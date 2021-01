Argentina, l’Aborto Legale è Realtà. Ma si Deve Nascondere la Passività Pontificia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci rende partecipi di come il Vaticano, il Pontefice e i vescovi argentini si siano resi complici dell’approvazione dell’aborto legale in Argentina rinunciando a agire in maniera decisa per impedirlo e limitandosi a un’opposizione di facciata. Buona lettura.

§§§

L’aborto è una realtà in Argentina. Dobbiamo nascondere la passività pontificia

Nell’articolo “Non la censura, ma il silenzio calcolato. 1, pubblicato sul blog Settimo Cielo del 17 dicembre, a cura del vaticano Sandro Magister, abbiamo chiarito che quello che si è cercato di fare nei primi giorni di dicembre, dal Vaticano, è stato quello di presentare papa Bergoglio come censurato dai media quando ha fatto riferimenti all’aborto. Ma in realtà è stata una messa in scena una messa in scena per nascondere la poca o nessuna opposizione del massimo responsabile vaticano al progetto del presidente Alberto Fernandez di legalizzare l’aborto in Argentina.

A metà novembre dello scorso anno, dopo essere stato eletto per occupare l’incarico di maggior rilievo, Alberto Fernández ha dichiarato pubblicamente che una delle sue prime azioni sarebbe stata quella di inviare un disegno di legge al Parlamento per legalizzare l’aborto. Questa affermazione è stata ribadita almeno tre volte nei mesi successivi.

Nonostante ciò, quando è stato ricevuto dal Papa in visita ufficiale in Vaticano, l’argomento non è stato discusso negli incontri che entrambi hanno svolto. Inoltre, monsignor Marcelo Sánchez Sorondo ha celebrato una messa nella cripta dove riposano le spoglie di San Pietro, alla quale hanno partecipato il presidente e tutto il suo entourage. Naturalmente la celebrazione si è svolta con il permesso di Bergoglio. Messa in cui il presidente argentino ha ricevuto la Comunione, nonostante la sua posizione pubblica a favore dell’aborto.

Il 1° marzo di quest’anno il presidente Alberto Fernández ha inaugurato le sessioni parlamentari, annunciando tra l’altro che il progetto di legalizzazione dell’aborto sarebbe stato presto inviato per essere discusso e approvato nel più breve tempo possibile. Ma la crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19 ha costretto Fernandez a frenare il progetto. Il disegno di legge è stato inviato solo il 17 novembre.

Durante tutta questa impasse, da marzo a novembre, né la Santa Sede né la gerarchia locale si sono occupate della questione o di elaborare una strategia di fronte all’intenzione del governo che a un certo punto avrebbe cercato di diventare realtà. Era come se ci fosse stato un patto “lasciamo fare”, affinché il presidente argentino raggiungesse il suo obiettivo. Per quanto possa sembrare incredibile, Papa Bergoglio non si è mai confrontato con la strategia e l’obiettivo del governo.

È stato il giornalista argentino Román Letjman, sempre molto ben informato, a rendere evidente un tale accordo, in modo molto forte: “[…] Alberto Fernández è un amico di Francesco e ha anticipato le sue intenzioni di mantenere le promesse della campagna elettorale. Il Papa è sempre stato rispettoso dell’agenda politica del capo dello Stato, e i due hanno mosso i loro pezzi con una volontà comune: rispettare la logica interna dei loro spazi di potere e impedire che le loro strategie pubbliche e segrete rompessero un’amicizia che si era costruita nel XX secolo”.2

Se c’è una cosa che non manca a papa Bergoglio è la chiaroveggenza politica e l’astuzia: se per otto mesi non ha preparato nessuna azione che dissuadesse il governo argentino dal suo progetto abortivo, è perché tollererebbe, se necessario, la legalizzazione dell’aborto in Argentina, per quanto incredibile possa sembrare.

È stato il leader kirchnerista, oggi deputato nazionale, Eduardo Félix Valdés, ad anticipare un anno fa quello che è successo: la legalizzazione dell’aborto “non sarà motivo di conflitto” tra papa Francesco e Alberto Fernández, perché “Francesco capirà e interpreterà come va il mondo, ma non dirà mai di essere d’accordo” non sarà mai a favore dell’aborto, ma non scomunicherà nessuno. Vedrà che il mondo va avanti, che avanza”, che “la tendenza è che la cessazione legale della gravidanza sia legge””3.

Che queste analisi siano accurate si vede dal fatto che nel suo messaggio natalizio Urbi et Orbi di quest’anno, Papa Bergoglio non ha nemmeno menzionato quella che era già stata delineata come la legalizzazione molto probabile dell’aborto in Argentina, ha praticamente ignorato il suo Paese natale, non l’ha nemmeno menzionato.

Ma questa complicità passiva di Bergoglio rispetto all’iniziativa del governo doveva essere coperta e nascosta. Fu così che lo stesso martedì 29 dicembre, quando stava per iniziare la sessione legislativa per l’approvazione della pena di morte prenatale, apparve monsignor Marcelo Sánchez Sorondo, uno dei confidenti del Papa e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali del Vaticano, che si rivolse ai senatori del partito al potere, citando le parole di Juan Perón e Néstor Kirchner contro l’aborto e di rifiuto totale di quest’ultimo.

Ma se si analizzano nel dettaglio le parole del presule vaticano, si vede che: a) si rivolge esclusivamente ai senatori; b) in nessun momento e in nessun modo si rivolge al governo, che è il promotore del progetto genocida, esonerandolo da ogni responsabilità.

