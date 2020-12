La Élite Política Americana Ha Trabajado Por Cuenta De China

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ha enviado este artículo extremadamente interesante sobre las relaciones que están en curso -y probablemente están todavía operativos- entre el Dragón Rojo y las elites políticas estadounidenses, y en particular los Demócratas, incluida la familia Biden. Buena lectura.

LA ÉLITE POLÍTICA ESTADOUNIDENSE TRABAJÓ POR CUENTA DE CHINA

El 22 de agosto se publicó en Stilum Curiae un artículo que trata sobre los vínculos entre las altas finanzas, los gobiernos de Estados Unidos y de China: https://www.marcotosatti.com/ 2020/08/22/soros-papa-blm- sinistra-tutte-le-strade- portano-a-pechino/.

No es que yo fuera profeta, había suficientes pruebas que no dejan lugar a dudas. Pero casi todos los medios de comunicación nunca han hablado de ello, muy probablemente porque nuestros periodistas siguen el Pravda estadounidense, el New York Times y la CNN, que con demasiada frecuencia producen medias verdades y mentiras.

Tucker Carlson, entre los periodistas más seguidos en Estados Unidos, en el programa de entrevistas en Fox News del l 7 de diciembre pasado ha dado una noticía, que si no estuviéramos bajo dictaduras mediáticas habría hecho saltar no pocas cabezas. Parece precisamente que la farsa del Russiagate contra Trump ha sido inventada por los Demócratas para cubrir los entrelazos entre la élite estadounidense y Xi Jinping.

Retomo directamente de “Tucker Carlson Tonight” [https://www.youtube.com/ watch?v=8A26Dq5Gv4M] Para los que hablan inglés, 20 minutos imperdibles.

Tucker: “Desde el día en el que Donald Trump fue elegido en el 2016, nos han dicho que Rusia está en la cima en la lista de las amenazas a América. Rusia penetró en nuestro gobierno; Rusia amenaza nuestra democracia; Rusia trabaja incansablemente para subvertir nuestra economía y nuestro estilo de vida. Naturalmente, tales afirmaciones eran una mentira, y ahora somos todos conscientes. Rusia jamás tuvo el poder o el dinero para controlar a nuestro gobierno, y no hay pruebas que jamás hayan intentado. Pero esto no significa que no han habido conclusiones. En efecto las cúpulas del gobierno y de los asuntos estadounidenses han estado comprometidos por una potencia extranjera que busca minar a nuestro país y a nuestro sistema democrático. Se ha descubierto que muchas de las mismas persona que se han lamentado en modo histérico de Rusia estaban haciendo precisamente lo que pretendían descifrar. Trabajaban por cuenta de nuestro principal rival global, el gobierno de China. La farsa rusa, en efecto, era una desviación: escondía algo que no era en absoluto una farsa, sino que es real y amenazante para todos nosotros. Pasaremos en el futuro inmediato a referirnos a las relaciones entre las elites políticas y financieras estadounidenses y el gobierno comunista de China, que a muchos de ellos los ha hecho especialmente ricos”.

En un cierto punto, Tucker muestra un vídeo del pasado 28 de noviembre, donde muestra a Di Dongsheng, profesor de la Universidad Renmin, de Pequín, en un programa de televisión chino sobre Wall Street y el comercio internacional. Al igual que muchos en el mundo académico chino, Di Dongsheng trabaja para Xi Jinping.

El vídeo, grabado antes que el gobierno chino lo eliminara de las redes sociales, está con subtítulos en inglés. Tucker, entre otras cosas, precisa que dos personas chinas de confianza han confirmado la traducción.

Retomo partes el discurso de Donsheng: “La administración Trump está en guerra comercial con nosotros, ¿entonces por qué no podemos resolver el problema de la administración Trump? […] Entre 1992 y 2016, China y Estados Unidos han utilizado todos los medios para resolver todo tipo de problema. No importa qué tipo de crisis hemos encontrado… las cosas fueron resueltas en poco tiempo. […] ¿Cuál es el motivo? Estoy a punto de decir algo que quizás es un poco explosivo. Es solamente porque hay personas en la cúspide. Sto per dire qualcosa che forse è un po’ esplosivo. È solo perché ci sono persone al vertice. En la cima del círculo íntimo de poder e influencia de Estados Unidos tenemos a nuestros viejos amigos. […] Tenemos personas en la cúspide”.

Según Di Dongsheng, entonces, la cuestión avanza desde hace décadas. ¿Pero quiénes son, se pregunta Tucker, estas personas y cuántas de ellas trabajan en nuestros medios de comunicación y en nuestro gobierno?

En otra parte del film Di Dongsheng describe a un agente chino que trabaja como vicepresidente en “una importante institución financiera de Wall Street”. Dongsheng ha explicado que no podía decir más sin crear problemas políticos.

La administración Obama, afirma Dongshen, ha sido fácil de manipular. Los chinos tenían muchos amigos entre el pueblo de Obama. El problema se presentó cuando fue elegido Donald Trump. “Después de ese momento todo cambió”.

Dongsheng afirma: “En los últimos 30, 40 años hemos utilizado el poder central de Estados Unidos. Desde los años ’70 Wall Street ha tenido una fuerte influencia en los asuntos internos y externos de Estados Unidos, lo que significa que hemos tenido un canal con el cual contraar. Pero el problema es que después de 2008 el estatus de Wall Street ha disminuido y, cosa todavía más importante, después de 2016 Wall Street no puede detener: Trump. ¿Por qué? Es muy vergonzoso. […] Por eso durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China han buscado ayudar [a Wall Street]. Y lo sé, mis amigos estadounidenses han dicho que han buscado ayudar, pero no han podido hacer mucho”.

Tucker informa que al comienzo de 2020, el presidente del Departamento de Química de Harvard fue arrestado por haber sustraído 50.000 dólares al mes al Partido Comunista Chino a cambio del envío de secretos y del reenvío a Pequín de los mejores científicos. Extrañamente, a duras penas se lo vio como un escándalo y tal vez, señala Tucker, “ni siquiera te das cuenta de qué sucedió. ¿Por qué? Porque muchos son corruptos”.

En el vídeo, Donsheng continúa: “En efecto, Donald Trump ha sido un obstáculo a este acuerdo muy lucrativo, y por este motivo -explica- las elites más poderosas de Estados Unidos se han puesto a trabajar para elegir de nuevo un nuevo presidente” ¿Está claro?

Al término de la transmisión, Tucker muestra una entrevista hecha a Tony Bobulinski, teniente retirado de la Marina de Estados Unidos, administrador delegado de la Sinohawk Holdings y ex socio comercial de Hunter Biden, hijo de Joe.

Bobulinski no deja dudas: “Y en un documento que ustedes tienen […] los chinos han hecho referencia a la confianza en la familia Biden, el presidente Ye y el director Zang están entusiasmados de avanzar con ellos. Y en ese documento, hacen referencia al préstamo de 5 milones de dólares a la familia BD’… La familia BD’ es la familia Biden”.

Carlson pregunta: ¿Cuáles son las implicancias de este avanzar si Joe Biden es elegido presidente [la entrevista ha sido hecha antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre – ndt], que muy bien podría suceder? ¿De qué modo esto limita su capacidad de enfrentar a China

Bobulinski: Usted me está pidiendo mi opinión personal…

Carlson: Pido su opinión como persona que ha trabajado con los chinos.

Bobulinski: Pienso que Joe Biden y la familia Biden están comprometidos.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 11 de diciembre de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/11/nobile-lelite- politica-americana-ha- lavorato-per-conto-della-cina/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

