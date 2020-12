Mons. Ics, l’Avvento. Un’Esortazione ad avere Fede, che dà Speranza.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ci invita a riflettere sull’Avvento, e a trovare ragioni di fede e di speranza anche nei tempi tormentati e tormentosi che stiamo vivendo, spesso, troppo spesso, senza l’ausilio dei pastori. Buona lettura, e buona meditazione.

§§§

Caro Tosatti, siamo in tempo di Avvento, anche se la Chiesa romana non ci aiuta, come dovrebbe, a ricordarlo, dovendo pensare alle cose pratiche, reali: ai migranti, alla cura della terra ed alla decrescita economica.

Vorrei allora da parte mia contribuire a stimolare i suoi lettori a tornare in questi giorni a cercare di rafforzare la loro fede.

Più fede dà più speranza, che aumenta la fede, che è il vero tesoro che noi cattolici abbiamo.

Il più grande tesoro, che dobbiamo preservare, difendere e comunicare a quante più persone possibile.

Vorrei ricordare un attualissimo pensiero di San Vincenzo di Lerins, mistico franco-belga del V secolo, che scrisse il Commonitorium (nel 435), una specie di manuale per distinguere la vera dottrina dalle eresie, che si avvalse degli insegnamenti di Sant’Ambrogio (la cui festa si celebrerà lunedì prossimo 7 dicembre, prima dell’Immacolata).

In un’epoca di confusione dottrinale, come la nostra, provocata all’interno della Chiesa stessa, è necessario vigilare per non cedere neppure minimamente nel contenuto della nostra fede, perché (dice il Santo): “…se si cede in qualche aspetto del dogma cattolico, poi sarà necessario cedere in un altro, poi in un altro ancora, fino a che tali cedimenti si trasformano in qualcosa di normale e lecito. E una volta che si è messa mano a smontare il dogma pezzo per pezzo, che succederà alla fine, se non di ripudiarlo interamente ?(ex Commonitorium, 23).

Noi dobbiamo, ho detto dobbiamo, esser disposti a manifestare con audacia la nostra fede, con disprezzo della paura di farlo se siamo ostacolati.

Il potere di Dio è con noi e dissipa ogni possibile timore. Egli ci ha dato la vocazione e la missione per viverla, ci darà ogni grazia per adempierla. Per colui che ha fede non esistono ostacoli. Scrisse san Marco:”tutto è possibile per chi crede”( Mc 9,23). Anche noi in questi giorni di mortificazione fisica, spirituale, sacramentale, intellettuale, dovuta al Covid e a come è gestito (ma anche a come è subìto dalla autorità morale), come gli apostoli di Cristo sentiamo venire meno la fede.

La chiesa ci dice oggi che questo momento è un dono di Dio, ma siamo invece, grazie a lei, poveri di mezzi e non siamo invece spesso capaci di contemplare questi avvenimenti con prospettiva soprannaturale.

Ricordiamo pertanto quello che Sant’Ambrogio scrisse: “La fede se è forte difende tutta la casa. Tutta la nostra vita”. (Sant’Ambrogio, commento al salmo 118 – 12,13).

Solo con la fede possiamo ottenere frutti che sono al disopra delle nostre forze. Imitiamo gli apostoli in questi giorni: “Signore aumenta la nostra fede!”.

E chiediamogli di guardare il suo gregge, abbandonato dai pastori, affinché sappia arrivare lietamente (nonostante tutto) a celebrare il Natale, il grande mistero della nostra salvezza.

Mons ICS

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: avvento, ics, sant'ambrogio



Categoria: Generale