Pietro Caliceti: L’Opzione Di Dio. Thriller Su Terrore, Vaticano e Finanza

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci abbiamo messo un po’ di tempo a leggerlo, perché come dicono a Roma, andiamo sempre per una, nel senso che rincorriamo continuamente la vita e le cose, ma ce l’abbiamo fatta. E ci siamo divertiti, e di conseguenza ve lo proponiamo. Si tratta di “L’opzione di Dio”, (Baldini & Castoldi), scritto da Pietro Caliceti. È – come definirlo? – un thriller in cui entrano Chiesa e terrorismo, poteri occulti e preghiere, interessi finanziari e qualche –rara- santità. Insomma una fotografia del mondo e della Chiesa così com’è all’alba del 2021.

***

La cristianità è in crisi: un violento attentato jihadista, il primo in Italia, ha fatto una strage proprio davanti a San Pietro, e ben presto una notizia altrettanto esplosiva inizia a diffondersi all’interno del Palazzo Apostolico: il Papa sta morendo.

Subito nella Curia si scatena la lotta per la successione. Il candidato dei tradizionalisti è Angelo Vignale, un asceta in odore di santità̀, che il Papa uscente ha voluto quale suo prelato allo IOR. I progressisti puntano invece su Warren Hamilton, un ex rugbista sudafricano divenuto famoso per aver conciliato moltissimi casi di pedofilia prima che arrivassero in tribunale, facendo così risparmiare alla Chiesa un sacco di soldi.

Entrambi si lanciano a cercare freneticamente il modo per sbarrare al rivale la strada per il soglio pontificio. La strategia di Hamilton consiste nel passare al setaccio i conti dello IOR spe- rando di trovare irregolarità̀ che il rivale non ha notato, aiutato da Alessio Macchia, giovane prete dalla fede incrollabile, e dal fratello di lui Giovanni, un avvocato specializzato in questioni finanziarie, che invece ha perso completamente la fede. Dal canto suo, Vignale sguinzaglia il suo assistente a indagare sul passato di Hamilton, sperando di trovare qualche scheletro nel suo armadio.

Mentre la polizia indaga sull’attentato, le piste si moltiplicano e l’intrigo di potere, soldi, terrorismo e compromessi all’interno del Vaticano si fa sempre più̀ fitto. Ma proprio quando tutte le indagini sembrano essersi arenate, inaspettatamente emerge un filo che le unisce, e che porta alla luce una verità̀ agghiacciante.

Un mostruoso attentato jihadista, il primo in Italia e perpetrato proprio a Roma, ha scatenato il terrore. Un autobus guidato da un terrorista, un fanatico, ha imboccato a tutta velocità via della Conciliazione uccidendo e travolgendo più di sessanta persone, uomini donne e bambini, per poi andarsi a schiantare contro il portone dell’Ambasciata della Federazione Russa presso la S. Sede, facendosi esplodere.

L’attentatore a prima vista potrebbe sembrare un cane sciolto, ma qualcosa stride nonostante la pronta rivendicazione jihadista. Subito lo stato italiano mette in campo una Task Force per allargare l’indagine e risalire alla matrice della strage ma, ben presto, una notizia altrettanto dirompente e pericolosa comincia a dilagare sottovoce in Vaticano, all’interno del Palazzo Apostolico: il Papa, sta morendo. Pare che gli restino al massimo due mesi. Ma non basta perché è noto che la sua autorità si stava indebolendo e da tempo le sue decisioni che volevano una chiesa al passo con i tempi venivano contestate, Alcune congregazioni addirittura meditavano lo scisma. Insomma, bisogna sbrigarsi, rimettere le cose a posto e riprendere in mano le redini della situazione. Necessità che scatenano immediatamente una corsa alla successione dei due potenziali futuri pontefici, appartenenti alle due opposte fazioni in gara. Il candidato, portato dall’ala dei Tradizionalisti della Chiesa, è il Cardinal Angelo Vignale, un puro asceta bagnato di acqua santa, alleato con il nocciolo più conservatore dell’Ordine di Malta, religioso che il Papa uscente aveva voluto come suo rappresentante presso lo IOR. Il candidato, invece, sostenuto dai progressisti e quindi più vicini alle idee e le politiche del papa moribondo è l’arcivescovo di Pretoria, Warren Hamilton, un omone di un metro e novanta, ex rugbista sudafricano, eccellente mediatore, noto per aver conciliato nel suo paese svariati casi di pedofilia prima che arrivassero in tribunale. In un convulso intrigo di potere, le due fazioni si mettono subito all’opera per guadagnare punti e appoggi sulla strada che conduce alla tiara. La strategia del sudafricano punta a trovare delle falle nei conti, soprattutto quelli del più recente passato dello IOR. Ma i conti dell’impero economico pontificio passavano tutti al vaglio dell’avvocato Tuzzi, un laico, un avvocato esterno che guarda caso è morto nell’attentato. Suo, diciamo aiutante interno in Vaticano, era Alessio Macchia, giovane gesuita laureato in legge e dalla fede incrollabile e proprio a lui si rivolgerà Hamilton per andare a fondo nelle sue ricerche. Ma Alessio Macchia gli risponde francamente di non considerarsi all’altezza. Lui si occupava solo alla normale amministrazione, mentre suo fratello Giovanni, avvocato di successo, specializzato in diritto finanziario internazionale, potrebbe invece fare qualcosa. La strategia di Vignale sarà diversa: spedisce in Sud Africa il suo segretario, monsignor Freschi, a frugare nel passato di Hamilton. Sicuro di riuscire a scovare un qualche inconfessabile segreto.

Man mano che si va avanti il romanzo si fa sempre più corale, procede su diversi fronti, suddivisi in brevi capitoli ben alternati che via, via rispecchiano i diversi punti di vista, mentre le strade dei personaggi e le piste che ognuno di loro dovrà seguire si moltiplicano in modo esponenziale e la polizia continua a investigare sull’attentato.

Ma proprio quando tutte le ricerche quelle sudafricane, quelle sugli intrighi dello IOR, che portano lontano addirittura fino a Malta, e quelle su chi stia dietro l’orribile attentato, sembrano arenate, all’improvviso spunta qualcosa di inquietante che potrebbe unire o addirittura arrivare a collegare, soldi, terrorismo e compromessi all’interno del Vaticano e portare alla luce una spaventosa e inimmaginabile verità.

Caliceti è molto bravo nel misurare la suspence e a utilizzare le sue conoscenze specifiche in materia finanziaria e rivela una dopo l’altro le caselle a incastro di una diabolica speculazione finanziaria.

Il libro si basa su una visione della realtà chiaramente esasperata e distorta, ma plausibile. Plausibile in maniera sin troppo inquietante. Che conduce a un finale certamente molto poco rasserenante. Ma avvincente.

Pietro Caliceti (1965), avvocato specializzato in materie finanziarie e societarie, ha esordito nella narrativa con L’Ultimo Cliente (Baldini & Castoldi, 2016), un romanzo che ha subito avuto un ottimo successo di pubblico e di critica, cui ha fatto seguito BitGlobal (Baldini&Castoldi, 2017), il primo romanzo al mondo incentrato su bitcoin.

Le sue opere sono state salutate come “una nuova narrativa della finanza, che ne sfrutta il lessico e disegna i cattivi contemporanei” (Tuttolibri) ed accostate, oltre che ai romanzi di maestri del legal thriller come John Grisham, a film come La Grande Scommessa e serie televisive come Billions (TuStyle).

§§§

