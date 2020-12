Lettera Aperta a Mons. Crepaldi: No all’Assoluzione Collettiva dei Peccati.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con grande piacere pubblichiamo questa lettera aperta il cui primo firmatario è il cav. Salvatore Porro fondatore del Movimento per la Famiglia e per la Vita, e capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Trieste, a mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste, in tema di confessione e assoluzione collettiva dei peccati. Buona lettura.

§§§

OGGETTO: Confessione collettiva

Ecc.za Rev.ma,

gli attacchi alla vera Fede ed alla sana Dottrina della Chiesa si moltiplicano incessantemente in questi ultimi tempi, tanto da richiedere uno sforzo continuo per difendere il Popolo di Dio da insegnamenti falsi e fuorvianti, dannosi per le anime e letali per la salvezza eterna.

L’ultima di queste pericolose novità è il tentativo di introdurre un equivoco rito di confessione collettiva, che, se può aver trovato una giustificazione storica in passati periodi di gravi epidemie o di guerra, con

insufficiente numero di sacerdoti per amministrare i sacramenti e urgenza dettata dagli eventi, appare del tutto ingiustificabile oggi, quando il problema è, semmai, la grave scarsità di fedeli che si accostano al sacramento

della penitenza, la perdita del senso del peccato ed una visione laicizzata del peccato stesso, considerato ormai non tanto una grave violazione della Legge divina, quanto una ingiustizia pratica o politica o anche soltanto uno sgarbo nei confronti di alcuni elementi o categorie dell’umana società.

La confessione individuale, col suo carattere di giudizio in cui le colpe del penitente vengono esaminate singolarmente e singolarmente viene valutato il pentimento, che solo può dar luogo all’assoluzione, verrebbe totalmente svuotata del suo contenuto sacramentale – e con ogni probabilità della sua stessa validità – da un rito collettivo, in cui non si comprende chi e di quali colpe e con quale intenzione chieda l’assoluzione, senza che ci sia alcuna valutazione da parte del confessore, sicché verrebbe data un’assoluzione a pioggia, sia a chi è in condizione di ottenerla, sia a coloro – e probabilmente non pochi approfitterebbero di una così comoda occasione – che non potrebbe riceverla e la otterrebbe in modo sacrilego. La sua decisa e chiara presa di

posizione contro una tale deriva scandalosa e pericolosa è stata una dimostrazione di coraggio e di fedeltà alla Sua missione di Pastore, sollecito della salute spirituale del gregge affidatoLe; ed in questa circostanza, noi

fedeli dei gruppi e movimenti di preghiera della Diocesi di Trieste e del Friuli Venezia Giulia desideriamo esprimerLe la nostra gratitudine ed il nostro totale sostegno con la preghiera e, per quanto ci sarà possibile, con l’ azione.

Cav. Salvatore Porro (Movimento cattolico per la famiglia e la vita)

Avv. Cristiano Gobbi (Circolo culturale “Guido Mattiussi S.J.”)

Dott. Sandro Apa

Amm. Antonio Falcomer (Dsc Udine)

Ing. Sebastiano Zappala (Dsc Udine)

Donatella Fonda – Coordinatrice Gruppo di Adorazione – Trieste

Donatella Fregonese – Movimento Mariano Regina dell’Amore

Elisabetta Chiudina (Ref. Trieste “Sentinelle in Piedi”)

Gloria Bonacci –Gruppo mariano Muggia

Renato Chiudina Piaceri

Manuela Chiudina

Dario Zugna

Michela Taverna

Gabriella Giusti

Gabriella Pison

Fulvia Bertocchi Vatta

Mauro Braico

Sergio Scarazzato

Amedeo Rossetti de Scander

Luciano Motz

Elena Maffei

Fam. Baio Lazzarini

Rossella Vianello

Eleonora Zuzich

Miriam Miconi

Ivo Bandi

Ombretta Rainero

Fernando Pilo

Tonina Cossu

Maria Antonio Giagnorio

§§§

