutti uguali, un frammento di RNA o parte di alcune proteine. Sperando come dicevo prima in una parziale somiglianza che provochi una parziale immunità. Tanto è vero che anche con il vaccino, bisognerà continuare a portare mascherina e distanziamento. Il problema è che questi vaccini sono pieni di metalli pesanti e cellule di varia natura, necessarie per stabilizzare il vaccino stesso. Praticamente un attentato alla salute dei cittadini.

Perché c’è un attacco ai medici che esprimono dubbi?

Perché pensavamo di vivere in una democrazia, ma era solo una illusione. E soprattutto perché in Italia esiste un tribunale dell’Inquisizione che si chiama Ordine dei Medici, che attacca e minaccia e sanziona chiunque si permetta di esprimere dubbi sul pensiero unico. Questa è una delle più grandi vergogne di questo periodo storico.

La gente comune è confusa. Sente – amplificati dai media – pareri discordanti, quando non opposti, da professionisti della salute. Come è possibile orientarsi?

L’unica possibilità che ha oggi il cittadino è quella di chiedere spiegazioni ed informazioni dettagliate su quello che gli viene detto e sui farmaci, compreso il vaccino, che gli si prescrivono. L’unica cosa che nessuno potrà rubarci mai è quello che impariamo e che abbiamo imparato.

Noi sappiamo dei vaccini quello che dicono chi li produce. Esiste una fonte autorevole imparziale che possa esprimere giudizi scientifici?

Al momento purtroppo no. La corruzione ed il potere delle lobby farmaceutiche ed economiche è immenso e condiziona in maniera determinante l’informazione e le istituzioni.

Il Covid è curabile? Se sì, come? Perché queste terapie non vengono pubblicizzate, ma anzi – sembra – ostacolate?

Il virus esiste, la malattia va rispettata, come tutte le malattie. La bella notizia è che il Sars-Cov2 è perfettamente curabile. Abbiamo la profilassi con l’idrossiclorochina. In caso di sintomatologia lieve, bisogna utilizzare antinfiammatori che in presenza di febbre vanno associati all’azitromicina, un antibiotico, ed all’eparina a basso peso molecolare. Chiaramente bisogna sempre confrontarsi con il medico di famiglia. Il problema, se cosi possiamo chiamarlo, di questi farmaci, è che costano poco. Penso di essermi spiegato.

Lei cerca di sensibilizzare le persone intorno a questi problemi. Che reazioni ha avuto dalla sua attività?

Io dall’inizio parlo sempre con estrema chiarezza. L’importante è spiegare le cose che si dicono e non presentarle come dogmi. Sono stato ascoltato alla Camera ed al Senato, dove ho parlato chiaramente di strage di stato e di sequestri di stato. Se nessuno mi ha querelato, evidentemente le cose che dico hanno una base.

§§§

