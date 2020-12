Gotti: Curiosa Alianza entre el “Opio de los Pueblos” y los “Opresores de los Pueblos”…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, nos parece interesante ofrecer a quienes no hayan leído en La Verità de hoy este artículo del profesor Ettore Gotti Tedeschi, extremadamente estimulante e interesante. Buena lectura.

§§§

LA CURIOSA ALIANZA ENTRE LOS “OPRESORES DE LOS PUEBLOS” Y “EL OPIO DE LOS PUEBLOS”

Ettore Gotti Tedeschi – LaVerità

Debemos resignarnos a sufrir la última “especie utópica” evolucionista del Gran Reseteo para resolver todos los problemas y mejorar el mundo. Era de esperar, no debería sorprendernos en absoluto. Desde hace tiempo hemos recibido advertencias de que sucedería algo grave si no se interrumpiera de inmediato el crecimiento de la población y los supuestos daños ambientales consiguientes. La advertencia suave se ha convertido en una amenaza dura y por último en una realidad que finalmente justifica acciones extraordinarias para hacer frente al Covid. Como los otros Reseteos, este también producirá consecuencias totalmente diferentes a las declaradas. ¿Pero a quién le serán útiles?

El clima de miedo -combinado con la percepción de que no nos están haciendo comprender lo que está sucediendo- recuerda el clima de miedo y secretismo de la “amenaza atómica” de la década de 1950, cuando se entendía, con preocupación, que las fuerzas secretas de la naturaleza (la energía nuclear) estaban en manos de unos pocos elegidos, mientras que el resto de la humanidad vivía con miedo a la guerra atómica, preguntándose cómo se utilizarían estas fuerzas. Hasta ayer no creíamos que tendríamos que tener miedo, como sucedió con la bomba atómica, para aceptar un Reseteo. Pensábamos que Greta era suficiente. Pero los misterios no terminan ahí.

El misterio que más despierta la curiosidad es la alianza para el Reseteo realizada también entre los ex “opresores del pueblo” y el ex “opio del pueblo”, ambos en dificultad, pero unidos por el Covid. A diferencia de los anteriores Reseteos, éste parece ser testigo de una forma inesperada de “diálogo”, parece inspirado en una especie de “compromiso histórico” o reconciliación entre la Iglesia y el capitalismo liberal, en el que ambos, por el bien común, renuncian naturalmente a sus propias convicciones… Pensemos en la conjunción astral Davos-Asís, en la Alianza Global del “Concejo para el Capitalismo Inclusivo”, en la alianza sobre el Pacto Global en Educación con la Unesco. Esta sorprendente y fantástica estrategia de diálogo y reconciliación fascina e intriga. Hasta ayer parecía difícil el diálogo entre los ex “opresores del pueblo” (los siniestros capitalistas) y la ex religión “opio del pueblo”. Los dos antiguos enemigos parecerían hoy aliarse para realizar ideales de fraternidad e igualdad con la proclamación de la protección de la madre tierra. Pero también pareceria desear “la vacuna del pueblo”. Varias Conferencias Episcopales han invitado a vacunarse, como acto de amor al prójimo, así como algunos obispos se han hecho vacunar en público. Ahora, finalmente, incluso el Papa pide: “vacuna para todos”.

Una curiosidad está en la constatación de que el diálogo, que alguna vez se intentó o se llevó a cabo entre “poderosos”, hoy se diría que se intenta entre “débiles”, fortalecidos sólo por las graves circunstancias de hoy. ¿Quién se beneficiaría de la alianza entre un capitalismo, declarado (arbitrariamente) en quiebra, con un catolicismo sospechoso de autoextinción, en un contexto de pobreza material y espiritual?

No deberíamos sorprendernos, por el contrario, una alianza entre un perseguido y su perseguidor. Ya un documento magisterial del Vaticano II (Gaudium et Spes – n° 44) “confiesa” que en la Iglesia “le ha resultado y le puede resultar muy provechosa, incluso por la oposición de quienes se oponen a ella o la persiguen” (¡sic!).

¿Quiere ver usted que se está actualizando la muy famosa estrategia de las “manos extendidas” de Palmiro Togliatti? ¿Recuerda cuando Togliatti (llamado “El Mejor”) le tendió la mano a la Iglesia, proponiendo una tregua ideológica para realizar objetivos comunes (igualdad social, fin de la explotación, etc.) contra el capitalismo, el enemigo común? Y extendió la mano sin dejar de reconocer que la religión siempre seguía siendo “el opio del pueblo”, pero para combatir la opresión capitalista, “el opio del pueblo” podría convertirse en “la medicina del pueblo”, siempre que sea aliada del comunismo. Si esta hipótesis fuera cierta, significaría que el capitalismo, en este momento de crisis económica y social, para evitar el riesgo de una alianza entre la Iglesia católica y el comunismo (quizás chino), podría transformarse en neocapitalismo socialista, distributivo y ambientalista, ya no “ opresor del pueblo”, haciendo alianza con una religión que ya no es “opio del pueblo” y con una Iglesia que ya no es “de los débiles y derrotados” (como decía Nietzsche) para luchar juntos contra las desigualdades y proteger el medio ambiente. ¿Y también promover y distribuir juntos las vacunas?

Publicado originalmente en italiano el 27 de diciembre de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/27/gotti-curiosa- alleanza-fra-oppio-dei-popoli- e-oppressori-dei-popoli/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: gotti, iglesia, opio, pueblos



Categoria: Generale