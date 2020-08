SOROS, PAPA, BLM, SINISTRA. TUTTE LE STRADE PORTANO A PECHINO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione molto documentata e interessante sugli strani rapporti che legano i partiti di sinistra, il papa e Soros alla più grande dittatura mondiale. Buona lettura.

§§§

Coronavirus, Blm, Bergoglio, Sinistra, Soros & C. portano tutti a Xi Jinping

Dato che non credo al caso, ho cercato di mettere insieme personaggi e eventi che stanno cambiando in peggio la vita di miliardi di persone. Sono supposizioni, ma fondate su fatti che formano un filo rosso che non è mai stato così rosso.

Coronavirus:

Nato in Cina e diffuso nel mondo. Economia mondiale indebolita, tranne quella cinese.

Black Lives Matter:

Nel manifesto online intitolato What We Believe, le fondatrici del Black lives matter, Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi, dichiarate marxiste, tutt’e tre attiviste LGBT, affermano che loro e i loro seguaci vogliono “abbattere la famiglia occidentale”, liberarsi dal “pensiero eteronormativo” per stabilire una “giustizia riproduttiva”. La loro agenda pro-aborto, pro-omosessuali e antifamiglia la considerano una missione per ricostruire l’America. Il movimento Blm è sostenuto dalla sinistra americana che, autodefinendosi Democratica, porta avanti il pensiero neo-marxista. In Portland, Oregon, giovani appartenenti al movimento Blm, oltre alla bandiera americana, bruciano la Bibbia. https://www.facebook.com/Americanvoicesthedailycaller/videos/230487824775088 Chi finanzia il movimento Blm? L’amico di Bergoglio. Open Society Foundations di George Soros ha annunciato di voler donare 220 milioni di dollari per sostenere i movimenti delle comunità nere https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-announce-220-million-for-building-power-in-black-communities

Bergoglio:

Per identificare la politica bergogliana basterebbe ricordare l’accordo col dittatore Xi Jinping, che sta letteralmente annientando il cattolicesimo cinese.

Sui legami che ci sono tra Bergoglio e i miliardari antivita abbiamo, tra gli innumerevoli, un fatto rivelatore che non possiamo dimenticare. Durante la visita di Bergoglio negli Usa nel settembre 2015, George Soros ha donato alla Chiesa 650mila dollari. Dunque, non ci vuole Sherlock Holmes per capire che in Vaticano seguono la stessa linea del magnate sostenitore dell’immigrazione irregolare e dell’ideologia gender. Per quanto riguarda l’aborto, finanziato a suon di milioni di dollari dal magnate ungherese naturalizzato statunitense, i bergogliani utilizzano la tattica dei più pericolosi politici che fanno quasi sempre il contrario di quello che dicono.

Come dovrebbero sapere i lettori di SC, gli oltre duemila file trafugati da hacker, che riguardano le fondazioni di Soros, attribuiscono al finanziere la responsabilità “di tutti i colpi di Stato che si sono verificati negli ultimi 25 anni”. Fatto, questo, confermato dai maggiori siti che si occupano di finanza internazionale. Dato che in Vaticano conoscono benissimo questi file, nonché i giochi finanziari di Soros che nel 1992 hanno svalutando del 20-25% la lira italiana e la sterlina britannica, è più che ovvia la vicinanza politica tra il finanziere e il capo (indegno) della Chiesa.

Sinistra:

Le sinistre e lobbies interessate mirano a realizzare una società modellata sulla politica socio-economica cinese. La democrazia in occidente è stata ridimensionata quando negli anni ottanta hanno stabilito il libero mercato privandolo del controllo dei governi. Adesso si tratta di cinesizzare il sistema. Il libero mercatismo controllato da uno Stato totalitario è il nuovo paradigma da seguire.

Prove?

George Soros:

Una decina d’anni fa su Youtube viene diffusa un’intervista del Financial Time al finanziere e speculatore George Soros https://www.youtube.com/watch?v=D3_gsbiB5qk Riporto alcune risposte date alla giornalista che gli pone domande specifiche: “Ebbene – commenta Soros – certamente un calo del valore del dollaro è necessario per compensare il fatto che l’economia statunitense rimarrà piuttosto debole, e sarà un peso per l’economia globale. La Cina emergerà come il motore che sostituirà il consumatore americano. Naturalmente, è un motore più piccolo perché l’economia cinese è molto più piccola. L’economia mondiale avrà meno forza propulsiva, quindi andrà avanti più lentamente di quanto non abbia fatto negli ultimi venticinque anni. Ma la Cina sarà il motore che la guiderà in avanti, e gli Stati Uniti saranno in realtà una resistenza che si sta trascinando attraverso un graduale declino del valore del dollaro.”

