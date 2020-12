Nobile: L’Élite Politica Americana Ha Lavorato Per Conto Della Cina

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato questo articolo estremamente interessante sui rapporti che sono corsi – e probabilmente sono ancora operativi – fra il Drago Rosso e le élite politiche statunitensi, e in particolare i Democratici, famiglia Biden compresa. Buona lettura.

§§§

Il 22 agosto scorso su SC è stato pubblicato un articolo che tratta i legami tra alta finanza, govenativi americani e cinesi https://www.marcotosatti.com/2020/08/22/soros-papa-blm-sinistra-tutte-le-strade-portano-a-pechino/.

Non è che fossi profeta, c’erano abbastanza prove che non lasciano dubbi. Ma quasi tutti i media non ne hanno mai parlato, molto probabilmente perché i nostri giornalisti seguono le Pravde americane, il NYT e la CNN, che sfornano troppo spesso mezze verità e menzogne.

Tucker Carlson, tra i giornalisti più seguiti negli USA, nel suo talk show su Fox News del l 7 dicembre scorso ha dato una notizia che se non fossimo sotto dittatura mediatica avrebbe fatto saltare non poche teste. Sembra proprio che la bufala del Russiagate contro Trump sia stata inventata dai Dem per coprire gli intrallazzi tra l’èlite americana e Xi Jinping.

Riprendo direttamente dallo “Tucker Carlson Tonight”. https://www.youtube.com/watch?v=8A26Dq5Gv4M Per chi parla inglese, 20 minuti da non perdere.

Tucker: «Dal giorno in cui Donald Trump è stato eletto nel 2016, ci è stato detto che la Russia è in cima alla lista delle minacce all’America. La Russia è penetrata nel nostro governo. La Russia minaccia la nostra democrazia. La Russia lavora instancabilmente per sovvertire la nostra economia e il nostro stile di vita. Naturalmente, tali affermazioni erano una menzogna, e ora ne siamo tutti consapevoli. La Russia non ha mai avuto il potere o il denaro per controllare il nostro governo, e non ci sono prove che ci abbiano mai provato. Ma questo non significa che non ci sia stata collusione. Infatti, i vertici del governo e degli affari americani sono stati compromessi da una potenza straniera che cerca di minare il nostro Paese e il nostro sistema democratico. Si è scoperto che molte delle stesse persone che si sono lamentate in modo così isterico della Russia stavano facendo proprio quello che pretendevano di decifrare. Lavoravano per conto del nostro principale rivale globale, il governo della Cina. La bufala russa, in effetti, era un diversivo. Nascondeva qualcosa che non è affatto una bufala, ma che è reale e minacciosa per tutti noi. Passeremo il prossimo futuro a riferire sui rapporti tra le élite politiche e finanziarie americane e il governo comunista della Cina, che ha reso molti di loro molto ricchi.»

Tucker mostra un video dello scorso 28 novembre, dove Di Dongsheng, professore della Renmin University di Pechino, è apparso in un programma televisivo cinese su Wall Street e il commercio internazionale. Come molti nel mondo accademico cinese, Di Dongsheng lavora per Xi Jinping.

Il video, salvato prima che il governo cinese lo cancellasse dai social, è con i sottotitoli in inglese. Tucker, tra l’altro, precisa che due persone di fiducia cinesi hanno confermato la traduzione.

Riprendo parti del discorso di Donsheng: «L’amministrazione Trump è in guerra commerciale con noi, quindi perché non possiamo risolvere il problema dell’amministrazione Trump? […] Tra il 1992 e il 2016, la Cina e gli Stati Uniti hanno usato tutti i mezzi per risolvere ogni tipo di problema. Non importa che tipo di crisi abbiamo incontrato … le cose sono state risolte in poco tempo. […] Qual è il motivo? Sto per dire qualcosa che forse è un po’ esplosivo. È solo perché ci sono persone al vertice. In cima alla cerchia ristretta del potere e dell’influenza dell’America abbiamo i nostri vecchi amici. […] Abbiamo persone al vertice. In cima alla cerchia ristretta del potere e dell’influenza dell’America.»

Secondo Di Dongsheng, la cosa va avanti da decenni. Ma chi sono, si chiede Tucker, queste persone e quanti di loro lavorano nei nostri media e nel nostro governo?

In un altra parte del programma, Di Dongsheng descrive un agente cinese che lavora come vice presidente presso «un’importante istituzione finanziaria di Wall Street.» Dongsheng ha spiegato che non poteva dire di più senza creare problemi politici.

L’amministrazione Obama, afferma Dongshen, è stata facile da manipolare. I cinesi avevano molti amici tra il popolo Obama. Il problema è venuto quando Donald Trump è stato eletto. «Dopo di allora tutto è cambiato.»

Dongsheng, afferma: «Negli ultimi 30, 40 anni, abbiamo utilizzato il potere centrale degli Stati Uniti. Dagli anni ’70, Wall Street ha avuto una forte influenza sugli affari interni ed esteri degli Stati Uniti, quindi abbiamo avuto un canale su cui contare. Ma il problema è che dopo il 2008, lo status di Wall Street è diminuito e, cosa ancora più importante, dopo il 2016, Wall Street non può fermare Trump. Perché? È molto imbarazzante. […] Così durante la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina hanno cercato di aiutare [Wall Street]. E lo so, i miei amici statunitensi mi hanno detto che hanno cercato di aiutare, ma non hanno potuto fare molto.»

Tucker riferisce che all’inizio del 2020, il presidente del dipartimento di chimica di Harvard è stato arrestato per aver sottratto 50.000 dollari al mese al Partito comunista cinese in cambio dell’invio di segreti e del rinvio a Pechino dei migliori scienziati. Stranamente è stato valutato a malapena come uno scandalo e forse, sottolinea Tucker «non vi rendete nemmeno conto che è successo. Perché? Perché molti sono corrotti.»

Nel video, Donsheng continua: «In effetti, Donald Trump è stato un ostacolo a questo accordo molto redditizio, e per questo motivo, spiega, le élite più potenti d’America si sono messe al lavoro per eleggere di nuovo un nuovo presidente.»

Durante la trasmissione, Tucker mostra una intervista fatta a Tony Bobulinski, tenente in pensione della Marina degli Stati Uniti, amministratore delegato della Sinohawk Holdings e ex partner commerciale di Hunter Biden, figlio di Joe.

Bobulinski, non lascia dubbi: «E in un documento che voi avete […] i cinesi hanno fatto riferimento alla fiducia nella famiglia Biden, il presidente Ye e il direttore Zang sono entusiasti di andare avanti in questo. E in quel documento, fanno riferimento al prestito di 5 milioni di dollari alla famiglia BD’ … La famiglia BD’ è la famiglia Biden.»

Carlson, domanda: Quali sono le implicazioni di questo andare avanti se Joe Biden viene eletto presidente, cosa che potrebbe benissimo accadere? In che modo questo limita la sua capacità di affrontare la Cina?

Bobulinski: Mi sta chiedendo il mio personale…

Carlson: Chiedo la sua opinione come persona che ha lavorato con i cinesi.

Bobulinski: Penso che Joe Biden e la famiglia Biden siano compromessi.

Agostino Nobile

§§§

