“La Nostra Battaglia. Manuale di Spiritualità Quotidiana”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Investigatore Biblico, che ben conoscete, ha scritto un libro, che abbiamo avuto il privilegio di leggere in anteprima, e che l’autore ha pubblicato sul suo blog. Abbiamo trovato in quelle pagine molti utili riflessioni e suggerimenti, e spunti di meditazione per i tempi travagliati che stiamo attraversando, sia nella Chiesa che nella vita del nostro sventurato Paese, che nel mondo. E perciò ve ne consigliamo la lettura, sicuri di fare cosa buona. Ne pubblichiamo l’introduzione, che può spiegare, meglio di quanto possiamo fare noi, spirito e scopo dell’opera. Buona lettura.

§§§

INTRODUZIONE

“Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.

Prendete perciò l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi, e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo, del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dovere “ (Ef 6, 10-20).

E’ da un po’ di tempo che il Signore mi ha ispirato a scrivere un manuale su questa Parola di San Paolo agli Efesini. E’ stato scritto molto su questo brano, tantissimi testi esegetici e moltissimi commenti. Ma credo che questa sia una Parola che abbia bisogno di essere compresa a livello esistenziale da tutti coloro che hanno iniziato un cammino di fede e di conversione. O anche da chi ancora non l’ha iniziato e trova tantissime difficoltà a seguire Gesù.

Credo però che anche moltissimi cristiani che frequentano la Messa, o pregano tutti i giorni abbiano difficoltà ad entrare appieno nel cuore di questo brano di San Paolo. Eppure questo testo è la parola chiave per comprendere seriamente cos’è un cammino di fede. Per capire come mai tanti giorni ci sentiamo combattuti, affaticati nell’anima e nel corpo. Altri giorni siamo tentati alla disperazione, perché i problemi della vita ci sovrastano, e talvolta sembrano affogarci. Ci sembra di essere senza difese, in balia delle tempeste quotidiane che dobbiamo affrontare.

Ma il problema è solo uno. Molti cristiani non sanno di combattere una battaglia. Altri magari, pur coscienti della realtà della battaglia quotidiana, non usano le armi giuste. E per questo spesso cadono nella sconfitta e nel fallimento. Vi immaginate un uomo che non sa neppure di essere un soldato e non è neanche cosciente di essere in guerra? Ve lo immaginate al fronte senza armi, senza scudi, senza protezione alcuna? Forse questa battuta vi farà ridere. Ma vi assicuro che conosco cristiani che frequentano la Messa quasi quotidianamente e che quando hanno un problema dicono : “Andrà male, andrà male”. E talmente si sono abituati a pronunciare questa frase, che anche le volte in cui stanno bene dicono comunque: “stò male”!

Questo, più che un libro è un manuale. E’ un manuale per la battaglia spirituale. Se continuerai a leggere queste pagine ti accorgerai come forse anche il tuo “cristianesimo” si è ridotto a delle pie pratiche esteriori, che producono pochi frutti. Avendo in mano la Parola di Dio vi mostrerò come potrete essere vittoriosi in ogni battaglia quotidiana. Come le grazie cominceranno ad arrivare in abbondanza nella vostra vita. Come Gesù Cristo è davvero vivo e presente ogni volta che lo invochiamo. Come con la vera fede in Gesù vivo puoi ottenere anche le grazie che fino ad oggi ti sono sembrate impossibili. Perchè solo una cosa è importante che tenga a mente durante la lettura di questo manuale, anche se probabilmente la comprenderai meglio alla fine, e cioè che come dice Gesù Cristo: “Se avrete fede quanto un granellino di senapa, potrete dire a questo monte : spostati da qui a là ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile ” (Mt 17,20).

Perchè nulla è impossibile a Dio. Magari stai pensando in questo momento: “Ho provato a chiedere la grazia a Dio tante volte, ma non l’ho mai ottenuta. Potrò mai risolvere questo problema? Potrò mai veder guarito il mio matrimonio? Potrò mai riottenere la salute fisica o spirituale? Potrò mai guarire dalle paure, dalle ansie, dalla depressione, dall’insonnia?”. La risposta è SI! Con Gesù Cristo otterrai la Grazia che chiedi. Continua la lettura del manuale. E la Parola di Gesù ti stupirà! E vedrai le meraviglie di Dio!

Buona lettura

§§§

