Agostino Nobile: Santo Natale o Santo Vaccino? Un Futuro Oscuro.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile condivide con noi queste riflessioni – certo non allegre, vista la situazione che stiamo vivendo, su un Natale che si preannuncia se non cupo certo non molto sereno per troppe persone. Coraggio, e buona lettura.

§§§

Santo Natale o santo vaccino?

Nel dicembre 1931 la Coca-Cola Company diffonde il papà Natale grassottello vesto di rosso, creato dall’illustratore Haddon Sundblom. Negli ultimi anni ci propinano le babbe Natale coscielunghe e tette più che prominenti. Prima della laicizzazione del Natale le reti tv non mancavano di proporre film dedicati alla nascita di Gesù Cristo o a temi religiosi. Da qualche anno vari governi occidentali cercano di decristianizzare il più grande evento storico dell’umanità, taroccandolo con nomi improbabili, come Festa delle luci o, semplicemente, Festa.

Il santo Natale non rappresenta solo la nascita del Figlio di Dio, ricorda all’umanità la sua dignità. Senza il Cristo non esiste dignità, senza dignità non esiste l’uomo.

Quest’anno, con la scusa del Covid hanno imposto il lockdown per terrorizzare, per poi imporre il vaccino. Mai nella storia sono state diffuse così tante colossali menzogne per obbligare alla segregazioni milioni di esseri umani. I veri infettivologi e virologi sono stati messi a tacere, mentre nei grandi media mondiali hanno propinato individui di dubbie capacità professionali. La verità è messa a tacere su scala planetaria. Governi e giornalisti corrotti, pagati profumatamente da tycoon senza scrupoli, sono stati in grado di soffocare due dei più grandi principi cristiani: Verità e Dignità.

Negli ultimi decenni il senso del Natale si era un po’ perso per far posto a mangiate pantagrueliche e, spesso, a un eccesso di acquisti e regali. Dopo questa escalation degna della finestra di Overton, siamo arrivati al postumanesimo. Il Natale del 2020 sarà ricordato come l’anticamera dell’inferno: niente santa messa, niente abbracci, niente incontri, niente pensiero libero, niente aria all’aperto. È un inizio?

Accertato che Bergoglio è un traditore di Cristo, chi ci difende? In questi mesi ho pensato ai servizi segreti, che dovrebbero proteggere il proprio popolo da attacchi interni e esterni. Dove sono? Davvero i servizi segreti, i capi delle forze dell’ordine e della Difesa non hanno capito quello che milioni di persone nel mondo sanno da mesi? Siamo davanti a un inganno colossale con fini disumani. Basti pensare che per otto, nove mesi l’AIFA ha negato l’utilità dell’idrossiclorochina. Nel frattempo 30mila italiani sono morti per terapie errate. Nel 95% dei casi il Covid è curabile, e il malato può essere curato in casa.

Dunque, se coloro che dovrebbero difenderci non sono una banda di ingenui, stanno collaborando con i nemici dell’umanità. Basterebbe una ricerca sulla storia dei vaccini per capire che devono essere testati per anni, perché gli effetti, anche letali, potrebbero manifestarsi a lungo termine. Gli studi seri che trattano le controindicazioni dei vaccini sono centinaia se non migliaia. Ne riporto due presi a caso: https://mednat.news/vaccini/vaccini-dna-bibliografia%20Pietro%20Perrino.pdf https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/23/autismo-vaccini

Tra breve si creerà la caccia all’untore. Chi non sarà vaccinato sarà trattato come paria, non avrà diritto alle medicine, alla scuola per i figli, a viaggiare e di entrare nei luoghi pubblici. Milioni di utili idioti come minimo emargineranno i non vaccinati. Sarà la più grande catastrofe economica e sociale della storia occidentale. La nostra povertà sarà l’arma principale di chi vuole sottometterci, e molto probabilmente ci porteranno alla fame. Non sono un uccello del malaugurio, i Rivoluzionari francesi per imporsi hanno usato la stessa tecnica di oggi: la cancellazione del Cristo e la fame.

I governi ci stanno uccidendo uno dopo l’altro. Quindi svegliamoci, e chi può si organizzi per fermare questo azzeramento socio-economico prima che sia troppo tardi. Nel frattempo consoliamoci col dolce Cristo.

Sereno Natale, almeno nei cuori.

Agostino Nobile

