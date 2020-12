Ci Vogliono Zombie. Non Permettiamo al Pensiero Unico di Cancellarci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Vitantonio Marasciulo ci ha mandato questo editoriale che ha scritto per Il Borgo, di Monopoli, che contiene riflessioni interessanti e condivisibili sulla crisi – più di democrazia e di civiltà che sanitaria – che stiamo vivendo. E su questo punto mi sembra interessante farvi vedere alcune schermate tratte dalla Verità di ieri, dove un medico Silvio Sposito ha spiegato alcuni elementi fondamentali che testimoniano dell’incapacità di chi ci governa, e del suo desiderio di prolungare uno stato di paura più che di rispondere effettivamente ai problemi creati dal Covid 19. . Siamo nelle mani di personaggi spregiudicati, e pericolosi. Buona lettura

Il titolo in virgolettato è di Padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Ecco il suo concetto: “Vogliono che l’uomo (NON) conservi l’immagine di Dio, ma che sia impostato secondo la loro immagine (diabolica). Per realizzare un mondo nuovo senza Dio, per finire d’essere tutti degli zombie. Contano di realizzarlo entro il 2021”. Il 15 novembre scorso ha anche detto che “Il Covid è un progetto satanico delle elite mondiali”. A primo acchito potrebbe sembrare un’affermazione assurda, ma a ben vedere, da innamorato di Maria qual è, non è un’affermazione affatto sconcertante, perché il religioso ha una sensibilità unica che sa scrutare i tempi. La prima sensazione che si coglie è che lui volesse semplicemente, come fa una mamma, avvisarci dei pericoli che incombono sull’umanità. Ci invita a tenere alto il discernimento cristiano; a non farci fagocitare da progetti disumani, volti a dominare il mondo e manipolare l’uomo, rendendolo schiavo della tecnologia e del pensiero unico”. Credo che abbia una ragione d’esistere la posizione del religioso. L’uomo è già da tempo sotto scacco. Siamo una massa inerme, fotocopie, replicanti della “religione” dell’ideologia elaborata dalla dittatura mondiale tecnologica-finanziaria ed economica. Hanno costruito un uomo nuovo, che parla per sentito dire; parla per tifo a vantaggio del tal dei tali o per demonizzare l’altro a prescindere. Trionfa la rissa, le accese discussioni. La verità non esiste, esiste la verità di ciascun uomo e l’essenziale va a farsi benedire. Il pensiero unico impone che non esiste la verità, ma esiste la dittatura del relativismo (papa Ratzinger docet), in cui le parole sono vuote e a perdere come rifiuti. Questa è babilonia. L’essenziale è l’anima, il cuore dell’uomo dove dimora e zampilla l’Amore di Cristo, perché siamo esseri trascendenti prima d’essere di carne. Questa è la nostra condizione.

Perché l’uomo d’oggi è portato a parlare secondo il pensiero totalitarista?

Come avanti riportato, si ragiona senza testa, per sentito dire o per aver letto o ascoltato. Come se la TV o la carta stampata fossero la quint’essenza della verità. NO. Sono il regime in mano alla dittatura degli oligarchi. Credo che sappiate che il 90 percento dei mass media nel mondo, senza eccezione per l’Italia, obbedisce a questi massoni, che hanno sostituito i sacerdoti, i parroci, i vescovi, i cardinali. Si presentano verniciati di bianco come filantropi, dediti alla solidarietà, all’assistenza, ma sono oscure figure del male: Soros, Bloomberg, Rockfeller, Gates, Zuckerberg, le multinazionali dell’economia, della finanza, della sanità, della farmaceutica, i magnati delle TV. E’ chiaro che non essendo visibili all’occhio della massa, vengono recepiti come dei demiurghi. E non colgono il pericolo? Perchè il loro pensiero non si fa trascendente, ma solo immanente e per ciò stesso escludono d’essere figli di Dio. Si allineano all’impostazione laicista in cui non c’è Dio, anima, Aldilà, non c’è la Madonna, non c’è il demonio. C’è solo questo mondo e basta. Non vanno oltre per chiedersi del perché i dominatori del pensiero hanno in mano il mondo? Non si chiedono se è giusto che abbiano questo immenso potere di dominio sull’uomo? Se è giusto che l’uomo sia macchina?

Detto ciò, l’altra faccia del dominio è la TV e la stampa, vassalli che servono il sistema perverso; sono il tramite, incardinati al potere e al denaro. Sono i megafoni pagati bene e come una cintura di trasmissione fanno passare nuovi stili di vita, pena d’essere emarginati. Il fine di chi sta sopra ai mezzi di comunicazione è di creare un nuovo ordine mondiale e privare l’uomo snaturandolo dalla sua essenza di appartenere al cielo e dunque d’essere nato libero, creativo, d’essere nato per l’Amore donatoci da Cristo, che fa nuove tutte le cose e non per il male.

A catechizzare l’umanità non sono gli ecclesiastici, anzi sono pochi quelli validi che hanno il coraggio di denunciare le contraddizioni del mondo. Come si è capito, oltre alla massa dei lacchè della TV e della carta stampata, vi è una categoria altrettanto determinante, i politici, la finanza, Il Vaticano e dunque gli ecclesiastici. Sono figli di una botta al cerchio e una alla botte”. Da una parte non vogliono far dispiacere al deep State o al deep Church; dall’altra gli uni tendono la mano al popolo, gli altri ai fedeli. E così si mantengono nell’ambiguità, non prendono posizioni nette, il pesce in barile è servito, pena perdite di rendita, di titoli, di prestigio. Della serie, meglio non rischiare e stare nel sistema mainstream.

