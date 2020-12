Vaccini. Quello Che i MainStream Media si Guardano Bene dal Dirvi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico, un sacerdote, mi ha inviato e consigliato di guardare questo video. È molto breve, pochi minuti, ed è sottotitolato in spagnolo. Qui sotto trovate la traduzione italiana di ciò che il protagonista, Vernon Coleman, dice nel video.

Vernon Coleman, un autore di bestseller del Sunday Times, è uno dei pochi autori qualificati dal punto di vista medico a scrivere su questioni mediche senza pregiudizi e senza alcun impegno o legame professionale o commerciale. La sua onestà gli ha creato molti nemici tra l’establishment medico e le alleanze commerciali dell’establishment. Le sue previsioni, le sue previsioni e i suoi avvertimenti sono stati spesso fatti anni (e, in molti casi, decenni) prima che chiunque altro abbia scoperto e compreso le prove o abbia avuto il coraggio di parlare. Inoltre, in molti dei suoi libri di medicina e in migliaia di articoli di giornali e riviste ha richiamato l’attenzione sui pericoli dell’uso di specifici farmaci da banco e da prescrizione. Vernon Coleman è certamente una delle “bestie nere” dell’impero di Big Pharma; ma la sua attività, da decenni, è senza dubbio di grande rilievo e interesse. E certamente, se andate a leggere il “Bugiardino” reso pubblico dall’AIFA nei giorni scorsi relativamente al vaccino anti-Covid, potete, da un documento ufficiale, vedere da voi stessi quali lacune (in particolare sull’assenza di test clinici) quali rischi e quali dubbi sulla reale efficacia siano in evidenza. Buona lettura.

§§§

Ecco il link al video:

§§§

Ed ecco il testo:

Ho appena visto un rapporto del “Gruppo di lavoro sul vaccino Covid-19 dell’AIP Covid-19 presso il CDC” negli Stati Uniti. (ACIP sta per Advisory Committee on Immunisation Practices).

Si tratta di una relazione sull’anafilassi in seguito alla somministrazione del vaccino m-RNA covid-19, e la relazione include una tabella intitolata: “V-Safe Active Surveillance for Covid-19 Vaccine”.

La tabella elenca il numero di dichiaranti con una prima dose registrata entro il 18 dicembre in 112.807 e il numero di eventi di impatto sulla salute in 3.150.

Gli eventi di impatto sulla salute sono definiti come individui, “incapaci di svolgere le normali attività quotidiane, incapaci di lavorare, che necessitano di cure mediche o professionali”.

Questo è il 2,79%, ed è entro pochi giorni dal ricevimento del vaccino.

Se 60 milioni di persone nel Regno Unito faranno il vaccino possiamo, quindi, aspettarci che 1,67 milioni di persone non siano in grado di lavorare, di svolgere le normali attività quotidiane e di richiedere cure da un medico o da un operatore sanitario.

Se sei miliardi di persone in tutto il mondo faranno il vaccino, possiamo aspettarci che 167 milioni di persone siano “incapaci di lavorare, di svolgere le normali attività quotidiane, di richiedere cure da un medico o da un operatore sanitario”.

E questo è solo l’effetto a breve termine del vaccino. Ovviamente non sappiamo cosa succederà nei mesi e negli anni a venire.

Il link alla relazione è sul mio sito web. Basta cercare “Informazioni urgenti sul vaccino Covid-19”. (È già stato visto da molte migliaia di visitatori di questo sito web. Se il rapporto scompare, temo che sia stato “rimosso” da forze al di fuori del mio controllo).

Se qualcuno alla BBC o a qualsiasi altro media mainstream ha ancora una qualche integrità, lo pubblicherà come notizia principale nel suo prossimo reportage.

Non dirò a nessuno di fare o meno il vaccino. Non sono contrario ai vaccini per qualche strana ragione luddista, ma sono a favore della scienza e della verità, e sto solo facendo qualcosa che i governi non faranno: aiutare la gente a fare una scelta informata.

Questo è tutto quello che ho fatto per tutta la mia vita e, per quanto riguarda il covid, dal marzo 2020. Come ricompensa sono stato bandito, calunniato e deriso dagli ignoranti, dai pregiudizievoli e dai comprati.

A mio parere, questo rapporto significa che il vaccino covid-19 deve essere fermato ora.

Se non viene fermato, allora sappiamo cosa sta succedendo. Se i governi sono davvero “guidati dalla scienza” (come affermano di essere) non hanno scelta.

La gente spesso dice: “cosa posso fare?

Invia questo video a politici, giornalisti, familiari e amici. Chiunque pensi di avere il vaccino ha bisogno di un consenso informato.

Se vuoi fermare tutto questo, puoi farlo. Dipende da te. Tu puoi fare la differenza.

§§§

