Deotto: Da Cittadini A Sudditi, Da Sudditi A Discoli, E Un Po’ Scemi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Paolo Deotto ci ha inviato questo pensierino di Natale. In cui fotografa in maniera impietosa la situazione in cui ci troviamo, nelle mani di una banda di avventurieri nella migliore delle ipotesi semplicemente inadeguati al ruolo e incapaci, nella peggiore…beh, lasciamo a voi la descrizione, a cominciare dal primo e sommo responsabile di questa situazione, quello che risiede dove una volta era la reggia dei papi. E impedisce che il popolo esprima la sua volontà attraverso le urne, a dispetto di ogni evidenza e sconcezza gli venga perpetrata sotto gli occhi. Buona lettura.

§§§

Il cammino prosegue: da cittadini a sudditi; da sudditi a bimbetti discoli e un tantino scemi

Ed eccoci a due passi da Natale. State pensando di svegliarvi presto al mattino per correre a vedere i regali sotto l’albero? Aprire la finestra per vedere le strade innevate, percorse da slitte con i campanelli e persone sorridenti? E poi vestirvi con calma, con gli abiti migliori che avete, per andare da zia Evelina, dove per tradizione vi trovate con tutti i parenti a Natale?

Alt. Errore. Non siamo in uno di quei bei film americani “anni cinquanta”, ricchi di volti sorridenti, mamme (ovviamente bionde) indaffarate ma perfettamente pettinate e sorridenti, bimbi gioiosi, padri autorevoli ma bonari, nonni un po’ suonati ma dolcissimi.

Nossignori. Siamo nell’epoca della terribile epidemia, anzi pandemia (è più “in”) che, lo sanno tutti, fa covoni di morti e al cui confronto la peste nera e il tifo petecchiale erano innocue foruncolosi. Solo il papà autorevole e, se necessario, duro e inflessibile ci può salvare.

Beh, insomma, piantiamola di scherzare, perché la faccenda è seria. Il “governo” – chiamiamolo così, giusto per intenderci – adesso si prepara a emanare regole ulteriormente restrittive per i giorni di Natale, perché… dilagano i contagi? Aumentano i morti? Le terapie intensive scoppiano?…

Niente di tutto questo. Anzi, i numeri ci dicono che le cose non sono peggiorate. In alcune aree sono anche migliorate. E allora? Non ci era stato spiegato che le eventuali restrizioni venivano decise in base ai vari indici di contagiati, contagiati/ammalati, deceduti, eccetera? Quindi tutto andava meravigliosamente: in base ai numeri e in base alle indicazioni della “scienza”, si decideva se i cittadini italiani erano ancora cittadini o sudditi.

Adesso si sta facendo il passo successivo. I numeri non servono più. Basta che i cittadini, pardon, i sudditi siano stati cattivi e il papà severo (severo per il nostro bene, sia ben chiaro) interviene con la punizione più grave per un bimbo discolo: niente giocattoli e dolci per la festa più attesa dell’anno, la festa di Natale.

Così ci tocca di sentire questa bestialità: saranno presi severi provvedimenti non perché si è rilevato un preoccupante aumento di contagiati/ammalati eccetera, ma perché i “comportamenti” dei sudditi sono stati scorretti. Ed ecco che i sudditi diventano bimbi indisciplinati da punire.

I sudditi cosa hanno fatto? Quello che fanno le persone normali nelle feste natalizie: sono andati in giro a fare spese. E già: ma qua e là si sono notati assembramenti preoccupanti. La Voce del Padrone è intervenuta con diversi speaker, che hanno fatto a gara nel trovare aggettivi infamanti. Chi li ha definiti comportanti “irresponsabili”, chi addirittura “obbrobriosi”.

Ma ci rendiamo conto che, con questo sistema, si potrà far durare in eterno l’epidemia (pardon, la pandemia, fa più “chic”)?

I quattro bischeri da Roma non fanno nemmeno più appello a dati statistici – per quanto super manipolabili e manipolati. No, pretendono di punire i comportamenti che, a loro insindacabile giudizio, “potrebbero” portare aggravamenti dell’epidemia (pardon, pandemia. È più suggestivo).

E, ripeto, così facendo potremo andare avanti all’infinito, perché il futuro non lo conosce nessuno, e quindi si può prevedere tutto e il contrario di tutto. Ma per tenere a bada il popolaccio è meglio prevedere cataclismi. La paura, seminata in modo ossessivo per mesi e mesi, fiacca le teste e le coscienze, e spinge a obbedire. Una vera sindrome di Stoccolma: la gente, troppa gente, ahimè, guarda come “salvatori” gli stessi cialtroni che hanno dimostrato una totale incapacità di gestire la situazione.

I sudditi accettano di essere ulteriormente declassificati e trattati come bimbi scemi e discoli che, per il loro bene, vanno puniti.

Cattivo, hai fatto l’assembramento? E io ti tolgo i regali che erano già pronti sotto l’albero di Natale. I bimbi piangono, ma non si ribellano, perché la paura è troppo forte e impedisce qualsiasi ragionamento. E alla fine i bimbi discoli si sentono anche davvero colpevoli e per avere i regali almeno alla Befana sono pronti a scagliarsi contro altri bimbi che, eventualmente, se ne freghino dei deliri del papà severo…

In questi giorni l’ho già scritto più volte e qui lo ripeto: signori, cari amici, usciamo dalla gabbia. Per favore, ribellatevi a questa strisciante – e neanche tanto – dittatura. Muovetevi liberamente, dove e quando volete, perché ogni giorno che passate a capo chino, a obbedire a ordini assurdi, è un giorno in più per consolidare il potere di quattro marionette tragicomiche che da Roma vogliono vivere il loro attimo di notorietà e di ebbrezza sulla nostra pelle di uomini liberi.

Conte e la sua corte dei miracoli saranno spazzati via quando i burattinai che li dirigono non avranno più bisogno dei loro servigi. Spezziamo prima questo catena, ne va della nostra dignità di uomini liberi, che ha un valore inestimabile e comunque ben superiore al valore di una eventuale sanzione amministrativa…

§§§