Cari lettori questi detentori del pensiero umano hanno come desiderio la distruzione dell’uomo, le identità nazionali, i valori patri, cristiani, le tradizioni e dunque il loro pensiero è globalista, ideologia senza la quale non possono governare e dominare il mondo. L’Italia è da tempo che non è più un popolo e neanche cristiano. Ha delegato la propria sovranità ai think tank o al deep State, sparsi in tutto il mondo e dunque in Europa. Il Vaticano, invece, traballa fra il deep Church e la vera Chiesa di Cristo. Questi massoni hanno come specialità della casa un menù fisso: tutti uguali, tutti controllati, tutti sotto il marchio della bestia di questo mondo. Espressioni evidenti di questo esercizio di dominio sono Internet, i social, facebook, youtube, twitter, i cellulari, le TV, la carta stampata, la finanza, l’economia, la sanità, la farmaceutica. Manca ancora il microchip, ma siatene certi arriverà. Siamo all’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo. Oriana Fallaci bene disse quando all’indomani dell’11 settembre 2001, parlò di Eurabia. George Soros, grande massone, è un maestro nello scardinare le identità occidentali onde conseguire la falsa fratellanza universale con la sua “Open Society”. Lo canonizzeranno fra i “santi”.

E’ uno scontro che non si combatte con le armi, ma, come detto, con il dominio del pensiero dell’uomo e con la distruzione della famiglia. Questi demiurghi del male hanno innalzato l’ideologia a religione umanitaria, cui prostrarsi e prostituirsi. Il pensiero unico ha infangato le leggi soprannaturali e naturali dell’uomo, non ultimo, le forme di unioni che vogliono equiparare all’unica vera famiglia voluta da Dio. Per carità siamo tutti figli di Dio, ma una riflessione va fatta, che non è giusto l’approccio e la dimensione che si dà al problema; è presente una pressione veemente in modalità scontro, che immiserisce ancor più il problema, invece di risolverlo. Gli italiani non sono omofobi, c’è solo, purtroppo, un piccolo ristretto gruppo di idioti, quanto basta per essere usato a benzina, cavalcare le Tv e la stampa e magari fare una legge. Chi mi vieta di pensare che dietro questa grande lobby… vi siano i fautori del pensiero unico, che mirano a distruggere la famiglia voluta da Dio. E ci sono riusciti, perché la gran parte delle famiglie oggi, non sono unite. Ecco bisogna riconquistare e dunque valorizzare la famiglia voluta da Dio. Se la politica e le istituzioni umanitarie e sociali non prendano coscienza di questo supremo valore, l’umanità andrà ancor più in confusione e in smarrimento.

Cari lettori allacciamoci alle cinture di sicurezza della Fede e alla Preghiera. Prendiamo coscienza che oggi è il momento di vivere con tutte le proprie forze dalla parte del bene. Che è riconoscere la presenza di Dio in noi. Di vivere la Grazia dell’Amore di Gesù Cristo sulla Croce, gratuitamente donataci. Verità che potrebbero essere difficili da digerire agli inizi, ma con la costante preghiera, con la carità espressa dal Vangelo da fare nostra, con la messa da vivere in un tutt’uno con il sacrificio di Cristo, si potrà cogliere piano piano dove abita il vero Amore e la Verità; si potrà cogliere la gioia di vivere. Che per l’uomo è l’essenziale, il resto è vanità, tutto è vanità. Siatene certi che dall’attuale scontro fra il bene e il male, a vincere sarà sempre il bene e per ciò stesso facciamoci guidare da chi, per Amore dell’uomo, ha versato sangue e consumato il suo corpo.

Cari lettori, non rendetevi zombie. Ritornate a Cristo. La pandemia ci dimostra che un piccolo virus è stato capace di mettere in ginocchio l’economia, la politica, il sociale, l’uomo. Siamo entrati nell’era in cui l’uomo deve riconquistarsi, deve ritornare ad essere umano e non macchina. Siamo entrati nell’era in cui si fa forte il grido di dolore della famiglia voluta da Dio, e dunque è arrivato il momento di valorizzarla, in quanto istituzione umana insostituibile entro cui l’uomo si educa e si forma. Non permettiamo al pensiero unico di continuare a cancellare l’umano e la famiglia voluta da Dio. Si deve lavorare su noi stessi per vivere la condivisione, l’unità, il rispetto della dignità e della sacralità dell’uomo. Non è più il tempo degli individualisti, degli egoisti, degli edonisti e materialisti. L’uomo è fatto di Dio, è stato creato da Dio, perché sfrattarlo? Senza di Lui non si va da nessuna parte, Non si vive e si è infetti dentro, perché oggi il virus della ribellione a Dio è diventato più forte della pandemia. Il vaccino ce l’abbiamo per purificarci: riscoprire la presenza di Cristo in ciascuno di noi.

Per Natale e per le feste che verranno al bando gli egoismi, gli orgogli, le superbie. Facciamo uno sforzo per superare questi vizi. Piuttosto recuperiamo gli affetti con i propri cari, il dialogo con i propri figli, soprattutto con i piccoli. Una tavola in cui tutti collaborano, fanno la festa più sentita, più partecipata. Auguri.

