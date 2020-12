Mons. Ics Commenta le Strampalate Teorie Demografiche di Tale Gotor.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. ICS ha letto su Repubblica un articolo che lo ha colpito in maniera particolare. E non ha saputo non commentarlo…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, questo commento avrei voluto scriverlo direttamente al direttore di Repubblica, Molinari per sensibilizzarlo sull’esagerato crollo del livello di qualità dei suoi collaboratori.

Purtroppo come lei sa non posso farlo e devo limitarmi ad uno sfogo, che vorrei però cercare di convertire in un messaggio di speranza: i nemici del cattolicesimo che si manifestano, quelli cioè di cui si serve il gran furbacchione, l’angelo caduto, sono talmente ignoranti, cioè incompetenti e inconsapevoli, che son destinati ad esser sacrificati in tempi brevi.

Ieri 19 dicembre, Repubblica ha pubblicato un articolo di tal Gotor (“La risposta alle culle vuote”, pag. 33).

Questo Gotor, proprio io lo avevo già commentato su Stilum Curiae il 19 novembre quando spiegò che l’ostilità a Bergoglio era dovuta al fatto di essere un gesuita.

Mi domandai chi mai fosse questo Gotor, lo scoprii il giorno dopo grazie ad un “illuminante” editoriale di Scalfari in soccorso di Gotor.

Il pezzo di ieri di questo Gotor è sul tema natalità, dove dimostra una competenza e capacità di analisi, sorprendente…

Costui scopre che la novità degli ultimi anni sta nell’accelerazione dello squilibrio demografico italiano (!)

Individua le cause di questo squilibrio negli effetti mortiferi del Covid ed altre malattie trascurate (!!)

E individua altre cause anche nel blocco momentaneo dei flussi migratori che hanno negli ultimi anni consentito all’Italia di arginare il calo popolazione (!!!)

Ma dice, queste tendenze demografiche sono però positive.

Sono effetto della modernizzazione, laicizzazione e secolarizzazione della società italiana (!!!!)

Sono conseguenza del rivoluzionario protagonismo della donna nel mondo del lavoro, diffusione dei contraccettivi, legalizzazione dell’aborto, innalzamento età del matrimonio, affermazione di una sessualità slegata dalla procreazione, estensione temporale del periodo procreativo grazie alla fecondazione assistita. (!!!!!)…

Poi continua con deliranti analisi demografiche.

Conclude spiegando che per contenere il dissesto conseguente alla crescita demografica saremmo dovuti andare sulla Luna.

Poiché non lo abbiamo fatto abbiamo continuato a crescere in modo vorticoso ed a inquinare senza freni.

Una cooptazione alla Pontificia Accademie delle scienze a ‘sto Gotor, è assicurata.

Mons. ICS

§§§

Tag: demografia, gotor, ics



Categoria: Generale