Con Penosissimi Rattoppi si Avvia l’Italia alla Rottamazione. E Mattarella…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra riflessione il pensiero di due colleghi. Il primo è Gianni De Felice, firma storica del Corriere della Sera, che dà un quadro realistico e impietoso della situazione del Paese. Il secondo è Paolo Deotto, e un suo editoriale sul discorso di fine d’anno del Presidente della Repubblica. Li mettiamo insieme perché sono l’uno conseguenza dell’altro; quello che riteniamo il peggior Presidente della Repubblica Italiana di ogni tempo era, ed è, l’unica persona che potrebbe mettere rimedio a una situazione che dal ridicolo e paradossale sta rapidamente scivolando nel tragico. Cosciente, come ciascuno di noi, grazie non ai sondaggi ma a una lunga serie di consultazioni elettorali di tipo diverso che il Parlamento non rispecchia più il popolo, si è aggrappato e si aggrappa ai formalismi di una crisi che nessuno degli squallidi protagonisti di questa farsa drammatica farà mai esplodere per non fare quello che la ragione, e la Costituzione suggerirebbero: chiamare al voto. Resta da chiedersi – ed è singolare che nessuna voce si levi dall’opposizione – a chi risponda in realtà il titolare del Quirinale. Certamente, non al popolo italiano. Buona lettura.

CON I PENOSISSIMI RATTOPPI DI OGGI

SI AVVIA L’ITALIA ALLA ROTTAMAZIONE

Frenetica affannosa penosa attività sotterranea, come dire: alle spalle del popolo, per tenere in piedi la finzione di questo governo di cartapesta. La pandemia viene usata come pretesto per vietare agli italiani di tentare, con il voto, la via di un governo che sia coerente e coesa espressione del Paese.

Gli obiettivi convergenti dell’aggregazione politica al potere sono: salvare finché possibile gli stipendi dei parlamentari destinati alla disoccupazione ed evitare che il centro-destra, già in maggioranza secondo tutti i sondaggi, riprenda quel potere che gli fu strappato nel 2011 col colpo di mano di Napolitano a danno di Berlusconi.

È una strategia apparentemente scaltra, in realtà tragicamente miope. Più si va avanti con le toppe e più la condizione dell’Italia si aggrava. Questo governo e questa classe politica sono incapaci di gestire il Paese in condizioni normali; e tanto più si confermano tali, quanto più erta e impervia diventa la strada del sognato rilancio.

Ostinarsi a rattoppare adesso, per rinviare il giorno della bocciatura elettorale, significa arrivare alle urne con una Italia affamata disperata inviperita, ridotta allo stremo economico e alla irrilevanza internazionale, assediata da disoccupazione e fallimenti. Oggi l’Italia è, forse, ancora riparabile. Fra un anno e mezzo o due sarà solo da rottamare.

Fingere di non rendersene conto è il più egoistico tradimento che

questa classe politica, avida e inetta, possa perpetrare a danno dell’Italia e degli Italiani.

(Gianni De Felice)

§§§

La stracca liturgia del “Messaggio di fine anno” del Presidente della Repubblica, quant’anno è stata più stracca del solito. Ed è legittimo chiedersi: ma a cosa serve?

Sono un felice non-possessore di televisione e il discorso di Mattarella sono andato a leggermelo sul sito istituzionale della Presidenza della Repubblica. Vedi su https://www.quirinale.it/elementi/51475

Purtroppo, non ho più l’età per coltivare le pie illusioni della giovinezza e del resto sappiamo bene che in queste occasioni “ufficiali” non si dicono mai cose particolarmente importanti. Però quest’anno è stato fornito al popolo italiano un raro esempio di vuoto totale, con alcune parti che possono definirsi come umoristiche. O anche offensive. Scegliete voi.

Già, forse anche offensive, perché tutta l’Italia si trova nei pasticci, pasticci seri, e di questo possiamo ringraziare una strana banda di individui che dicono di governare il Paese e che hanno dato e danno un esempio straordinario di vuoto, improvvisazione, incapacità, conditi di assoluto menefreghismo nei confronti del popolaccio.

Galoppiamo lietamente verso la rovina e dobbiamo sentire frasi come le seguenti:

Abbiamo avuto la capacità di reagire.

La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata.

Non siamo in balìa degli eventi.

Ora dobbiamo preparare il futuro.

Nota bene: frasi riportate pari pari dal testo ufficiale del discorso.

Soprattutto la terza frase ha una tragicità comica, o una comicità tragica, insuperabile:

“Non siamo in balìa degli eventi”.

Signor Mattarella, essendo io uno dei suoi datori di lavoro, le chiedo: Ma a che serve sparare queste frasi? Lei di sicuro è il primo a non crederci. E allora?

Che senso ha questa stracca liturgia in cui nessuno crede, né il celebrante né i devoti ascoltatori? E quest’ultimi alla fine devono pure esprimere il loro apprezzamento.

Finzione. Una finzione generale di cui gli attori sono i primi a essere consci, ma che ripetono, perché vivono nella gabbia della loro stessa menzogna, che coincide con la loro vita.

Non saprebbero fare altro.

Fuori, c’è un Paese avviato alla rovina, c’è un popolo manipolato e usato come cavia per esperimenti, prima sociali e politici e ora anche farmaceutici. Ma tutti insieme devono cantare felici. Roba da pazzi.

Però c’è un passaggio nel suo discorso, signor Mattarella, che ci ha coinvolto e commosso. Là dove dice:

“Care concittadine e cari concittadini,

quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica.”

Certo, resta il rischio che chi verrà dopo di lei, sia come lei, perché sarà prodotto dalla stessa fabbrica di finzione che fin qui ha lavorato così con cura per lo sfascio dell’Italia.

Staremo a vedere. Il popolo italiano, se non si decide a svegliarsi, potrà solo “stare a vedere”…

Dio salvi l’Italia

(Paolo Deotto)

§§§

