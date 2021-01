L’Intervista del Papa. Come PdR, Virologo, Ministro. Pezzo Grosso commenta…

Marco Tosatti

Come sapete, e se non lo sapevate adesso lo sapete, ieri sera papa Bergoglio si è concesso per un’intervista a Mediaset. Pezzo Grosso l’ha vista, e ce la commenta così…buona lettura.

L’intervista al TG5

Papa: ‘Per la politica non è

il momento di rompere l’unità’

Caro Tosatti. Io mi aspettavo che Jorge Bergoglio ieri sera nella sua intervista alle reti Mediaset di Berlusconi dicesse che i francesi non devono scalare imprese italiane che operano nei Media.

Mi aspettavo che dicesse che chi ha più buon senso e capacità di governare sono gli 84enni (come Lui e Berlusconi) e che (senza fare il nome naturalmente) sarebbe opportuno per il bene dell’Italia che un 84enne come Berlusconi tornasse a governare.

Mi aspettavo che invitasse gli italiani a incoraggiare la ripresa del nostro paese e dicesse a chiara voce: <forza Italia!>.

Mi aspettavo anche che confermasse che Amoris Laetitia l’ha concepita e scritta proprio pensando ai penosi casi matrimoniali di Berlusconi ed alle sue sofferenze sentimentali.

E invece niente.

Le mie aspettative son andate tutte deluse.

Ieri sera nell’intervista a canale 5 di Mediaset, Jorge Bergoglio ha sbaragliato ancora una volta tutti.

Primo – Ha dato le indicazioni politiche al Governo ed ai partiti, come fosse stato lui il capo di stato, anziché Mattarella.

Finalmente! Ha solo dimenticato di spiegare come attuare il Recovery Plan, se il MES è opportuno o no e se la Boschi deve tornare al Governo.

Secondo – Ha dato le spiegazioni sanitarie sul Covid e sul vaccino, meglio di un virologo, come fosse stato il ministro della sanità.

Ha anche condannato il “negazionismo suicida”.

Finalmente! ha solo dimenticato di spiegare quale vaccino, di quale casa farmaceutica, si inietterà e davanti a quale rete televisiva si farà riprendere.

Terzo – Ha dato lezioni on-line a professori e studenti, come fosse stato il ministro della Pubblica Istruzione.

Finalmente!

Spiegando che d’ora in poi dobbiamo cancellare dal vocabolario la <parola io> e dire la <parola noi>.

Dimenticando anche di dire che < o e noi> sono anche pronomi personali.

Si è solamente, ancora una volta, dimenticato che Jorge Bergoglio è anche pontefice della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

O no?

Non se ne è affatto dimenticato? Ha solo indicato, ancora una volta, quale sia, secondo lui, la missione del papa?

