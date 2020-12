Quarracino. L’Aborto in Argentina: l’Indifferenza di Papa Bergoglio

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino ci ha inviato questo articolo estremamente interessante sulla controversa legge sull’aborto in discussione in Argentina, e sull’indifferenza mostrata dal Pontefice regnante. Buona lettura.

Ci sono momenti in cui avere ragione è tutt’altro che piacevole, perché, al contrario, lascia un sapore molto amaro nell’anima, ad esempio, in questioni in cui è in gioco la difesa della nascente vita umana e il destino di un Paese, in questo caso l’Argentina.

Il 14 dicembre Sandro Magister ha pubblicato sul suo blog Settimo Cielo un articolo intitolato “Papa Francisco censurato, ogni volta che parla contro l’aborto”. A seguito di questo articolo, ho scritto una serie di considerazioni, con l’intento di dimostrare che in realtà quella che sembra essere una censura del pensiero di Bergoglio sull’aborto è in realtà una strategia calcolata a freddo, in cui l’attuale Papa è dottrinalmente e teoricamente contrario all’aborto, ma in realtà, in pratica, permette e tollera l’attuazione e la legalizzazione delle politiche abortive.

Il mio amico Magister è stato così gentile da pubblicare le mie riflessioni, il 17 dicembre, in un articolo intitolato “Non censura, ma silenzio calcolato”. Una lettera dall’Argentina sul Papa e l’aborto” , in cui sostengo che in realtà papa Bergoglio accompagna l’iniziativa dell’aborto intrapresa dal “presidente” Alberto Fernández e dalla vicepresidente Cristina Kirchner, con lui e la gerarchia della Chiesa argentina che esercitano una gentile opposizione “per i fotografi”, per nascondere il velato sostegno dato all’iniziativa criminale del genocidio per legalizzare la pena di morte prenatale.

L’11 dicembre la Camera dei deputati della Nazione ha pronunciato un mezzo giudizio per legalizzare l’aborto, in tempo velocissimo nel suo trattamento nelle commissioni e nella sessione ufficiale che ha finito per approvare il progetto e inviarlo al Senato nazionale per l’approvazione definitiva.

In tre giorni le commissioni senatoriali hanno preparato una relazione che ratifica il mezzo giudizio, e venerdì 11 la relazione è stata approvata, per essere discussa in una sessione ufficiale martedì 29 dicembre prossimo.

Ma prima ancora, un’immensa maggioranza del popolo argentino è scesa in piazza in diverse città e province, manifestazioni che si sono concluse il 28 novembre in giorni massicci di difesa della vita umana nascente e di rifiuto del progetto di aborto del governo. I media hanno dovuto coprire queste manifestazioni nei loro programmi di informazione. D’altra parte, i sondaggi seri sostengono, secondo i loro ultimi sondaggi, che il rifiuto della legalizzazione raggiunge il 60% degli intervistati, contro il 27% che sostiene l’aborto.

Da lunedì 14 dicembre è stata indetta una Marcia per la Vita per lunedì 28 dicembre, che partirà da Plaza de Mayo (dove si trova la sede del governo nazionale) per il Congresso Nazionale, dove il giorno successivo si discuterà l’approvazione o il rifiuto del disegno di legge. La marcia sarà guidata dall’immagine della Vergine di Luján, patrona della Repubblica Argentina.

Ma per il 26 e 27 dicembre sono state indette marce e manifestazioni praticamente in tutte le 23 province argentine, nelle rispettive capitali e in altre importanti città.

Le gerarchie religiose, sia cattoliche che protestanti che evangeliche, sono ben consapevoli di tutte queste iniziative, ma hanno deciso di accompagnarle con una dichiarazione puramente istituzionale e una giornata di “preghiera e digiuno”, nello stesso tempo in cui una grande maggioranza della popolazione si è chiamata a manifestare pubblicamente. Sembra che “i pastori con l’odore delle pecore” abbiano perso l’olfatto e non odorino le loro pecore, in significativa coincidenza con i pastori mercenari di cui parla il Vangelo secondo Giovanni (capitolo 10).

Ma ciò che colpisce e sorprende è il silenzio fragoroso e assordante di papa Bergoglio su questo argomento, di cui è sufficientemente informato, ma su cui non fa alcuna dichiarazione pubblica, ma tiene un silenzio assoluto.

Ne è la prova il Messaggio Urbi et Orbi che egli ha proclamato ufficialmente il giorno di Natale, come è tradizione nella Chiesa. In questo messaggio Bergoglio fa esplicito riferimento ai temi da lui abitualmente trattati – la questione ecologica, il covid-19 e la pandemia, la fratellanza universale, i vaccini in corso – e ai Paesi sui quali chiede preghiere e accompagnamento spirituale: Siria, Iraq e Yemen; Libia; Mediterraneo orientale, ebrei e palestinesi; Libano; Nagorno-Karabakh e Ucraina: Burkina Faso, Mali e Niger; Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, Nigeria e Camerun; America, in particolare Cile e Venezuela; Filippine e Vietnam; e infine il popolo Rohinya a Myannar.

Dell’Argentina, il suo paese natale, neanche una parola. Nel suo Messaggio Bergoglio “camminava” attraverso diversi Paesi dei cinque continenti, ma nessuna notizia dall’Argentina, come se non esistesse.

Questa indifferenza conferma ciò che di solito viene commentato da vescovi e sacerdoti vicini a Bergoglio: “l’aborto non è una questione così importante come l’ambiente o i migranti”.

Quando in Argentina c’è il serio rischio che la pena di morte prenatale venga legalizzata, il Papa argentino è ufficialmente muto. Ma purtroppo, con questo atteggiamento, Bergoglio sembra tollerare che una tale abominevole aberrazione diventi ufficiale, diventando così complice passivo della legalizzazione dell’aborto, al di là delle sue lettere private.

Papa Bergoglio ha deciso di comportarsi come Ponzio Pilato, lavandosi le mani del caso dell’aborto in Argentina?

E visto che pochi giorni fa, l’8 dicembre, è stata ufficializzata la sua “nomina” a cappellano della Sinarchia globalista internazionale, nel Consiglio per il capitalismo inclusivo, è chiaro che il prezzo da pagare per una tale posizione è il silenzio ufficiale del Vaticano sulla legalizzazione dell’aborto, promosso per alcuni decenni dagli stessi poteri che lo hanno reso “cappellano” del loro apparato politico globalista.

Cosa dice Sant’Ignazio di Loyola di tutto questo?

José Arturo Quarracino

26 dicembre 2020

