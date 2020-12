Pezzo Grosso, Scalfari e i Due Papi. Che Annusi Profumo di Scisma?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto con grande curiosità il lungo articolo che Eugenio Scalfari ha scritto oggi su Repubblica, solfeggiando sull’argomento dei due papi, Francesco e Benedetto; e si è interrogato sui motivi che possono aver spinto il fondatore di Repubblica a farlo, e in quel modo…Buona lettura.

§§§

Profumo di “Alzheimer” o profumo e timore di Scisma?

Mi riferisco all’editoriale di Eugenio Scalfari su Repubblica di oggi, qui allegato, ed a quello che io son riuscito a capire fra le righe tutte da decifrare. (Messaggio molto criptico).

Se Scalfari e Joseph Ratzinger avessero entrambi (diciamo) 30 anni di meno, direi che in Vaticano c’è un sospetto di Scisma ispirato da Joseph Ratizinger, stanco del comportamento di Bergoglio.

Bergoglio avrebbe confidato a Scalfari questo timore e Scalfari si sarebbe sentito in dovere di scriverne, secondo il suo stile, dando un messaggio “mafiosetto” a chissa chì (vicino a Ratzinger), del tipo: <…attenti a quello che fate se non sapete chi supporta Francesco…>.

Poiché Scalfari ha 96 anni e Ratzinger 93, propendo a pensare che si tratti di uno scherzo dell’età, per l’eterno fondatore di Repubblica (anche se preferirei la prima ipotesi).

Ma propongo di riflettere analizzando un paio di punti dell’articolo.

– Nell’articolo Scalfari continua a parlare con insistenza di una <intesa fra i due Papi>, esplicitamente riconoscendo che i papi sono due, lo ripete sei volte. Ma di quale intesa si tratterebbe, non lo spiega; non spiega mai cosa è. Comincia informando il lettore che “In queste ore si sta confermando un accordo intellettuale di grande interesse…”, “…una intesa fra i due Pontefici…”, “…un accordo di questa importanza…” eccetera.

Ma mai spiega di quale accordo ed intesa sta parlando. Messaggio criptico per iniziati, mi pare evidente (se non è la malattia che avanza).

– Poi tutt’un tratto spiega che “…le decisioni che (i due Papi ) possono prendere, dovranno esser concordate…”. Ohibò, decisioni concordate? Poi prosegue con altri messaggi criptici: “oggi riusciamo ad immaginare la presenza di due Papi che affrontano insieme…”, “…i due Papi si divideranno compiti in futuro…”.

Mistero buffo, molto buffo. Immaginando di escludere l’ipotesi dell’età, propongo di dare peso a due altre considerazioni di Scalfari:

– La prima, quando riferendosi alle decisioni che dovranno prendere in comune, dice che ciò era avvenuto nella storia solo “…ai tempi di Bonifacio, Innocenzo, Gregorio..”.

Cioè ai papi teocratici dello Scisma di Occidente? Curioso riferimento, no?

– La seconda la si trova alla conclusione del pezzo, dove scrive: “questo è il futuro, non ci dimentichiamo delle particelle elementari che ruotano intorno al principe di Salina”. Accipicchia! e che c’entra Salina? Le particelle elementari in fisica sono quelle indivisibili, non composte da altre più semplici, cioè sono particelle di – potere proprio -.

Il principe di Salina (nel romanzo di Tomasi di Lampedusa) è il simbolo di trasformismo pronto a cambiare perché tutto resti uguale. Che vorrà quindi dire Scalfari? Non sarà che il messaggio mafiosetto (dato chissà a chi) è che per prendere o mantenere il potere si deve conoscere di cosa sia fatta la materia e quali forze ne tengono insieme i componenti? Semplificando: i papi saranno anche due, ma per far fuori uno dei due si deve prima capire chi lo ha inventato e sostenuto, ergo attenti ragazzi a quel che fate, dimenticatevi lo scisma…

Forse son stato troppo “intellettuale” nell’analisi, probabilmente si tratta proprio solo di problemi di età, ma al punto in cui è arrivata la chiesa negli ultimissimi giorni con l’assist dato al Reset di Davos ad Assisi e con una enciclica come Fratelli Tutti, potrebbe trattarsi anche del timore scalfariano (suggeritogli dall’interno di Santa Marta ) di una reazione di Papa Benedetto XVI (come riconosce sia ben sei volte nell’articolo).

Che dice Tosatti, siamo vicino alla conclusione dell’incubo?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: papa, papi, scalfari



Categoria: Pezzo Grosso