L'aborto è una realtà in Argentina.Dobbiamo nascondere la passività

Quello stesso martedì 29, papa Bergoglio ha sostenuto in una delle sue udienze che “ogni bambino scartato è figlio di Dio”. In questo senso, di fronte alla minaccia dell’istituzionalizzazione della pena di morte prenatale, papa Bergoglio ha “fatto poesia” senza nemmeno menzionare il presidente Fernandez. Avrebbe potuto dire pubblicamente ciò che ha tenuto in privato, ma “ha fatto l’orso”.

Sia l’arcivescovo Sanchez Sorondo che papa Bergoglio sanno che è inutile fare appello alla coscienza politica degli attivisti dell’aborto o ricorrere a una figura poetica. Solo per travestirsi da “avversari” o “critici” e tollerare che il progetto venga legalizzato, senza mostrare complicità.

Lo stesso atteggiamento di copertura è stato attuato dall’arcivescovo argentino-vaticano, in un’intervista a Elisabetta Piqué, del quotidiano argentino La Nación, pubblicata il 30 dicembre scorso.

In questa intervista il prelato afferma che "è molto triste che con un Papa argentino e quando al governo c'è un partito i cui fondatori e presidenti sono stati contrari all'aborto, si sia approvata una legge incostituzionale, anti-umana e anti-cristiana, lasciandosi colonizzare ideologicamente dal pensiero dominante". Chi identifica Sánchez Sorondo come responsabile o colpevole di questo tradimento dell'ideologia giustizialista? Nessuno, parla solo di un "si" impersonale. In ogni caso, la responsabilità è dei senatori, ma non del presidente Fernández o della vicepresidente Cristina Kirchner (…)

In questo senso, di fronte alla minaccia dell’istituzionalizzazione della pena di morte prenatale, papa Bergoglio ha “fatto poesia” senza nemmeno menzionare il presidente Fernandez. Avrebbe potuto dire pubblicamente ciò che ha tenuto in privato, ma “ha fatto l’orso”.

Sia l’arcivescovo Sanchez Sorondo che papa Bergoglio sanno che è inutile fare appello alla coscienza politica degli attivisti dell’aborto o ricorrere a una figura poetica. Solo per travestirsi da “avversari” o “critici” e tollerare che il progetto venga legalizzato, senza mostrare complicità.

Lo stesso atteggiamento di copertura è stato attuato dall’arcivescovo argentino-vaticano, in un’intervista a Elisabetta Piqué, del quotidiano argentino La Nación, pubblicata il 30 dicembre scorso.

In questa intervista il prelato afferma che “è molto triste che con un Papa argentino e quando al governo c’è un partito i cui fondatori e presidenti sono stati contrari all’aborto, abbiano approvato una legge incostituzionale, anti-umana e anti-cristiana, lasciandosi colonizzare ideologicamente dal pensiero dominante”. Chi identifica Sánchez Sorondo come responsabile o colpevole di questo tradimento dell’ideologia giustizialista? Nessuno, parla solo di un “han” impersonale. In ogni caso, la responsabilità è dei senatori, ma non del presidente Fernández o della vicepresidente Cristina Kirchner – che papa Bergoglio si è stancato di chiedere di occuparsi di lei – i veri promotori e garanti del successo dell’approvazione di questa legge criminale.

Colpisce che l’intervistatrice abbia sottolineato che Sánchez Sorondo è stato l’unico in Vaticano che ha osato parlare a voce alta e che “quando si è trattato del Paese del Pontefice, nessuno, con nome e cognome, ha osato dire nulla”. Perché tanta riluttanza a parlare a verbale? Perché Bergoglio ha il controllo della parola e nessuno può parlare senza il suo permesso? Perché “la cosa giusta da fare è far parlare solo i vescovi del Paese”? Questo significa che per papa Bergoglio e il suo entourage la legalizzazione dell’aborto è un problema esclusivamente giurisdizionale, non universale? Sanno bene che i loro amici politici del Consiglio per il capitalismo inclusivo hanno già istituzionalizzato un genocidio planetario che ogni anno uccide 54 milioni di persone prima di nascere.

D’altra parte, da fonti ecclesiastiche impegnate nella difesa della vita umana fin dal momento del concepimento abbiamo saputo che in nessun momento l’episcopato argentino ha considerato la necessità di stabilire un impegno comune in difesa dei nascituri, né l’ha considerata una questione da prendere in considerazione. Al contrario, coloro che si sono impegnati nella causa pro-vita si sono trovati soli, senza alcun sostegno personale o istituzionale da parte della gerarchia, con pochissime e onorabili eccezioni.

È chiaro che per il Vescovo di Roma e i suoi collaboratori vaticani e locali i problemi gravi e fondamentali dell’umanità sono le migrazioni, l’ambiente, ma non il genocidio prenatale. Ed è evidente che da quando la minaccia di legalizzarla in Argentina è diventata realtà, la Santa Sede e la gerarchia argentina hanno lasciato che l’ondata genocida avanzasse in Argentina senza alcuna opposizione da parte loro, solo per presentarsi all’ultimo momento – con le carte già distribuite e giocate – come “avversari” del progetto e salvare così la figura pontificia.

L’aborto è già legge in Argentina. Ma la grande domanda è: la “Santa Sede” e l’episcopato argentino lo hanno reso possibile, con la loro complice passività?

José Arturo Quarracino

