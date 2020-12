Agostino Nobile: ¿Santa Navidad o santa Vacuna? Un Futuro Oscuro

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, Agostino Nobile comparte con nosotros estas reflexiones – por cierto no alegre, vista la situación que estamos viviendo, sobre la Navidad que se preanuncia si no lúgubre, ciertamente no muy pacífica para demasiada gente. Valor y feliz lectura.

§§§

¿Santa Navidad o santa vacuna?

En diciembre de 1931 la Compañía Coca-Cola difundió el regordete Papá Noel vestido de rojo, creado por el ilustrador Haddon Sundblom. En los últimos años nos han dado a las chicas navideñas con piernas largas y pechos más que prominentes. Antes de la secularización de la Navidad las cadenas de televisión no dejaron de ofrecer películas dedicadas al nacimiento de Jesucristo o a temas religiosos. Desde hace algunos años, varios gobiernos occidentales intentan descristianizar el más grande acontecimiento histórico de la humanidad, falsificándolo con nombres inverosímiles, como Fiesta de las Luces o, simplemente, Fiesta.

La santa Navidad no representa solamente el nacimiento del Hijo de Dios, sino que le recuerda a la humanidad su dignidad. Sin Cristo no hay dignidad, sin dignidad no hay hombre.

Este año, con la excusa de Covid, impusieron el confinamiento para aterrorizar y después imponer la vacuna. Nunca en la historia se habían esparcido tantas mentiras colosales para obligar a millones de seres humanos a la segregación. Los verdaderas infectólogos y virólogos han sido silenciados, mientras que los grandes medios de comunicación mundiales han presentado a personas de dudosa capacidad profesional. La verdad está silenciada a escala planetaria. Gobiernos y periodistas corruptos, pagados generosamente por magnates sin escrúpulos, han podido sofocar dos de los más grandes principios cristianos: la Verdad y la Dignidad.

En las últimas décadas, el sentido de la Navidad se había perdido un poco para dar paso a comidas pantagruélicas y, a menudo, a un exceso de compras y regalos. Después de esta escalada digna de la ventana de Overton hemos llegado al posthumanismo. La Navidad de 2020 será recordada como la antesala del infierno: sin Santa Misa, sin abrazos, sin reuniones, sin pensamientos libres, sin aire libre ¿Es un comienzo?

Habiendo comprobado que Bergoglio es un traidor a Cristo, ¿quién nos defiende? En los últimos meses he pensado en los servicios secretos, que deberían proteger al propio pueblo de ataques internos y externos. ¿Dónde están? ¿No han entendido realmente los servicios secretos, los jefes de las fuerzas del orden y de la defensa lo que millones de personas en todo el mundo saben desde hace meses? Estamos frente a un engaño colosal con fines inhumanos. Basta pensar que durante ocho o nueve meses la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) negó la utilidad de la hidroxicloroquina. Mientras tanto, 30 mil italianos han muerto por terapias erradas. En el 95% de los casos el Covid es curable y los enfermos se pueden curar en casa.

Por lo tanto, si los que se supone que deberían defendernos no son una pandilla de ingenuos, están colaborando con los enemigos de la humanidad. Una investigación sobre la historia de las vacunas bastaría para comprender que deben ser probadas durante años, porque los efectos, incluso los letales, podrían manifestarse a largo plazo. Los estudios serios que se ocupan de las contraindicaciones de las vacunas son centenares, si no miles. Aquí hay dos tomados al azar: https://mednat.news/vaccini/ vaccini-dna-bibliografia% 20Pietro%20Perrino.pdf y https://www.altalex.com/ documents/news/2016/06/23/ autismo-vaccini.

En breve se creará la caza del que infecta. Quienes no estén vacunados serán tratados como parias, no tendrán derecho a los medicamentos, ni escuela para sus hijos, ni a viajar y entrar en lugares públicos. Millones de idiotas útiles marginarán como mínimo a los no vacunados. Será la más grande catástrofe económica y social de la historia occidental. Nuestra pobreza será el arma principal de quienes quieren someternos, y muy probablemente nos llevarán al hambre. No soy un pájaro de mal agüero, los revolucionarios franceses para imponerse utilizaron la misma técnica que hoy: la anulación de Cristo y el hambre.

Los gobiernos nos están matando uno tras otro. Entonces, despertémonos, y los que pueden organícense para detener este caída socio-económica antes de que sea demasiado tarde. Entre tanto consolémonos con el dulce Cristo.

Feliz y serena Navidad, al menos en los corazones

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 22 de diciembre de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/22/agostino-nobile- santo-natale-o-santo-vaccino- un-futuro-oscuro/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