Ricordiamo che con Trump alla presidenza il Pil è cresciuto notevolmente e milioni di senza lavoro hanno finalmente ripreso a lavorare. Questo fa supporre che i democratici e parte dei repubblicani americani avessero un piano che mirava ad annichilire l’economia statunitense per favorire quella cinese.

Più avanti, la giornalista del Financial Time, domanda: “Che tipo di accordo finanziario dovrebbe cercare Obama quando il mese prossimo si recherà in Cina?”

Soros: “Penso che questo sarebbe il momento, perché è davvero necessario portare la Cina nella creazione di un nuovo ordine mondiale, un ordine mondiale finanziario. I membri sono piuttosto riluttanti ad accogliere il Fondo Monetario Internazionale. Giocano ma non danno un grande contributo perché non fa parte della loro istituzione. La loro quota è non commisurata … i loro diritti di voto non sono commisurati al loro peso, quindi penso che hanno bisogno di un nuovo ordine mondiale in cui la Cina deve essere parte del processo di creazione. Devono possederla nello stesso modo in cui, diciamo, gli Stati Uniti possiedono Washington […] penso che questo sarebbe un ordine più stabile, dove si avrebbero politiche coordinate. Credo che la sua realizzazione sia già lì, perché il G20 […] si sta muovendo in quella direzione.”

L’intervista è del 2009, quando alla Casa Bianca presiedeva Barak Obama. Eletto presidente l’outsider politico Donald Trump, Soros rilascia interviste dove rappresenta la Cina per quello che è, un paese totalitario. Il che fa pensare che negli anni della presidenza obamiana, in Cina ci fosse un governo democratico… Probabilmente, con l’arrivo inaspettato di Trump, gli accordi presi col governo cinese sono crollati come castelli di sabbia. Da qui l’odio planetario verso The Donald, il quale non ha vinto le elezioni col motto China First, ma America First.

Un altro fatto abbastanza bizzarro è l’indulgenza planetaria per Xi Jinping, colui che per errori, ritardi od altro, ha causato centinaia di migliaia di morti e la catastrofe economica. Se al suo posto fosse stato Trump, i sinistri l’avrebbero già crocifisso. Sarebbe l’uomo più odiato della storia, l’avrebbero equiparato a Hitler. Conoscendo i legami della sinistra con i magistrati e i media, probabilmente l’avrebbero sottoposto a un processo tipo Norimberga. E invece? Contro Xi Jinping, che continua a fare affari con tutti gli stati del mondo, non una sola parola. Tranne Donald Trump, nessuno ha osato puntare il dito contro il principale responsabile degli sconvolgimenti avvenuti negli ultimi mesi che stanno producendo un’ecatombe economica.

Dato che alle prossime presidenziali Trump potrebbe riconfermarsi alla Casa Bianca, probabilmente il Coronavirus e le manifestazioni Blm e Antifa, con alti e bassi, si protrarranno almeno fino alle elezioni. Se vinceranno i neo-marxisti, l’occidente entrerà in un tunnel costellato di insidie. Se invece a novembre Trump si confermerà alla presidenza, i Dem continueranno a diffondere calunnie. Dobbiamo solo sperare che non ci propineranno ancora qualche virus.

Con Trump e i cosiddetti sovranisti che hanno alzato la testa, il moloch si sente in pericolo, ed è capace di qualsiasi sconsideratezza pur di sopravvivere. Non dimentichiamo che alcuni presidenti degli Stati Uniti che hanno voluto fare di testa propria, sono stati delegittimati con scandali ad hoc o eliminati fisicamente.

Non voglio fare la Cassandra della situazione, ma è meglio stare in campana, perché entro la fine dell’anno, al massimo agli inizi dell’anno prossimo, qualcosa di grosso succederà. A meno che la sinistra antivita europea non venga mandata a casa e Trump resti alla Casa Bianca emarginando i calunniatori.

Agostino Nobile

