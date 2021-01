Bill Gates Vuole Velare il Sole. Laporta e i Nuovi Dott. Stranamore…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta ci offre oggi una riflessione urticante sui nuovi Dotto Stranamore, gli apprendisti stregoni di oggi, che giocano con gli esseri umani come se fossero pupazzetti. Buona lettura.

§§§

È la scoperta del secolo: il Sole è caldo, fin troppo, secondo il guru Bill Gates. Il caldo dipende – non dall’uomo – ma… dal sole.

I miei più caparbi lettori lo sapevano già: il Nobel per la Fisica, Carlo Rubbia, disse in Parlamento che il Sole scalda la Terra ; non gli credettero. Suvvia, suvvia, non è mai troppo tardi.

Insomma, se n’è accorto il celebre tuttologo e, neanche a dirlo, filantropo, il guru Bill Gates. Che cosa fa un guru quando scopre un problema come l’acqua calda, pardon il Sole caldo? Pone rimedio, che diamine e lo raffredda. Sì proprio così, lo raffredda.

Guru Gates, finanzia un progetto della Harvard University, il progetto SCoPEx, per spargere nell’atmosfera miliardi di miliardi di nano particelle, la cui missione umanitaria sarà riflettere i raggi solari in arrivo sulla Terra e rispedirli direttamente al mittente. Altro che scie chimiche da complottisti e terrapiattisti.

Ne tace l’oligarchia dominante – al governo come all’opposizione – i quali tutti, ma proprio tutti hanno succhiato la mammella – e non solo – di guru Gates. Perché non ne parlano?

Facciamo qualche passo indietro. Per anni e anni, quanti volevano apparire filo comunisti (magari dopo decenni di orbace), libertari, persino rivoluzionari, insomma con una sola parola “scalfariani”, scusate il termine, evocavano almeno due bibbie: “1984” di George Orwell e “Two Hours to Doom” (Due ore al disastro) di Peter George, sconosciuto se il grande regista Stanley Kubrick non l’avesse tradotto nel celeberrimo “Il Dottor Stranamore” del 1964.

Questi furono i veri grandi profeti degli anni ’60, insieme al nazista Bertrand Russel, al satanista Saul Alinsky (guru di Obama e Hillary), a Claude Lévi-Strauss a Herbert Marcuse, Rolf Hochhuth e similaria. Poi arrivarono le mezze cartucce alla Umberto Eco ed Eugenio Scalfari, da ultimo Corrado Augias, poco incline alle donne, quindi intellettuale di vaglia.

Questa comunità, diciamo così, grandi maestri venerabili e intellettuali passò dall’odio scritto e dichiarato per il cristianesimo degli anni ’60, a inoculare gli odierni virus buonisti. Non hanno più necessità d’apparire malvagi da quando hanno il potere, aggiogandovi vescovi e cardinali, scomunicati latae sententiae.

La scuola italiana, anche se non soprattutto quella cattolica, ha nel frattempo dimenticato pure San Tommaso Moro. Egli scrisse in “Utopia” più e di gran lunga meglio di Orwell , per scarnificare il potere assoluto e svelarne la diabolica capacità di compressione psicologica. Orwell, antesignano degli scalfariani, scusate il termine, parafrasa poco e male san Tommaso Moro.

Kubrick, di gran lunga più alto di Orwell, aprì a sua volta una grande finestra sulla follia militare associata al potere autoreferenziale, coi rischi distruttivi, conseguenti e concreti.

La solidità della visione di san Tommaso Moro e la pochezza degli scalfariani, scusate il termine, affiora tutta in queste ore.

L’intromissione nella sfera privata, la coercizione psicologica, la sottomissione dei chierici, il rifiuto del metodo sperimentale galileiano (confondendo viete teorie parafilosofiche con la scienza e imponendo terapie non sperimentate o, al più, sperimentate su disgraziati coerciti) sono comunemente imposti e accettati nell’oppressione cinese, il virus in espansione dall’Atlantico al Pacifico, il cui unico baluardo è Mosca, ancora una volta.

In san Tommaso Moro c’è, mentre in Orwell è sfumato, il delirio sanguinario del potere, l’inferno di fuoco anticipatoci dal 1991 fino all’avvento di Donald Trump. Potere e inferno di fuoco mille volte più efferati di quello del generale Jack Ripper, cui Kubrick accredita una volontà distruttiva neppure accostabile a quella del satanico club Bush-Clinton-Obama.

Ciascuno di costoro, nel proprio mandato presidenziale di otto anni, ha fatto più morti di Augusto Pinochet in venticinque.

Ciascuno di costoro, del satanico club Bush-Clinton-Obama, nel proprio mandato presidenziale di otto anni, ha fatto più morti dei 400mila di Francisco Franco in 36 anni di dittatura.

Le contabilità dei morti e l’evidenza della follia autoreferenziale sono così brucianti da costringere le vestali della libera informazione a tacere sulla necessità del trattamento sanitario obbligatorio per il guru Gates.

Come spiegare altrimenti il sonno delle prefiche della democrazia in pericolo, delle Moretti, delle Meloni, delle Boschi, delle Botteri, delle Annunziata, delle Boldrini, dell’onnipresente Parietti, maîtresses delle maîtresses à penser? Così pure il vescovo più gallo canterino e ambientalista della storia tace. È curioso.

Il Daily Mail, era il 19 agosto 2019, annunciò : «Oscurare il sole potrebbe salvare la Terra? Bill Gates vuole spargere milioni di tonnellate di polvere nell’atmosfera per fermare il riscaldamento globale… ma i critici temono che potrebbe avviare calamità».

Qualcuno negli USA – non a Berlino, a Roma o a Pechino – si chiese se fosse necessario un altro vaso di Pandora. Nel frattempo nessuno propone il trattamento sanitario obbligatorio, tanto caro a Giuseppa la pochette, per guru Gates.

Quando Daily Mail dette il grande annuncio, guru Gates aveva da tempo profetizzato un futuro di vaccini per l’umanità. Guru Gates indovinò in pieno, come si vede. Come quindi non dargli credito per raffreddare il Sole? Uno dei suoi più fedeli ammiratori, Beppe Grillo, potrebbe rassicurarci.

La profezia di guru Gates sui vaccini, avveratasi pienamente, lo trovò pronto ad annunciare il suo pieno impegno nella produzione di fiale. Nel frattempo guru Gates s’è portato avanti: salvare la Terra dopo a aver salvato l’umanità dal virus. Che santo uomo, Beppe Grillo potrebbe confermarlo. Speriamo sia santificato al più presto, anche domani se possibile, coi suoi ammiratori, laici e sat.. pardon religiosi.

www.pierolaporta.it

§§§

