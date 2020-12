Pezzo Grosso E Il Covid: La Paura È Un’Arma Potente, Ma Arriva Un Punto….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae anche Pezzo Grosso si è accorto che c’è qualche cosa di strano nel modo in cui viene gestito mediatamente il caso Covid. E in particolare si chiede perché gli Esperti, quelli che appaiono sempre in TV, sui giornali etc. e spargono terrore a piene mani non vengono mai messi a confronto con gli altri scienziati, quelli, per capirci, che non aspettano il vaccino, un vaccino, uno qualunque inventato dalle Megagalattiche case farmaceutiche come il popolo di Israele attendeva il Messia. Strano, vero? Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, una riflessione brevissima. Riferendomi agli allarmi Covid e all’utilizzo del terrore pandemico, ho rilevato una correlazione curiosa. L’ho discussa telefonicamente con qualche osservatore “esperto” (uno tedesco, uno francese, uno spagnolo e un paio di italiani) e ho pensato di condividerla con i lettori di SC. E’ relativamente facile distinguere, sui fatti e raccomandazioni sul Covid e sui suoi effetti, due ordini di messaggi e due classi di provenienza. Fra loro discordanti, differenti, persino opposti nelle valutazioni e nelle raccomandazioni.

La prima classe di provenienza è indiscutibilmente quella “istituzionale”.Intendo quella degli esperti scienziati che ricoprono incarichi pubblici privati, di rilevanza appunto istituzionale.

Per esempio Primari di Ospedali, Direttori Sanitari, Professori universitari, manager di gruppi Farmaceutici, ecc., tutti direttamente coinvolti ed interessati a far conoscere la loro opinione. Tutti ben esaltati dai media, giornali e TV. Bene, questa classe di scienziati, in maniera lievemente differente nello stile, ma non nella sostanza, diffonde dati e notizie terrorizzanti, scoraggianti, inquietanti. Ma non si confronta mai con chi ha opinione diversa.

La seconda classe è fatta da scienziati, fuori dalle istituzioni che gestiscono la leadership nella cura del Covid. Sono anch’essi magari primari o professori, ma non avendo accettato le veline dell’Oms o del Ministero della salute, sono totalmente ignorati, se non beffeggiati, screditati, umiliati.

Bene, questa classe di scienziati propone dati e notizie consolanti, incoraggianti. Propone soluzioni concrete, verificabili. Spiega dati che sconfessano quelli dei loro “illustrissimi” colleghi. Costoro non sono affatto negazionisti. Sono “curazionisti”, propongono cure mediche sperimentate, non magie da sciamani.

Se mentono vanno rimproverati o peggio, ma per farlo ci vorrebbe un confronto, anche pubblico. Molti di loro lo hanno chiesto, ma è stato loro negato. Perché?

Nella storia e nella esperienza, sappiamo che quando tutto ciò avviene, è (molto spesso) perché qualcuno è sottoposto ad un regime di obbedienza (ad una volontà a loro superiore), se vogliono stare dove sono. Che tipo di obbedienza sia è una valutazione che non può, per ora, esser oggettiva. Solo per ora, però.

Far prendere paura, obbligare ad avere paura è una arma potente, ma nel cuore dell’uomo c’è ancora una capacità di reazione insospettabile che potrebbe presto azionarsi.

§§§

